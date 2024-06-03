Недорогие квесты – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 11 экскурсий в категории «Недорогие квесты» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
скидка
10%
Квест
1.5 часа
107 отзывов
Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
Превратите посещение Эрмитажа в захватывающее приключение! Пройдите квест с виртуальным ведущим, решая загадки и узнавая историю музея
Начало: В Эрмитаже
9 июня в 15:30
11 июня в 17:30
от 16251 463 за всё до 32 чел.
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
Начало: У метро «Горьковская»
Расписание: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Завтра в 10:30
14 июня в 10:30
1 000 за человека
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
скидка
10%
Квест
1.5 часа
37 отзывов
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
Начало: В Русском музее (Михайловский дворец)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 16501 485 за всё до 32 чел.
Квест по Новой Голландии в мини-группе
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест по Новой Голландии в мини-группе
Семейная экскурсия-игра о том, как Пётр I в Голландию съездил и сколько диковин оттуда привёз
Начало: У входа в Новую Голландию
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
11 июня в 15:00
13 июня в 12:00
1 400 за человека
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Квест
2 часа
1 отзыв
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Захватывающее приключение в окружении шедевров без сопровождения гида
Начало: У входа в Зимний дворец
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за всё до 5 чел.
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
1 час
5 отзывов
Петербург с крыши: безопасная детская экскурсия-квест
Нескучный урок истории в формате «найди и собери» на фоне лучших видов города
Начало: возле станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
900 за человека
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
12 отзывов
Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
С помощью интерактивных заданий в телеграм-боте познакомиться с самым сердцем города
Начало: У станции метро Гостиный двор
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
1 800 за всё до 10 чел.
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
Посчитать зайцев на Заячьем острове, узнать, как лодка идёт против ветра, и найти сокровища
Начало: У Иоанновского моста
Расписание: во вторник и воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Групповой квест по Петропавловской крепости «Найди клад»
В лёгком игровом формате познакомиться с историей места, откуда начинался Санкт-Петербург
Начало: В Петропавловской крепости
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
948 за человека
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Групповая квест-экскурсия по Петропавловской крепости
Исследовать прошлое города и обнаружить детали, которые часто не замечают
Начало: Иоановский мост
Расписание: в воскресенье в 10:00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
950 за человека
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Найти главное животное в Эрмитаже: детская экскурсия-квест
Семейная игровая прогулка по главному музею Петербурга без сопровождения гида
Начало: в Эрмитаже
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Квест-игра в Петропавловской крепости (в группе)
    Ко дню защиты детей решили попробовать новый формат экскурсии - квест-игру для детей и ни чуть не пожалели. Все были
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    вовлечены в процесс, как дети 6-8 лет, так и 10-12 лет, да и взрослые вместе с ними. Экскурсия разделена на множество коротеньких этапов, каждый из которых закрепляется заданиями, поэтому хорошо откладывается информация. Спасибо большое Ирине за прекрасно проведенное время.

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Были на квест-экскурсии "Сбежать из Эрмитажа" с сыном 11 лет. Прекрасная организация. Не составило никакого труда подключиться к квесту. Интересный
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    продуманный маршрут. Есть одно пожелание сделать возрастную градацию более четкой. Для ребенка 11 лет этот квест был слишком простым, он прекрасно подойдет для дошкольников и 1-2 класс. а следующий на 14 и старше думаю был бы сложноват. Спасибо организатору

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю
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    Санкт - Петербург. И часто бываю в нем. И в Петропавловской крепости была не раз. И с экскурсиями и без. Но сегодня я с большим интересом прошла с внучкой квест и теперь знаю какой ширины и высоты стены, кто был учителем Петра I, какой был рост у него и размер ноги, кто был зодчим, кто архитектором, узнала все названия бастионов, узнала зачем есть уши у бастиона, как зовут зайца и ещё много много интересного. А когда мы Увидели и Услышали выстрел из пушки в 12 часов дня были просто счастливы. Замечательный экскурсовод Татьяна провела квест легко, интересно и активно. Дети были вовлечены в игру с первой минуты. С большим интересом разгадывали задания, считали колонны, шаги, искали ответы, получили призы. Возраст группы был от 7до 11 лет. Мы только осенью пойдём в школу, но справились с заданиями. Родители тоже не скучали. Очень рекомендую данную экскурсию, а главное - экскурсовода Татьяну. Спасибо ещё раз.

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Замечательный квест, очень увлекательно и познавательно! Ребенку очень было интересно получать задания и находить по ним предметы. Для первого посещения и впечатления об Эрмитаже отличный и информативный маршрут. Спасибо огромное за экскурсию!!!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора».
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    Если честно, то историю в школе любят не все дети. Потому что история города - это ведь не только цифры и даты. Это прежде всего - увлекательные истории про людей. Людей, которые жили, творили, любили, радовались и горевали тоже. Истории свершений и подвигов людей, которые строили, создавали наш великий, славный город Петербург. В своем авторском квесте Татьяна рассказывает эти удивительные истории про конкретных людей. Поэтому хочется узнать больше. Узнать историю своего города, своей страны. Каждому участнику выдается «тест - загадка» + карандаш. В течении 1,5 часов дети разгадывают, расшифровывают, наблюдают, изучают Петропавловскую крепость. Понятно, что всю историю сразу не охватить. Поэтому информация сформирована точечно, системно, последовательно. Рекомендую всем - всем! А если Вы первый раз в нашем городе, то однозначно рекомендую!

    Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
    Просто отличный квест, организация и сама Татьяна Квест прошел в очень легкой, интересной и познавательной форме Все детки остались очень довольны! Спасибо огромное
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
    Добрый день. Отличная экскурсия в виде квеста. Брали взр+реб. За взрослого ходила дочь 17л, за ребёнка сын 13 лет. Обоим все понравилось. Оба были вовлечены в процесс. Есть и познавательная составляющая и элементы игры. Время быстро пролетело.
  • И
    Илья
    12 мая 2024
    Квест-экскурсия по Эрмитажу
    Квест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленного посещения рекомендую приобрести. В общем квест предлагает вдумчивое, внимательное, неторопливое посещение музея
    Квест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленногоКвест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленногоКвест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленногоКвест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленногоКвест представляет собой около 30 вопросов, ответы на которые следует найти в залах Эрмитажа. Для осмысленного
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
    Все прошло хорошо спасибо
  • О
    Олег
    6 мая 2024
    Тайные локации вдоль Невского - в формате аудиоэкскурсии-квеста
    Всё понравилось. Данный формат однозначно показан тем, кто мне получает удовольствия от живого контакта с людьми. Тут нет ни группы с которой у вас экскурсия, ни живого экскурсовода… Одним словом - кайф!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Недорогие квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Квест-экскурсия «Сбежать из Эрмитажа»
  2. Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
  3. Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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