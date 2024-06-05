Н Надежда Открыть Петербург детям Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!

О Ольга Открыть Петербург детям Были на экскурсии 2 июня, экскурсовод Светлана. Остались очень довольны экскурсией! Светлана смогла заинтересовать всех детей, да и взрослые были увлечены не меньше)))

А Анна Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!

Н Наталья Открыть Петербург детям Экскурсовод интересно подавала материал детям, маршрут был несложный для них. Перенесли легко экскурсию, даже взрослым было интересно слушать. Детям очень понравилось!

Ю Юлия Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии Замечательное путешествие!!! Большое спасибо! Очень приятная прогулка по городу и замечательная подача материала! С нетерпением жду фото.

E Ekaterina Мой Петербург Очень информативная, максимально продуманная, удобная и комфортная, а самое главное НЕ скучная экскурсия! Спасибо большое Антону за столько познавательной информации про горячо любимый им город!

К Катерина По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Нам очень понравилось!

У Ульяна Мой Петербург Брали индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле. Очень остались довольны. Антон прекрасный человек и профессионал своего дела. Рекомендую!!!

А Антон По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике читать дальше Экскурсии местами дублировалась. Гид, конечно, очень интересно рассказала про город. Автобус был вовремя, большой, чистый и с очень комфортными сиденьями (был на другой экскурсии, там сиденья были попроще, хотя и ехать дальше). Однозначно стоит своих денег, с учетом того, что после завершения экскурсии мне за эту же цену зазывала предложил только водную прогулку. Все прошло четко, сперва посмотрели сперва на питер из автобуса и пешком, потом с воды. кораблик комфортный, был кофе, туалет.