Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
Групповая квест-экскурсия в Санкт-Петербурге

В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург

Территория крепости на Заячьем острове идеально подходит для закрученных детективных событий.

Что только не прятали там в попытке сберечь секреты! Самым любопытным участникам квеста откроются все тайны. Вопросы смотрителя крепости могут озадачить, а кто-то раскусит их сразу, выиграв время для команды. И в награду за пройденные испытания получит клад!
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
Ближайшие даты:
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет759 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Этот квест подойдёт для любителей разгадывать загадки и находить необычные вещи в рядовых местах. Всё будет просто и весело — надо отвечать на вопросы, придумывать картинки, выполнять задания первыми и получать за это баллы.

Во время квеста вы увидите:

  • Иоанновский мост
  • Петровские ворота
  • Комендантскую пристань
  • Памятник Петру Первому
  • Соборную площадь
  • Ботный домик (зимой мы там ещё и погреемся)
  • Нарышкин бастион с пушками, откуда каждый полдень производится холостой выстрел как дань петровским традициям

Кстати, наша игра как раз заканчивается в 12:00, так что всё будет очень символично!

Задания квеста построены на историческом рассказе о крепости. Вы узнаете:

  • О рождении Санкт-Петербурга
  • Значении Петропавловской крепости в истории города
  • Устройстве оборонительного сооружения
  • Первом русском императоре Петре Великом

Организационные детали

  • В стоимость квеста включены услуги гида и подарки участникам
  • Квест рассчитан на детей от 7 до 17 лет и сопровождающих их взрослых
  • Можем организовать индивидуальный квест для школьной группы. Подробности обсудим в переписке.
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

в воскресенье в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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