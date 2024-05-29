М Маргарита Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая

Л Людмила Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.

Е Елена В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗

С Светлана Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!

М Милена Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала» Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!

Г Галина Жемчужина Карелии - Рускеала читать дальше заезжали на обед в Сартовале. Очень интересны рассказы гида Никиты, он профессионал своего дела, время в дороге в буквальном смысле пролетело очень быстро. Рекомендую всем, о поездке не пожалеете, получите массу ярких впечатлений. Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер,

Е Еатерина Жемчужина Карелии - Рускеала Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна

Ю Юлия Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала» читать дальше маршруту сообщал о каждом значимом месте. Мы посетили все запланированные программой достопримечательности. Комфортный автобус, прекрасный водитель. Получила большое удовольствие от поездки. На водопадах хотелось бы быть дольше - уж очень живописно!!! Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по