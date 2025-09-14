Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Вы посетите героический Кронштадт.



Город, в котором нет пышных дворцов и фонтанов, но ему есть, чем удивить! Здесь росла и крепла слава российского флота и свершались великие технические открытия. Эта крепость не пала ни перед одним врагом за всё время своего существования. Мы пройдём по улицам, рассмотрим достопримечательности и поговорим о военной истории.