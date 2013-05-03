Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка

Questeri
Questeri – Гид из Санкт-Петербурга
Местные с нежностью называют Васильевский остров 🏝️ Васькой.

Наш квест поможет вам разобраться, за что именно он получил своё ласковое прозвище.

Проходя квест, вы попадете в знаковые места и секретные уголки, послушаете городские легенды, связанные с этими местами, и сделаете фото на фоне лучших видов.

Два часа пролетят незаметно, но очень насыщенно!
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Квест

1 200 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Биржа
  • Кунсткамера
  • Зоологический музей
  • Университетская набережная Невы
Васильевский остров 🏝️, который петербуржцы ласково зовут Васькой, откроется вам с неожиданной стороны: мифической, почти сказочной, а порой веселой. Знаковые и секретные места, городские легенды, лучшие виды - время пролетит незаметно, а еще вы сможете загадать желания и сделать лучшие фотографии 📸.
Внимание: экскурсия ⛳ в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Васильевский остров 🏝️ самостоятельно.
🚩 Начало: Ст. м. «Василеостровская», Санкт-Петербург
🏁 Место завершения: Биржевая площадь, Санкт-Петербург
Что входит
  • Квест «Городские легенды и секреты острова по имени Васька» в приложении «Questeri». Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • скачивайте приложение
  • загружайте квест и отправляйтесь навстречу приключениям!
Что не входит
  • Входные билеты в музеи по маршруту.
Важная информация
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play. После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится.
  • Вы самостоятельно выбираете время и приглашаете любое количество друзей, мы рекомендуем компанию не больше 6 человек.
  • Квест-прогулка проходит без гида.
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка
Городские легенды и секреты острова по имени Васька — квест-прогулка
Время проведения: Любое удобное время
  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Questeri
Questeri
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