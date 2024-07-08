читать дальше азартен и увлечен! А перед сном пересматривал и перечитывал весь квест в телефоне заново!

И даже Я, несмотря на то, что раз 10 была в Эрмитаже узнала для себя кое-что новое!

Формат интересный и сделано хорошо!

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Мне 60 лет! Отправилась с внуком 10 лет в Эрмитаж! Для меня это все оказалось ново и неожиданно, тк купила в последней момент!Внук очень хотел правильно отвечать на вопросы, был