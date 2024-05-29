Водопад Ахвенкоски – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Водопад Ахвенкоски» в Санкт-Петербурге, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
15 часов
1765 отзывов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900 за человека
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
30 отзывов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190 за человека
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
15 часов
21 отзыв
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Добрый день, очень понравилась экскурсия, отличная организация, профессионал водитель, замечательный гид Александр,в целом рекомендую, всем,замечательная тур фирма,только с вами в следующий раз!!!! Благодарю вас 😍🤗
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
  • М
    Милена
    27 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Поездка выдалась замечательной! Гид Александр-профессионал, хотелось бы отправиться в следующее путешествие именно с ним!
  • Г
    Галина
    25 мая 2024
    Жемчужина Карелии - Рускеала
    Очень понравилась экскурсия. Был предоставлен большой экскурсионный автобус с кондиционером и панорамными окнами. Были на водопадах, посетили крепость, мраморный карьер,
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    заезжали на обед в Сартовале. Очень интересны рассказы гида Никиты, он профессионал своего дела, время в дороге в буквальном смысле пролетело очень быстро. Рекомендую всем, о поездке не пожалеете, получите массу ярких впечатлений.

  • Е
    Еатерина
    25 мая 2024
    Жемчужина Карелии - Рускеала
    Все очень понравилось,экскурсовод Марина все очень доступно и интересно рассказывает,Карелия прекрасна
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
    Очень информативная экскурсия. Гид Александр очень увлекательно рассказал про историю заселения Карельской территории. Много исторических фактов. По пути следования по
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    маршруту сообщал о каждом значимом месте. Мы посетили все запланированные программой достопримечательности. Комфортный автобус, прекрасный водитель. Получила большое удовольствие от поездки. На водопадах хотелось бы быть дольше - уж очень живописно!!!

  • О
    Олег
    7 июля 2023
    Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
    Понравилось всё предложенное, но распределение времени не оптимально: на мой взгляд, нужно больше информационного исторического контента, может быть, с реконструкцией
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    исторического быта или значимых событий прошлого. А "диснейленд овская активность", конечно, тоже нужна, но она, в условиях её избытка выхолащивает исторически-культурную направленность. М. Б., надо разделить туры тематически.

  • Д
    Дарья
    18 сентября 2022
    Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
    Восторг!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водопад Ахвенкоски»

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  2. Набережная
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  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
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