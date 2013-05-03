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Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции

4
7 отзывов
СПб-Карелия
СПб-Карелия – Гид из Санкт-Петербурга
Петербург и его окрестности усыпаны дворцами.

В прошлом императоры облюбовали пригороды столицы ⭐️.

Постепенно стали появляться загородные резиденции — настоящие дворцы с огромными парками.

Обычно многие места остаются без внимания туристов.

Специально для вас мы разработали маршрут по 3 загородным резиденциям — Стрельна, Александрия, Ораниенбаум.

Узнайте как жили императоры!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 890 ₽ за человека

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Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции
Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции

Что вы увидите

  • Стрельна
  • Путевой дворец Петра I
  • стрельнинские сады
  • Александрия
  • дворец "Коттедж"
  • Ораниенбаум
  • парк Ораниенбаума
  • Большой Меншиковский дворец
  • Китайский дворец
  • павильон Катальной горки
  • Каменное зало
  • Дворец Петра III
  • музей «Картинный дом»
  • павильон «Китайская кухня»
  • Церковный павильон «Большого Меншиковского дворца».
Нетривиальная экскурсия ⛳ по удивительным резиденциям царской семьи. Старейший загородный дворец Петра I в Стрельне, единственный сохранившийся в годы ВОВ не захваченный неприятелем Ораниенбаум и его дворцы, Александрия - самый романтичный парк 🌳 семьи Романовых и укромное место летнего отдыха четырех поколений императорской семьи.
Для тех, кто хочет получить уникальные впечаления от подлинных вещей императорской семьи, увидеть исключительные дворцы и пейзажи парков, услышать исключительные истории 📖. 00 Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4)..
  • 10. 00 Прогулка 👣 по “стрельнинским садам” – разбиты при Петре I. Экскурсия в Путевой дворец Петра I – построен при непосредственном участии царя, этот дворец был первой загородной императорской резиденцией и не раз служил государю при поездках в Петергоф и Кронштадт.
  • 12. 00 Путешествие в Александрию – самый романтичный пейзажный парк императорской семьи, летнюю укромную резиденцию для четырех поколений Романовых. Экскурсия во “Дворец Коттедж” (по желанию). Дворец Коттедж был летней резиденцией Николая I и его жены Александры Фёдоровны, где сохранены и восстановлены реальные жилые интерьеры этой эпохи. Уникальная экспозиция содержит массу подлинных вещей быта императорской семьи. В стену вестибюля вмонтирован камень с вензелем турецкого султана, привезенный Николаем I из Варны, в штурме которой он принимал участие. Серебряная люстра в Большой приемной была подарком к серебряной свадьбе супругов от немецких родственников императрицы. Люстра представляет собой ажурную корзину, увитую гирляндой с 25 розами, по числу счастливых лет, прожитых вместе.
  • 14. 30 Путешествие в Ораниенбаум. Это единственный не захваченный в годы блокады пригород Петербурга. Памятники истории и искусства сохранились такими, какими они были 200 лет назад. Экскурсия по парку; экскурсия в Большой Меншиковский дворец (по желанию).
  • 18. 00 Отправление в Санкт-Петербург.
  • 19. 00 Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).
    • Что входит
    • трансфер на комфортабельном автобусе
    • услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
    • три путевые экскурсии от нашего гида (“Старая Петергофская дорога”, “Стрельна”, “Ораниенбаум vs Ломоносов”)
    • прогулка по стрельнинским садам
    • экскурсия по парку Ораниенбаума
    • прогулка-экскурсия по Александрии
    • также вы увидите Китайский дворец, павильон Катальной горки, Каменное зало, Дворец Петра III, музей «Картинный дом», павильон «Китайская кухня», Церковный павильон «Большого Меншиковского дворца».
    Что не входит
    • Входные билеты в парк Ораниенбаума:
    • 100 р/ч взрослые
    • бесплатно р/ч пенсионеры, учащиеся старше 16 лет, студенты
    • Входные билеты в парк Александрия:
    • 100 р/ч взрослые
    • бесплатно р/ч пенсионеры, учащиеся старше 16 лет, студенты
    • Входные билеты в Большой Меншиковский дворец:
    • 300 р/ч взрослые
    • 200 р/ч пенсионеры, учащиеся старше 16 лет, студенты
    • Дети до 16 лет бесплатно
    • 500 р/ч – иностранные граждане
    • Входные билеты в Путевой дворец Петра I:
    • 250 р/ч взрослые
    • 150 р/ч пенсионеры, учащиеся старше 16 лет, студенты
    • Дети до 16 лет бесплатно
    • 400 р/ч – иностранные граждане
    • Входные билеты во Дворец “Коттедж”:
    • 300 р/ч взрослые
    • 200 р/ч пенсионеры, учащиеся старше 16 лет, студенты
    • Дети до 16 лет бесплатно
    • 500 р/ч – иностранные граждане
    Начало и место завершения
    🚩 пл. Искусств, д. 4
    Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции
    Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции
    Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции
    Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции
    Стрельна - Александрия - Ораниенбаум: три императорские резиденции

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    СПб-Карелия
    СПб-Карелия
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    7 отзывов оставили туристы

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