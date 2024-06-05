Атланты Эрмитажа – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 13 экскурсий в категории «Атланты Эрмитажа» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Открыть Петербург детям
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
572 отзыва
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300 за человека
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
76 отзывов
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800 за всё до 2 чел.
Мой Петербург
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
458 отзывов
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250 за всё до 4 чел.
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900 за всё до 6 чел.
Эрмитаж вдоль и поперек
Индивидуальная
2 часа
259 отзывов
Эрмитаж вдоль и поперек
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
9 июня в 11:00
11 июня в 13:00
8 000 за всё до 4 чел.
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
3 часа
38 отзывов
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000 за всё до 11 чел.
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
32 отзыва
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490 за человека
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300 за всё до 10 чел.
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Отыскать античные образы в облике города и по-новому взглянуть на достопримечательности
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850 за всё до 6 чел.
Экспресс-фотопрогулка по Дворцовой площади и окрестностям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
6 отзывов
Экспресс-фотопрогулка по Дворцовой площади и окрестностям
Профессиональная фотосессия на одной из самых красивых площадей страны
Начало: Дом Зингера
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
8 000 за всё до 3 чел.
Неформальная обзорная экскурсия по Петербургу
🚶 Пешая
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Неформальная обзорная экскурсия по Петербургу
По историческим улицам и площадям - на поиски оригинальных и аномальных мест
Начало: у Дворцовой площади
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1200900 за человека
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
41 отзыв
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000 за всё до 4 чел.
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
В составе мини-группы исследовать Петербург, угадывая, что из 12 историй правда, а что - ложь
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в среду и воскресенье в 14:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
15001 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Были на экскурсии 2 июня, экскурсовод Светлана. Остались очень довольны экскурсией! Светлана смогла заинтересовать всех детей, да и взрослые были увлечены не меньше)))
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Открыть Петербург детям
    Экскурсовод интересно подавала материал детям, маршрут был несложный для них. Перенесли легко экскурсию, даже взрослым было интересно слушать. Детям очень понравилось!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
    Замечательное путешествие!!! Большое спасибо! Очень приятная прогулка по городу и замечательная подача материала! С нетерпением жду фото.
  • E
    Ekaterina
    31 мая 2024
    Мой Петербург
    Очень информативная, максимально продуманная, удобная и комфортная, а самое главное НЕ скучная экскурсия! Спасибо большое Антону за столько познавательной информации про горячо любимый им город!
  • К
    Катерина
    29 мая 2024
    По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
    Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Нам очень понравилось!
  • У
    Ульяна
    29 мая 2024
    Мой Петербург
    Брали индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле. Очень остались довольны. Антон прекрасный человек и профессионал своего дела. Рекомендую!!!
  • А
    Антон
    29 мая 2024
    По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
    Все прошло четко, сперва посмотрели сперва на питер из автобуса и пешком, потом с воды. кораблик комфортный, был кофе, туалет.
    читать дальше

    Экскурсии местами дублировалась. Гид, конечно, очень интересно рассказала про город. Автобус был вовремя, большой, чистый и с очень комфортными сиденьями (был на другой экскурсии, там сиденья были попроще, хотя и ехать дальше). Однозначно стоит своих денег, с учетом того, что после завершения экскурсии мне за эту же цену зазывала предложил только водную прогулку.

  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
    Мы очень приятно провели время с Мариной. Помимо увлекательной фотосессией нас ждали интересные разговоры о Петербурге и многом другом, получили много позитивных эмоций. Очень рекомендуем и с нетерпением ждём фотографии:)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Атланты Эрмитажа»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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