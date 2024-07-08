Квест-экскурсия по Эрмитажу

Превратить знакомство с музеем в увлекательное приключение
Квест-аудиоэкскурсия — отличный способ узнать музей в необычном формате. Всё, что для этого нужно, — телефон с установленным приложением Телеграм и наушники.

В программе — архивные фото, аудио и видео, самые интересные факты и увлекательные вопросы, на которые вам предстоит найти ответы.
4
3 отзыва
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Игра проходит онлайн, без гида. Вам будут приходить сообщения с вопросами, интересными рассказами, архивными фотографиями, аудио- и видеофайлами. Они помогут глубже погрузиться в атмосферу приключения, в котором будете участвовать только вы наедине с Эрмитажем.

Вы увидите:

  • Парадные залы официальной резиденции императоров
  • Главные шедевры одного из лучших музеев мира

Вы узнаете:

  • Каким маршрутом высокопоставленные гости поднимались на встречу к императору
  • Какое страшное событие произошло с дворцом в период правления Николая I
  • Какие секреты хранят картины Леонардо да Винчи
  • Где сохранились следы нападения на один из шедевров музея
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Перед прохождением квеста необходимо заранее приобрести билеты на официальном сайте музея — 500 руб. /чел. Вход со стороны Иорданской лестницы
  • Программа подходит участникам всех возрастов
  • Убедитесь, что ваш телефон заряжен: на него будут приходить сообщения. И не забудьте наушники, так как экскурсия полностью озвучена
  • Оставшуюся часть оплаты нужно перевести организатору, после чего вы получите ссылку на квест

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зимнем дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
Л
8 июля 2024
Для маленьких детей наверно интересно. Но для взрослых однозначно нет. Не рекомендуем даже для подростков.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Лариса, очень жаль, что Вам не подошел КВЕСТ!
Мы попытались его сделать универсальным, подходящим и для семей с детьми и для
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взрослых! Информация, предоставленная в КВЕСТЕ рассчитана на первое знакомство с музеем, и в этом случае, гости обязательно получают всю базовую (и даже больше) информацию, но более в увлекательном формате, нежели чем через аудиогид!

Н
30 июня 2024
Мне 60 лет! Отправилась с внуком 10 лет в Эрмитаж! Для меня это все оказалось ново и неожиданно, тк купила в последней момент!
Внук очень хотел правильно отвечать на вопросы, был
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азартен и увлечен! А перед сном пересматривал и перечитывал весь квест в телефоне заново!
И даже Я, несмотря на то, что раз 10 была в Эрмитаже узнала для себя кое-что новое!
Формат интересный и сделано хорошо!
Рекомендую

О
29 июня 2024
Все супер!
Хотя было волнение, что берем квест без отзывов!
Мне понравилось, что не пришлось ломать голову над маршрутом, прошли по самым красивым залам и увидели даже больше чем ожидали👍
Понравилось аудио! Интереснее, чем аудиогиды в музее!
Вопросы разного уровня сложности и на поискать и на знания и угадать! Вообщем, интересно!

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