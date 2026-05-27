Гора Паасо и парк Рускеала - из Петербурга

Увидеть главные символы Карелии - от крепости и водопадов до мраморного каньона
Наш маршрут объединяет важные исторические и природные локации региона.

Сначала вы прогуляетесь у стен крепости Корела, сделаете фотографии у бурных водопадов Ахвенкоски и проникнетесь атмосферой равнинного севера.

Затем мы отправимся гулять в Рускеалу, а завершим путешествие на горе Паасо — с панорамами бескрайних лесов и озёр с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии

6:15–6:30 — сбор и отправление

7:00 — забираем оставшуюся часть группы от станции метро «Проспект Просвещения»

9:00–9:20 — крепость Корела

Осмотрим древние стены крепости и боевую технику на фоне реки, ощутим атмосферу места.

11:30–12:10 — обед в Сортавале

12:40–13:20 — водопады Ахвенкоски

Прогулка к бурным потокам среди хвойного леса. Место известно как площадка, где снимали легендарные фильмы.

13:30–15:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон)

Главная точка маршрута. Вы сами выбираете формат отдыха: прогулка по экотропам, виды мраморных гротов и бирюзовой воды, посещение мастерских. При желании — лодка, троллей или подземные штольни.

16:15–17:45 — гора Паасо

Поднимемся на историческую вершину, где когда-то добывали медь. Вы увидите панорамы лесов и озёр с высоты.

19:30–19:50 — магазин форелевого хозяйства

23:00–23:30 — прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. «Проспект Просвещения» и Казанский собор)

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость зависит от размера группы)
  • С собой необходимо взять паспорт, свидетельства о рождении для детей, документы, подтверждающие льготу
  • С вами будет гид-историк из нашей команды

Дополнительные расходы (для билетов «Лайт», оплата гиду при посадке)

  • Входной билет в парк «Рускеала»: взрослые — 750 ₽, лица 60+ и студенты — 650 ₽, школьники 7+ — 550 ₽, дети до 7 лет бесплатно
  • По желанию: обед — от 650 ₽; экотропа с подвесными мостами — 500 ₽ за чел., пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно — 400 ₽; вход на территорию крепости Корела — 200 ₽ за чел., 100 ₽ — студенты, пенсионеры, дети от 16 до 18 лет

в среду и субботу в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Лайт3650 ₽
Всё включено (взрослые)5550 ₽
Всё включено (студенты и лица старше 60 лет)5350 ₽
Всё включено (школьники)5250 ₽
Всё включено (дети до 6 лет включительно)4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1480 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

