Вы посетите героический Кронштадт.
Город, в котором нет пышных дворцов и фонтанов, но ему есть, чем удивить! Здесь росла и крепла слава российского флота и свершались великие технические открытия. Эта крепость не пала ни перед одним врагом за всё время своего существования. Мы пройдём по улицам, рассмотрим достопримечательности и поговорим о военной истории.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Грандиозную дамбу, протянувшуюся на 25 километров — щит, который надёжно защищает Санкт-Петербург от разрушительных наводнений.
- Петровский сухой док — инженерное чудо начала 18 века.
- Адмиралтейство, которое по указу Екатерины II было перенесено из Петербурга в Кронштадт.
- Футшток — нулевую отметку, от которой ведутся все высотные измерения над уровнем моря в России.
- Эсминец «Беспокойный» — бывший флагман Балтийского флота.
- Величественный Морской собор, построенный незадолго до революции, он уцелел в годы войны и стал символом города.
Вы узнаете:
- Как Пётр I хитроумно отвоевал остров у шведов.
- Зачем возводились форты и почему они сыграли ключевую роль в защите Петербурга.
- Как Кронштадт связан… со шведским столом.
- Кто создавал славу неприступной крепости.
- Почему остров стал спасением для осаждённого Ленинграда в годы войны.
- Какие события сделали Кронштадт символом стойкости и морской доблести.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Creta, Chery Tiggo, Haval Jolion. Дорога до Кронштадта занимает около 1 часа.
- Ограничение по возрасту — от 12 лет.
- По желанию группы можно организовать морскую прогулку по фортам: 45 минут – 1000 ₽ за чел. Прогулка проходит только в хорошую погоду, на борту есть все средства для обеспечения безопасности.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 120 туристов
Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой проводим увлекательные индивидуальные и групповые экскурсии по городу и пригородам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маркина
14 сен 2025
Все прошло безупречно! Интересно! Комфортно! Благодарим Юлию за прекрасный познавательный экскурсионный тур)
