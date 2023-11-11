Приглашаем вас в Стрельну — один из старейших пригородов Петербурга, который волей случая не стал «русским Версалем». Мы поговорим об истории посёлка, его взлётах и падениях. Небольшой спойлер — Стрельна могла занять место Петергофа и стать столицей фонтанов, однако несовершенная система подачи воды изменила планы Петра I. Подробности — на нашей экскурсии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Петергофская дорога — аристократические окрестности Петербурга

Мы проедем часть маршрута по Петергофскому шоссе, вдоль которого располагались старинные дачи. Некоторые из них сохранились до сих пор. Вы увидите почтовую станцию, которую застал ещё Александр Сергеевич Пушкин, и путь, где проходит самый длинный трамвайный маршрут № 36.

Константиновский дворец

Это беспрецедентный проект современности. Всего за 18 месяцев дворец и парк отреставрировали и превратили в сказку. Вы пройдёте по анфиладе парадных залов, увидите кухню в голландском интерьере и кабинет в морском стиле, который выглядит, словно рубка капитана корабля. Самое уникальное — в здании совместили музей и «Дворец конгрессов», где проходят встречи руководства страны на самом высоком уровне.

Дегустация вин

Вина в подвалах Большого каменного дворца начали хранить ещё в 18 веке при Петре I. Традиция продолжилась при Елизавете I — она любила десертный Токай. Екатерина II вина употребляла редко, но если это случалось, выбор падал на испанские и рейнские сорта. На экскурсии по дворцовым погребам сомелье расскажет обо всём этом, а также об истории виноделия, удачных урожаях и сортовом составе вин. Затем в дегустационном зале вы познаете азы винопития и научитесь раскрывать букеты вин.

Прогулка по Орловскому парку

Если позволит время, мы прогуляемся по живописному парку — бывшей загородной усадьбе Алексея Фёдоровича и Натальи Александровны Орловых и их предков. Немного истории — Алексей Орлов был внебрачным сыном Фёдора Орлова, который участвовал в подготовке дворцового переворота в 1762 году. Это событие помогло Екатерине II взойти на трон. В парке вы увидите здание оранжерей, конюшенный двор, готический колодец и многое другое.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги профессионального гида

Путь до Стрельны займёт примерно 1 час — 1 час 20 минут в зависимости от пробок на дорогах

Экскурсию в Константиновском дворце проводят сотрудники комплекса и только в составе групп

Дворец может быть закрыт в дни проведения официальных мероприятий. Уточняйте возможность экскурсии в выбранный вами день.

Дополнительные расходы: