Васильевский остров 🏝️, который петербуржцы ласково зовут Васькой, откроется вам с неожиданной стороны: мифической, почти сказочной, а порой веселой. Знаковые и секретные места, городские легенды, лучшие виды - время пролетит незаметно, а еще вы сможете загадать желания и сделать лучшие фотографии 📸.

Внимание: экскурсия ⛳ в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Васильевский остров 🏝️ самостоятельно.