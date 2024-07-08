Квест-аудиоэкскурсия — отличный способ узнать музей в необычном формате. Всё, что для этого нужно, — телефон с установленным приложением Телеграм и наушники.
В программе — архивные фото, аудио и видео, самые интересные факты и увлекательные вопросы, на которые вам предстоит найти ответы.
В программе — архивные фото, аудио и видео, самые интересные факты и увлекательные вопросы, на которые вам предстоит найти ответы.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Игра проходит онлайн, без гида. Вам будут приходить сообщения с вопросами, интересными рассказами, архивными фотографиями, аудио- и видеофайлами. Они помогут глубже погрузиться в атмосферу приключения, в котором будете участвовать только вы наедине с Эрмитажем.
Вы увидите:
- Парадные залы официальной резиденции императоров
- Главные шедевры одного из лучших музеев мира
Вы узнаете:
- Каким маршрутом высокопоставленные гости поднимались на встречу к императору
- Какое страшное событие произошло с дворцом в период правления Николая I
- Какие секреты хранят картины Леонардо да Винчи
- Где сохранились следы нападения на один из шедевров музея
- И многое другое!
Организационные детали
- Перед прохождением квеста необходимо заранее приобрести билеты на официальном сайте музея — 500 руб. /чел. Вход со стороны Иорданской лестницы
- Программа подходит участникам всех возрастов
- Убедитесь, что ваш телефон заряжен: на него будут приходить сообщения. И не забудьте наушники, так как экскурсия полностью озвучена
- Оставшуюся часть оплаты нужно перевести организатору, после чего вы получите ссылку на квест
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зимнем дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
«Гид, к которому хочется возвращаться и рекомендовать близким», — так про меня говорят мои гости. Дорогие друзья! Меня зовут Ольга Быховская, и я дипломированный гид по Санкт-Петербургу! А ещё я кореннаяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
8 июля 2024
Для маленьких детей наверно интересно. Но для взрослых однозначно нет. Не рекомендуем даже для подростков.
Ольга
Ответ организатора:
Лариса, очень жаль, что Вам не подошел КВЕСТ!
Мы попытались его сделать универсальным, подходящим и для семей с детьми и для
Мы попытались его сделать универсальным, подходящим и для семей с детьми и для
Н
Наталия
30 июня 2024
Мне 60 лет! Отправилась с внуком 10 лет в Эрмитаж! Для меня это все оказалось ново и неожиданно, тк купила в последней момент!
Внук очень хотел правильно отвечать на вопросы, был
Внук очень хотел правильно отвечать на вопросы, был
О
Ольга
29 июня 2024
Все супер!
Хотя было волнение, что берем квест без отзывов!
Мне понравилось, что не пришлось ломать голову над маршрутом, прошли по самым красивым залам и увидели даже больше чем ожидали👍
Понравилось аудио! Интереснее, чем аудиогиды в музее!
Вопросы разного уровня сложности и на поискать и на знания и угадать! Вообщем, интересно!
Хотя было волнение, что берем квест без отзывов!
Мне понравилось, что не пришлось ломать голову над маршрутом, прошли по самым красивым залам и увидели даже больше чем ожидали👍
Понравилось аудио! Интереснее, чем аудиогиды в музее!
Вопросы разного уровня сложности и на поискать и на знания и угадать! Вообщем, интересно!
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