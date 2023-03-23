Билеты на индивидуальную Квест-экскурсию в Эрмитаже в Санкт-Петербурге
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Эрмитаж состоит из нескольких зданий, более сотни лестниц и тысячи залов. Эрмитаж превратился в настоящий ЛАБИРИНТ, где может заблудиться каждый, кто сюда войдет… 😃
Сможете ли вы пройти все испытания? Сумеете ли собрать ключи и выбраться из лабиринта?
На Квест-экскурсии вы прогуляетесь по самым красивым залам дворца, узнаете его историю, поиграете с картинами и скульптурами и повеселитесь.
Где спрятались эрмитажные коты? Почему во дворце лежали раненые? Кто и зачем хотел убить картину? Все это вы узнаете на познавательной Квест-экскурсии.
Квест проходит вживую в Эрмитаже. Квест с применением новых технологий! Виртуальный ведущий будет присылать Вам маршрут и необычные задания, головоломки и шифры. Детям нравится, ведь это очень необычно, весело, есть множество кнопок для игры и других разных секретиков. А родители радуются, т. к. за 1,5 часа Квеста их дети узнали историю дворца, прошлись по главным парадным залам, познакомились с культовыми картинами и скульптурами и повеселились.
Квест адаптирован под детей 6-13 лет. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое удобное время в часы работы музея.
Все Квесты создаю я, Ксения Федорина, дипломированный искусствовед, влюбленный в свое дело 😍
Стоимость:
- 1) виртуальн. ведущий (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит на платформе Вконтакте.
- 2) с живым ведущим = 5000 (за компанию 1-4 человека), доп. человек 1000. Квест проходит только для Вас 🤗 (ДАТА ОБГОВАРИВАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ).
- Билеты в музей в стоимость Квеста не входят.
Порадуйте своих деток необычным походом в музей:) О свободных окошках спрашивайте в сообщениях:
Квест-экскурсия индивидуальная, длится около 1,5 часов, время можно выбрать любое из расписания, с 11:00 до 20:00 в часы работы музея. Квест-экскурсия с виртуальн. ведущим проходит каждый день) Часы работы музея уточняйте, пожалуйста, на офиц. сайте музея.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Эрмитаж, Главное здание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Квест-экскурсия индивидуальная, длится около 1,5 часов, время можно выбрать любое из расписания, с 11:00 до 20:00 в часы работы музея. Квест-экскурсия с виртуальн. ведущим проходит каждый день) Часы работы музея уточняйте, пожалуйста, на офиц. сайте музея.Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Всеволод Ли
23 мар 2023
Были на экскурсии с виртуальным сопроводитением в Эрмитаже с ребёнком 7 лет. Понравилось! Удобно проходить экскурсию в своём темпе, задания для ребёнка были интересные, но выполняли вместе с родителем, конечно. Сопровождение проходит на платформе В контакте, пришлось завести профиль)))). Хотелось бы больше аудио сопровождения и, видимо, такие экскурсии будут - автор обещает у себя на страничке ВК. Там же есть много отзывов клиентов, можно посмотреть доп информацию там
А
Анастасия Субботина
14 мар 2023
Л
Людмила Чибисова
6 мар 2023
В целом неплохо, но хотелось бы большего акцента на интерьерах и произведениях искусства. Очень хорошее задание с поиском картин Рембрандта и скульптур. Про кошек совсем не понравилось - как в пословице "искать черную кошку в темной комнате". В общем и целом квест на 20-30 минут - да. Экскурсия - нет. Это не про экскурсию. Ни про Рембрандта ни про Снейдерса ничего не рассказано, да и очень странно слышать про революцию 1917 года "бунт" и "мятеж". Так чисто "побегать" по залам, раз у пришли.
Л
Лемеш Екатерина
27 фев 2023
Экскурсия понравилась и взрослым и детям, было увлекательно и интересно. Никогда так увлеченно и азартно не рассматривали картины, стены, потолки и скульптуры. Поиск залов - отдельное мероприятие. Смотрительницы - просто феи. Спасибо большое Ксении и Эрмитажу. Немного жаль что не попала в маршрут Галерея Рафаэля, но это просто потому что мы её очень любим. На обратном пути прошли через неё всё равно. Отличное мероприятие.
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