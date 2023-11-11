Посетить несостоявшуюся столицу фонтанов и научиться азам винопития в погребах великих императоров
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Описание
Что вас ожидает
Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга
Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё Александр Сергеевич Пушкин, и путь, где проходит самый длинный трамвайный маршрут № 36.
Константиновский дворец
Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Самое уникальное — в здании совместили музей и «Дворец конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.
Дегустация вин
Вина в подвалах Большого каменного дворца начали хранить ещё в 18 веке при Петре I. Традиция продолжилась при Елизавете I — она любила десертный Токай. Екатерина II вина употребляла редко, но если это случалось, выбор падал на испанские и рейнские сорта. На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин. Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин.
Прогулка по Орловскому парку
Если позволит время, мы прогуляемся по живописному парку — бывшей загородной усадьбе Алексея Фёдоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Немного истории — Алексей Орлов был внебрачным сыном Фёдора Орлова, который участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. Это событие помогло Екатерине II взойти на трон. В парке вы увидите здание оранжерей, конюшенный двор, готический колодец и многое другое.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги профессионального гида
- Путь до Стрельны займёт примерно 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от пробок на дорогах
- Экскурсию в Константиновском дворце проводят сотрудники комплекса и только в составе групп
- Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день.
Дополнительные расходы:
- Экскурсия «Возрожденный замысел великого Петра» (по парадным залам Константиновского дворца) — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры, дети до 6 лет не допускаются
- Экскурсия «Век нынешний и век минувший» (по парадным залам Константиновского дворца, с посещением официальных апартаментов президента РФ и залов для встреч) — 500 руб. /взрослый, льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются
- Экскурсия «Шедевры Константиновского Дворца» (знакомство с наиболее ценными предметами искусства, прогулка по парадным залам) — 500 руб. /взрослый, льготных билетов нет, дети до 6 лет не допускаются
- Билеты в парк — 500 руб. /взрослый, 300 руб. /школьники, студенты, пенсионеры
- Дегустация вин — 1500 руб. /чел. Минимальное количество гостей — 6 человек. Если вас меньше, нужно будет заплатить полную стоимость за 6 человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у станции метро «Кировский завод»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.