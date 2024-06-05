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Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в понедельник в 18:30, в среду, пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
15 июня в 15:00
16 июня в 11:00
1 300₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка «Наедине с Петербургом»
Создать свою фотоисторию на неспешной прогулке по городу на Неве
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
85006 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Завтра в 07:30
9 июня в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Вдоль по Миллионной! Прогулка-экскурсия для детей и их родителей
Неспешно пройти по центральной улочке и проникнуть в тайны, скрытые за стенами особняков
Начало: На Дворцовой площади
10 июня в 12:30
11 июня в 13:30
5 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эрмитаж вдоль и поперек
Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии
Начало: Во дворе Зимнего дворца
9 июня в 11:00
11 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Автомобильное путешествие по Санкт-Петербургу
Поездка по городу на комфортном минивэне и фототур
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 июня в 18:00
17 000₽ за всё до 11 чел.
Групповая
5 часов
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Искусств
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 490₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Петербург - по-другому. С бонусом в виде фотосессии
Не простая обзорная экскурсия, а увлекательное погружение в историю Города на Неве
Начало: Недалеко от станции метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Греция в Петербурге: мифы, боги и титаны
Отыскать античные образы в облике города и по-новому взглянуть на достопримечательности
Начало: У метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
65005 850₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Экспресс-фотопрогулка по Дворцовой площади и окрестностям
Профессиональная фотосессия на одной из самых красивых площадей страны
Начало: Дом Зингера
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Мини-группа
2 часа
Неформальная обзорная экскурсия по Петербургу
По историческим улицам и площадям - на поиски оригинальных и аномальных мест
Начало: у Дворцовой площади
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
1200900₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Петербурга парадное лицо. На автомобиле с водителем-экскурсоводом
Большой обзорный тур с инженером, принимавшим участие в реконструкции исторических зданий города
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Фейк-тур от Дворцовой до Казанской
В составе мини-группы исследовать Петербург, угадывая, что из 12 историй правда, а что - ложь
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в среду и воскресенье в 14:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
15001 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Спасибо огромное за потрясающую, интересную и познавательную экскурсию для детей! Нам очень понравилось!
- ООльга4 июня 2024Были на экскурсии 2 июня, экскурсовод Светлана. Остались очень довольны экскурсией! Светлана смогла заинтересовать всех детей, да и взрослые были увлечены не меньше)))
- ААнна3 июня 2024Были на экскурсии с гидом Владимир. Он очень много нового и интересного рассказал о Питере. Время пролетело незаметно, очень приятно быть на экскурсии с человеком, который прекрасно разбирается в истории и с воодушевлением готов делиться своими знаниями!
- ННаталья3 июня 2024Экскурсовод интересно подавала материал детям, маршрут был несложный для них. Перенесли легко экскурсию, даже взрослым было интересно слушать. Детям очень понравилось!
- ЮЮлия2 июня 2024Замечательное путешествие!!! Большое спасибо! Очень приятная прогулка по городу и замечательная подача материала! С нетерпением жду фото.
- EEkaterina31 мая 2024Очень информативная, максимально продуманная, удобная и комфортная, а самое главное НЕ скучная экскурсия! Спасибо большое Антону за столько познавательной информации про горячо любимый им город!
- ККатерина29 мая 2024Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Нам очень понравилось!
- УУльяна29 мая 2024Брали индивидуальную обзорную экскурсию на автомобиле. Очень остались довольны. Антон прекрасный человек и профессионал своего дела. Рекомендую!!!
- ААнтон29 мая 2024Все прошло четко, сперва посмотрели сперва на питер из автобуса и пешком, потом с воды. кораблик комфортный, был кофе, туалет.
- ДДмитрий28 мая 2024Мы очень приятно провели время с Мариной. Помимо увлекательной фотосессией нас ждали интересные разговоры о Петербурге и многом другом, получили много позитивных эмоций. Очень рекомендуем и с нетерпением ждём фотографии:)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Атланты Эрмитажа»
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