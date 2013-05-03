Нетривиальная экскурсия ⛳ по удивительным резиденциям царской семьи. Старейший загородный дворец Петра I в Стрельне, единственный сохранившийся в годы ВОВ не захваченный неприятелем Ораниенбаум и его дворцы, Александрия - самый романтичный парк 🌳 семьи Романовых и укромное место летнего отдыха четырех поколений императорской семьи.

Для тех, кто хочет получить уникальные впечаления от подлинных вещей императорской семьи, увидеть исключительные дворцы и пейзажи парков, услышать исключительные истории 📖. 00 Выезд из Санкт–Петербурга от ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).. 10. 00 Прогулка 👣 по “стрельнинским садам” – разбиты при Петре I. Экскурсия в Путевой дворец Петра I – построен при непосредственном участии царя, этот дворец был первой загородной императорской резиденцией и не раз служил государю при поездках в Петергоф и Кронштадт. 12. 00 Путешествие в Александрию – самый романтичный пейзажный парк императорской семьи, летнюю укромную резиденцию для четырех поколений Романовых. Экскурсия во “Дворец Коттедж” (по желанию). Дворец Коттедж был летней резиденцией Николая I и его жены Александры Фёдоровны, где сохранены и восстановлены реальные жилые интерьеры этой эпохи. Уникальная экспозиция содержит массу подлинных вещей быта императорской семьи. В стену вестибюля вмонтирован камень с вензелем турецкого султана, привезенный Николаем I из Варны, в штурме которой он принимал участие. Серебряная люстра в Большой приемной была подарком к серебряной свадьбе супругов от немецких родственников императрицы. Люстра представляет собой ажурную корзину, увитую гирляндой с 25 розами, по числу счастливых лет, прожитых вместе. 14. 30 Путешествие в Ораниенбаум. Это единственный не захваченный в годы блокады пригород Петербурга. Памятники истории и искусства сохранились такими, какими они были 200 лет назад. Экскурсия по парку; экскурсия в Большой Меншиковский дворец (по желанию). 18. 00 Отправление в Санкт-Петербург. 19. 00 Прибытие к ст. м. Невский проспект (Площадь искусств, д. 4).