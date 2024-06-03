1 чел.
По популярности
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463₽ за всё до 32 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000₽ за человека
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
Начало: В Русском музее (Михайловский дворец)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 16501 485₽ за всё до 32 чел.
Квест
1.5 часа
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида
Начало: У входа в Зимний дворец
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900₽ за человека
Квест
2.5 часа
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948₽ за человека
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950₽ за человека
Квест
3 часа
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида
Начало: в Эрмитаже
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
- ИИрина3 июня 2024Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
- ННаталья3 июня 2024У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
- ЕЕкатерина2 июня 2024Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
- ЕЕлена1 июня 2024Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора».
- ЕЕкатерина1 июня 2024Просто отличный квест, организация и сама Татьяна Квест прошел в очень легкой, интересной и познавательной форме Все детки остались очень довольны! Спасибо огромное
- ЕЕлена31 мая 2024Добрый день. Отличная экскурсия в виде квеста. Брали взр+реб. За взрослого ходила дочь 17л, за ребёнка сын 13 лет. Обоим все понравилось. Оба были вовлечены в процесс. Есть и познавательная составляющая и элементы игры. Время быстро пролетело.
- ИИлья12 мая 2024Квест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленного посещения рекомендую приобрести. В общем квест предлагает вдумчивое, внимательное, неторопливое посещение музея
- ЮЮлия8 мая 2024Все прошло хорошо спасибо
- ООлег6 мая 2024Всё понравилось. Данный формат однозначно показан тем, кто мне получает удовольствия от живого контакта с людьми. Тут нет ни группы с которой у вас экскурсия, ни живого экскурсовода… Одним словом - кайф!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Недорогие квесты»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Недорогие квесты" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 900 до 1 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Недорогие квесты», 176 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август