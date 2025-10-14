Это путешествие из Санкт-Петербурга к жемчужине края — мраморному каньону Рускеала, поражающему красотой и мощью.
По пути сделаем остановку в древнем Приозерске, чтобы увидеть суровую крепость Корела, хранящую память о разных эпохах.
Далее маршрут пройдет через Лахденпохья, где вы познакомитесь с атмосферной Лютеранской кирхой, необычным памятником североевропейской архитектуры.
Также вас ждут величественные водопады Ахвенкоски, а кульминацией дня станет посещение горного парка «Рускеала».
По пути сделаем остановку в древнем Приозерске, чтобы увидеть суровую крепость Корела, хранящую память о разных эпохах.
Далее маршрут пройдет через Лахденпохья, где вы познакомитесь с атмосферной Лютеранской кирхой, необычным памятником североевропейской архитектуры.
Также вас ждут величественные водопады Ахвенкоски, а кульминацией дня станет посещение горного парка «Рускеала».
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииОднодневный тур в Рускеала: Вся магия Карелии за один день Приглашаем в самое популярное однодневное путешествие из Санкт-Петербурга, чтобы увидеть главные жемчужины Карелии. Наша цель — легендарный мраморный каньон Рускеала, место потрясающей мощи и невероятной красоты. Путь в сердце Карелии будет насыщен открытиями. Вы посетите древний Приозерск и прикоснетесь к истории крепости Корела, ощутите особую атмосферу старинной Лютеранской кирхи в Лахденпохья и проедете через колоритный город Сортавала. На подступах к каньону вас ждут живописные водопады Ахвенкоски, знакомые многим по кадрам известных фильмов. Важная информация:
- Начало посадки в 6:30.
- В 7:15 дополнительная остановка на ст. м. «Проспект Просвещения» (просим заранее сообщать о месте посадки при бронировании тура).
Начало посадки в 07:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный парк «Рускеала», мраморный каньон
- Живописные водопады Ахвенкоски, Рускеальские водопады
- Старинный город Сортавала
- Средневековая крепость Корела
- Лютеранская кирха
- Магазин фирменных карельских настоек и бальзамов
- Магазин форелевого хозяйства
Что включено
- Автобусное обслуживание по всему маршруту
- Сопровождение гида
- Входной билет в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия по горному парку «Мраморный каньон»
- Горячий обед
Что не входит в цену
- Входные билеты на экологическую тропу у водопадов Ахвенкоски «Аллея сказок» - 500 руб/взр, 400 руб/реб
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь, дом 2
Завершение: Казанская площадь дом 2
Когда и сколько длится?
Когда: Начало посадки в 07:15
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Важная информация
- Начало посадки в 6:30
- В 7:15 дополнительная остановка на СТ. М. «Проспект Просвещения» (просим заранее сообщать о месте посадки при бронировании тура)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
14 окт 2025
Отличная поездка!!! Очень красивая природа Карелии и с погодой повезло!!!!
Большое спасибо экскурсоводу Натальи! Большой профессионал и очень чуткий и внимательный человек!!!
Благодарность водителю Геннадию за комфорт в поездке!!!
Наши ожидания от экскурсии полностью оправдались! Рекомендую!!!
Большое спасибо экскурсоводу Натальи! Большой профессионал и очень чуткий и внимательный человек!!!
Благодарность водителю Геннадию за комфорт в поездке!!!
Наши ожидания от экскурсии полностью оправдались! Рекомендую!!!
Е
Екатерина
14 окт 2025
Экскурсовод супер, все подробно рассказывала и показывала. Экскурсия прошла на высшем уровне, даже дождливая погода не испортила впечатление от поездки.
Ю
Юлия
11 окт 2025
С
Светлана
8 окт 2025
Добрый день! Очень много времени потрачено в пустую (два раза завозили за сувенирами, по пути туда и обратно, причём магазины были на соседних улицах), водитель во время движения очень много разговаривал по телефону.
К
Карина
5 окт 2025
С
Сергей
25 сен 2025
М
Мария
22 сен 2025
С
Стелла
18 сен 2025
очень понравилась экскурсия,огромное спасибо экскурсоводу Ирине,очень легко и доступно все рассказывала. водитель Николай супер профессионал. Рекомендуем.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборКарелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7500 ₽ за человека
-
41%
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
3 дек в 07:00
6 дек в 07:00
2650 ₽
4490 ₽ за человека
Групповая
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3650 ₽ за человека