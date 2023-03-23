Эрмитаж состоит из нескольких зданий, более сотни лестниц и тысячи залов. Эрмитаж превратился в настоящий ЛАБИРИНТ, где может заблудиться каждый, кто сюда войдет… 😃

Сможете ли вы пройти все испытания? Сумеете ли собрать ключи и выбраться из лабиринта?

На Квест-экскурсии вы прогуляетесь по самым красивым залам дворца, узнаете его историю, поиграете с картинами и скульптурами и повеселитесь.

Где спрятались эрмитажные коты? Почему во дворце лежали раненые? Кто и зачем хотел убить картину? Все это вы узнаете на познавательной Квест-экскурсии.

Квест проходит вживую в Эрмитаже. Квест с применением новых технологий! Виртуальный ведущий будет присылать Вам маршрут и необычные задания, головоломки и шифры. Детям нравится, ведь это очень необычно, весело, есть множество кнопок для игры и других разных секретиков. А родители радуются, т. к. за 1,5 часа Квеста их дети узнали историю дворца, прошлись по главным парадным залам, познакомились с культовыми картинами и скульптурами и повеселились.

Квест адаптирован под детей 6-13 лет. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое удобное время в часы работы музея.

Все Квесты создаю я, Ксения Федорина, дипломированный искусствовед, влюбленный в свое дело 😍

Стоимость:

1) виртуальн. ведущий (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит на платформе Вконтакте.

2) с живым ведущим = 5000 (за компанию 1-4 человека), доп. человек 1000. Квест проходит только для Вас 🤗 (ДАТА ОБГОВАРИВАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ).

Билеты в музей в стоимость Квеста не входят.

Порадуйте своих деток необычным походом в музей:) О свободных окошках спрашивайте в сообщениях: