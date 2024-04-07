В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Территория крепости на Заячьем острове идеально подходит для закрученных детективных событий.
Что только не прятали там в попытке сберечь секреты! Самым любопытным участникам квеста откроются все тайны. Вопросы смотрителя крепости могут озадачить, а кто-то раскусит их сразу, выиграв время для команды. И в награду за пройденные испытания получит клад!
Что только не прятали там в попытке сберечь секреты! Самым любопытным участникам квеста откроются все тайны. Вопросы смотрителя крепости могут озадачить, а кто-то раскусит их сразу, выиграв время для команды. И в награду за пройденные испытания получит клад!
Ближайшие даты:
7
апр
апр
14
апр
апр
21
апр
апр
28
апр
апр
5
мая
мая
12
мая
мая
19
мая
мая
Ещё
даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|759 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Этот квест подойдёт для любителей разгадывать загадки и находить необычные вещи в рядовых местах. Всё будет просто и весело — надо отвечать на вопросы, придумывать картинки, выполнять задания первыми и получать за это баллы.
Во время квеста вы увидите:
- Иоанновский мост
- Петровские ворота
- Комендантскую пристань
- Памятник Петру Первому
- Соборную площадь
- Ботный домик (зимой мы там ещё и погреемся)
- Нарышкин бастион с пушками, откуда каждый полдень производится холостой выстрел как дань петровским традициям
Кстати, наша игра как раз заканчивается в 12:00, так что всё будет очень символично!
Задания квеста построены на историческом рассказе о крепости. Вы узнаете:
- О рождении Санкт-Петербурга
- Значении Петропавловской крепости в истории города
- Устройстве оборонительного сооружения
- Первом русском императоре Петре Великом
Организационные детали
- В стоимость квеста включены услуги гида и подарки участникам
- Квест рассчитан на детей от 7 до 17 лет и сопровождающих их взрослых
- Можем организовать индивидуальный квест для школьной группы. Подробности обсудим в переписке.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Петропавловской крепости
- Когда и сколько длится?
- Когда: в воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 613 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их по необычным маршрутам. В обычных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами - открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам в сборных мини группах до 10-15 провожу я или мои коллеги-гиды.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
1.5 часа
Петропавловская крепость для детей
Игры, загадки и городские легенды - познавательная интерактивная прогулка в сердце Петербурга
В начале Иоанновского моста
Завтра
26 мар
27 мар
28 мар
4 420₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Невский проспект, 35
Завтра
26 мар
27 мар
28 мар
990₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
Кронверкская набережная, 3
Завтра
26 мар
27 мар
28 мар
690₽ за человека