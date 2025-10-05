Павловск — третий по величине и значимости дворцово-парковый ансамбль в окрестностях Петербурга. На экскурсии в небольшой группе до 15 человек мы осмотрите дворец в палладианском стиле и павильоны, утопающие в зелени. Полюбуетесь изысканными пейзажами и роскошными интерьерами, заглянете в дворцовые покои и узнаете о быте императора Павла I и его семьи.

Описание экскурсии

В Павловске вас встретят ярко-зелёные луга и аккуратные газоны, буйство трав, участки первозданного леса и аккуратные аллеи. А среди деревьев и живописных зарослей вы отыщете архитектурные красоты:

Собственный садик императрицы подле окон её покоев, который лелеют сотрудники музея. Сегодня он не менее красив, чем при жизни Марии Фёдоровны.

Павловский дворец: переместившись внутрь резиденции, вы узнаете о быте монархов, посетите Тронный зал, Картинную галерею, а также Греческий и Итальянский залы с потрясающим убранством. Увидите несколько дипломатических подарков и заглянете в покои, где жили, болели, любили и заботились о судьбе страны.

