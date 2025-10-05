Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга.
На экскурсии в небольшой группе до 15 человек мы осмотрите дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени.
Полюбуетесь изысканными пейзажами и роскошными интерьерами, заглянете в дворцовые покои и узнаете о быте императора Павла I и его семьи.
Описание экскурсии
В Павловске вас встретят ярко-зелёные луга и аккуратные газоны, буйство трав, участки первозданного леса и аккуратные аллеи. А среди деревьев и живописных зарослей вы отыщете архитектурные красоты:
- Собственный садик императрицы подле окон её покоев, который лелеют сотрудники музея. Сегодня он не менее красив, чем при жизни Марии Фёдоровны.
- Павильон трёх граций — подарок Александра I матери
- Вольер, где устраивались камерные балы
- Лабиринт — любимая садовая забава эпохи Марии Фёдоровны
- Храм дружбы — визитная карточка Павловска, а также многое другое.
Павловский дворец: переместившись внутрь резиденции, вы узнаете о быте монархов, посетите Тронный зал, Картинную галерею, а также Греческий и Итальянский залы с потрясающим убранством. Увидите несколько дипломатических подарков и заглянете в покои, где жили, болели, любили и заботились о судьбе страны.
Организационные детали
- Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
- В стоимость включено: входные билеты в Павловский дворец и парк; экскурсия в автобусе и по придворцовой части парка
- Экскурсию по придворцовой части парка проводит лицензированный гид из нашей команды, экскурсию в Павловском дворце проводит экскурсовод музея
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
- Рассадка в автобусе свободная
во вторник в 11:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16195 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Иван
5 окт 2025
Экскурсия очень познавательная и интересная. Было два экскурсовода в автобусе Светлана и Татьяна, на территории Павловска Татьяна, они очень интересно рассказывали про историю царской семьи, их резиденции Павловск и о
Валерия
5 окт 2024
В целом, мероприятие оставило положительные впечатления. Но есть несколько "но".
Е
Евгения
22 сен 2024
Мы видели предыдущие отзывы о том, что едут две группы — в Пушкин и Павловск. Но все прошло с обеими группами хорошо — никого долго не ждали, ехать было комфортно, экскурсия по дворцу и парку очень насыщенная. Реальность превзошла ожидания) спасибо!
С
Светлана
22 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, прекрасные экскурсоводы
Надежда
20 июн 2024
Плохая организация,долго ехали. ещё связаны с туристами с другого маршрута,наш в Павловск, они на Пушкин,все время ждали на входе во дворец,экскурсовода,группу соединили с другими экскурсантами с детьми. Экскурсовод во дворце очень хорошо информативно рассказывал. Конечно дворец очень понравился,благодарность реставраторам.
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Г
Геннадий
13 мая 2024
Всё замечательно, только очень быстро.
А
Алина
18 апр 2024
Все началось с того, что мы ехали в огромном автобусе люди в котором ехали на 2 экскурсии, в Пушкин и Павловск! Из них 8 человек в Павловск и мы должны
Виктор
Ответ организатора:
Алина, добрый день!
П
Павел
5 апр 2024
Очень интересная и красивая экскурсия! Дворец шикарный, природа великолепная, экскурсовод молодец!
Л
Лариса
27 ноя 2023
Хорошая экскурсия
А
Анастасия
20 авг 2023
Первое: накануне экскурсию сократили на 45 мин. (видимо из-за нехватки людей нашу группу соединили с группой в Царское Село). Экономия бензина и автобуса не должно затрагивать интересов людей, заплативших за
Виктор
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте!
С
Светлана
26 июн 2023
Все очень понравилось
О
Ольга
26 июн 2023
Отличная экскурсия
Д
Дарья
1 июн 2023
Здравствуйте! Это просто кошмар! Из положительного только экскурсия в дворце с гидом и парк на самостоятельном осмотре.
Виктор
Ответ организатора:
Дарья, здравствуйте!
А
Акименко
31 окт 2022
Экскурсоводы отличные, но вопросы организации отправки экскурсантов можно улучшить. Автобусы уходят с задержкой по времени
Ю
Юлия
3 авг 2022
Было бы отлично, если бы экскурсия в парке проходила на трамвайчике, потому что парк очень большой, а посмотреть хочется всё. Это понятно будет дороже и по времени больше, но я бы пошла именно на такую экскурсию.
