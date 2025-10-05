Мои заказы

Групповая экскурсия в Павловск на автобусе

Отправиться в самую уютную императорскую резиденцию и погулять по великолепному парку
Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга.

На экскурсии в небольшой группе до 15 человек мы осмотрите дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени.

Полюбуетесь изысканными пейзажами и роскошными интерьерами, заглянете в дворцовые покои и узнаете о быте императора Павла I и его семьи.
4.3
26 отзывов
Описание экскурсии

В Павловске вас встретят ярко-зелёные луга и аккуратные газоны, буйство трав, участки первозданного леса и аккуратные аллеи. А среди деревьев и живописных зарослей вы отыщете архитектурные красоты:

  • Собственный садик императрицы подле окон её покоев, который лелеют сотрудники музея. Сегодня он не менее красив, чем при жизни Марии Фёдоровны.
  • Павильон трёх граций — подарок Александра I матери
  • Вольер, где устраивались камерные балы
  • Лабиринт — любимая садовая забава эпохи Марии Фёдоровны
  • Храм дружбы — визитная карточка Павловска, а также многое другое.

Павловский дворец: переместившись внутрь резиденции, вы узнаете о быте монархов, посетите Тронный зал, Картинную галерею, а также Греческий и Итальянский залы с потрясающим убранством. Увидите несколько дипломатических подарков и заглянете в покои, где жили, болели, любили и заботились о судьбе страны.

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
  • В стоимость включено: входные билеты в Павловский дворец и парк; экскурсия в автобусе и по придворцовой части парка
  • Экскурсию по придворцовой части парка проводит лицензированный гид из нашей команды, экскурсию в Павловском дворце проводит экскурсовод музея
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
  • Рассадка в автобусе свободная

во вторник в 11:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:15
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16195 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
4
3
3
2
2
1
1

Фотографии от путешественников

И
Иван
5 окт 2025
Экскурсия очень познавательная и интересная. Было два экскурсовода в автобусе Светлана и Татьяна, на территории Павловска Татьяна, они очень интересно рассказывали про историю царской семьи, их резиденции Павловск и о
читать дальше

многом, что с ними связано. В Павловском дворце отдельная экскурсия, тоже очень интересно и познавательно. Организовано всё не плохо. Из минусов - из окон микроавтобуса по дороге мне было мало что видно.

Валерия
Валерия
5 окт 2024
В целом, мероприятие оставило положительные впечатления. Но есть несколько "но".
Во-первых, выдача аудиосистем для лучшего восприятия экскурсовода была бы кстати, поскольку отойдешь от гида на 2-4 метра и уже ничего не
читать дальше

слышно, а парк-то большой, хочется и к одному объекту подойти, и к другому, и экскурсовода послушать. Всё это справедливо и для парковой экскурсии, и для экскурсии во дворе.
Во вторых, не совсем правильно распределено время в течение поездки: время для самостоятельного осмотра в самом конце - какие-то жалкие 15-20 минут. Выделите время в середине поездки, гости и от экскурсии отдохнут, и перекусят немного перед посещением дворца.
Суммируя, путешествием довольна.

Е
Евгения
22 сен 2024
Мы видели предыдущие отзывы о том, что едут две группы — в Пушкин и Павловск. Но все прошло с обеими группами хорошо — никого долго не ждали, ехать было комфортно, экскурсия по дворцу и парку очень насыщенная. Реальность превзошла ожидания) спасибо!
С
Светлана
22 сен 2024
Очень понравилась экскурсия, прекрасные экскурсоводы
Надежда
Надежда
20 июн 2024
Плохая организация,долго ехали. ещё связаны с туристами с другого маршрута,наш в Павловск, они на Пушкин,все время ждали на входе во дворец,экскурсовода,группу соединили с другими экскурсантами с детьми. Экскурсовод во дворце очень хорошо информативно рассказывал. Конечно дворец очень понравился,благодарность реставраторам.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Долгая дорога в тот день объясняется тяжёлой ситуацией на дорогах, ведь до места назначения мы едем не кратчайшим путём, а
читать дальше

наиболее красивым, чтобы путешественники смогли познакомиться с городом и прослушать трассовую экскурсию. Один из трёх автобусов действительно был совмещённым в тот день, но это не отняло более 10 минут, мы завезли группу в Пушкин, высадили и отправились далее в г. Павловск, маршрут в который пролегает через г. Пушкин. На входе в Павловский дворец в высокий туристический сезон порой действительно образуются очереди из путешественников разных турфирм, время ожидания обязательно занимает наш экскурсовод, который в это время продолжает вести экскурсию.
Мы очень надеемся, что Вы вернётесь к нам снова и от следующей экскурсии у Вас останутся исключительно положительные впечатления!

Г
Геннадий
13 мая 2024
Всё замечательно, только очень быстро.
А
Алина
18 апр 2024
Все началось с того, что мы ехали в огромном автобусе люди в котором ехали на 2 экскурсии, в Пушкин и Павловск! Из них 8 человек в Павловск и мы должны
читать дальше

были ориентироваться на людей которые были в Пушкине у них была программа дольше! В итоге когда наша экскурсия подошла к концу и мы поехали за остальными людьми в Пушкин, как только мы отъехали метров 500,автобус сломался! И нам предложили либо добираться самим либо ждать новый автобус который не известно когда приедет! Настроение конечно испортилось! Нам некуда было спешить и мы пошли гулять,и добирались сами до города на электричке, а ведь были люди которым нужно было в город быстро!

Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Алина, добрый день!

Нам очень жаль, что произошла такая ситуация. Во время низкого туристического сезона группы в Пушкин и Павловск действительно
читать дальше

иногда объединяются и едут на одном автобусе. Но это всегда большой и комфортабельный автобус. По времени там всё сопоставлено так, что группа из Павловска не ждёт группу Пушкина, они приезжают ко времени, забирают группу и вместе возвращаются в Санкт-Петербург. К сожалению, 10 апреля мы были вынуждены прибегнуть к помощи нашего транспортного партнёра. После данного случая мы приостановили сотрудничество с ним.
В свою очередь хотим сказать, что мы в срочном порядке выслали автобус, чтобы забрать эти две группы, и в течение 35-40 минут он уже за ними приехал. К сожалению, полностью застраховаться от таких случаев невозможно. Порой техника подводит, но за собственным автопарком мы следим, все автобусы помимо предрейсовых технических осмотров также регулярно по регламенту проходят плановые ТО.

Мы надеемся, что Вы к нам вернётесь и увидите, что всё проходит хорошо! Готовы предложить Вам скидку на последующие заказы.

П
Павел
5 апр 2024
Очень интересная и красивая экскурсия! Дворец шикарный, природа великолепная, экскурсовод молодец!
Л
Лариса
27 ноя 2023
Хорошая экскурсия
А
Анастасия
20 авг 2023
Первое: накануне экскурсию сократили на 45 мин. (видимо из-за нехватки людей нашу группу соединили с группой в Царское Село). Экономия бензина и автобуса не должно затрагивать интересов людей, заплативших за
читать дальше

эту экскурсию, тем более что отказываться от нее было уже поздно.
Второе: наш экскурсовод, видимо недавно перенесла то ли инсульт, то ли еще что то… Елена не могла говорить связано и очень сильно хромала при ходьбе. Мы очень сочувствуем по человечески ей, но как экскурсовод она не может работать,к сожалению.
Хоть как то нас спасло то, что у второй группы была очень эрудированный экскурсовод, хотя бы по дороге в Павловск мы слушали про Царское Село, и на том спасибо, тоже было интересно.
Единственно, что было хорошее, это то, что Павловск предоставляет своих экскурсоводов во дворце.

Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте!
Нам жаль, что не всё в этой экскурсии Вам понравилось, но рады, что самой экскурсией в Павловске Вы остались
читать дальше

довольны, а также отметили нашего экскурсовода — Анжелику.
К сожалению, автобус, назначенный на Вашу экскурсию не был допущен нами до экскурсии в виду ненадлежащего состояния, мы были вынуждены от него отказаться, ради комфорта наших подопечных туристов, поэтому пришлось объединить две группы одного направления на большом комфортабельном автобусе.
Гид Елена, как выяснилось, действительно неважно себя чувствовала в тот день, нас она не предупредила, мы попросили её оповещать нас на будущее, если что-то ей сможет провести экскурсию на высоком уровне, тем более, что у нас всегда есть дежурный экскурсовод для таких экстренных случаев.
Мы надеемся, что в будущем Вам понравится в наших экскурсиях всё, будем надеяться, что Вы к нам вернётесь!

С
Светлана
26 июн 2023
Все очень понравилось
О
Ольга
26 июн 2023
Отличная экскурсия
Д
Дарья
1 июн 2023
Здравствуйте! Это просто кошмар! Из положительного только экскурсия в дворце с гидом и парк на самостоятельном осмотре.
Гид от организации читает по бумагам "заикаясь"!!!! И то бумажки путает и то жив
читать дальше

император, то умер, связь очень тяжело поймать и смысл тоже. Два раза были гостями в Питере. Объездили все экскурсии. Вашу ни с чем не сравнить!!!!! 4000 заплатили по итогу получили автобус туда и обратно и экскурсию в дворце за 750 рубле плюс на ребенка билет бесплатный в дворец. Я бы очень хотела вернуть честь денег!!!!!

Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Дарья, здравствуйте!
Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Мы разобрались в ситуации и выяснили, что наша гид Елена
читать дальше

с книги зачитывала лишь цитаты из классической литературы, относящие к теме данной экскурсии. Остальное же время она вела экскурсию в штатном режиме. Елена давно с нами сотрудничает, и до сих пор мы ни разу не получали негативных отзывов по её работе. Также мы обзвонили нескольких туристов с Вашей группы и негативной обратной связи не получили. Вместе с тем, мы взяли на заметку Ваше обращение и будем собирать отзывы по данной экскурсии и данному направлению в будущем, чтобы понять, что можно улучшить и избежать неприятных ситуаций.

А
Акименко
31 окт 2022
Экскурсоводы отличные, но вопросы организации отправки экскурсантов можно улучшить. Автобусы уходят с задержкой по времени
Ю
Юлия
3 авг 2022
Было бы отлично, если бы экскурсия в парке проходила на трамвайчике, потому что парк очень большой, а посмотреть хочется всё. Это понятно будет дороже и по времени больше, но я бы пошла именно на такую экскурсию.

