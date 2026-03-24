Петергоф, Павловск, Пушкин — эти знаменитые царские пригороды были оккупированы во время войны. Ораниенбаум же избежал такой судьбы. Здесь сохранились подлинные интерьеры 18 века — не воссозданные, а настоящие. Вы увидите роскошный дворцово-парковый ансамбль и выясните, почему это место незаслуженно остаётся в тени своих знаменитых соседей.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия из Петербурга (около 1,5 часов). Вы услышите об истории Ораниенбаума, его обитателях и о том, как сложилась судьба резиденции в годы войны.

Большой Меншиковский дворец — шедевр петровского барокко с пышными парадными залами (посещение по желанию за доплату).

Дворец Петра III. Он был спроектирован Ринальди как личное пространство императора — миниатюрный замок в западноевропейском духе.

Картинный дом — построен Растрелли для малого двора Петра Фёдоровича.

Павильон «Каменное зало» — зал 18 века для концертов и маскарадов.

Китайский дворец в глубине Верхнего парка — работа Ринальди, единственный уцелевший дворец в России в стиле рококо.

Павильон «Катальная горка» — всё, что сохранилось от огромного увеселительного сооружения, единственного в своём роде.

Организационные детали