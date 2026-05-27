Наш маршрут объединяет важные исторические и природные локации региона. Сначала вы прогуляетесь у стен крепости Корела, сделаете фотографии у бурных водопадов Ахвенкоски и проникнетесь атмосферой равнинного севера. Затем мы отправимся гулять в Рускеалу, а завершим путешествие на горе Паасо — с панорамами бескрайних лесов и озёр с высоты птичьего полёта.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

6:15–6:30 — сбор и отправление

7:00 — забираем оставшуюся часть группы от станции метро «Проспект Просвещения»

9:00–9:20 — крепость Корела

Осмотрим древние стены крепости и боевую технику на фоне реки, ощутим атмосферу места.

11:30–12:10 — обед в Сортавале

12:40–13:20 — водопады Ахвенкоски

Прогулка к бурным потокам среди хвойного леса. Место известно как площадка, где снимали легендарные фильмы.

13:30–15:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)

Главная точка маршрута. Вы сами выбираете формат отдыха: прогулка по экотропам, виды мраморных гротов и бирюзовой воды, посещение мастерских. При желании — лодка, троллей или подземные штольни.

16:15–17:45 — гора Паасо

Поднимемся на историческую вершину, где когда-то добывали медь. Вы увидите панорамы лесов и озёр с высоты.

19:30–19:50 — магазин форелевого хозяйства

23:00–23:30 — прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. «Проспект Просвещения» и Казанский собор)

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)

С собой необходимо взять паспорт, свидетельства о рождении для детей, документы, подтверждающие льготу

С вами будет гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы (для билетов «Лайт», оплата гиду при посадке)