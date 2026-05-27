От пышного барокко до строгого классицизма — этот маршрут объединяет знаковые соборы: Смольный, Казанский и Спасо-Преображенский.
Вы узнаете, как каждый из них связан с важными событиями российской истории, военными победами и судьбами известных людей. А ещё побываете в Александро-Невской лавре — одном из главных духовных центров страны.
Описание экскурсии
Смольный собор — барочный храм с ярко-голубыми фасадами, построенный по проекту Растрелли как часть монастырского комплекса.
Казанский собор — главный городской храм с полукруглой колоннадой, где хранят икону Казанской Божьей Матери и похоронен Кутузов.
Спасо-Преображенский собор — строгий храм гвардейского полка в окружении трофейных турецких пушек.
Александро-Невская лавра — старейший монастырь Петербурга с некрополями, где похоронены Ломоносов, Достоевский и Чайковский.
Вы узнаете
- чем отличаются архитектурные стили петербургских храмов
- почему Казанский напоминает собор Святого Петра в Риме
- для кого строился монастырский комплекс Смольного и почему его колокольня так и не была возведена
- почему Спасо-Преображенский собор называют воинским храмом
- какие святыни и реликвии хранятся в Александро-Невской лавре
- как православные храмы пережили революцию, советское время и блокаду Ленинграда
Организационные детали
- Входные билеты входят в стоимость
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов
- При посещении соборов нужно соблюдать принятый дресс-код
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|950 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
|Школьники
|900 ₽
|Студенты
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Владимирском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
