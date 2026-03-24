Императорская резиденция в Ораниенбауме (из Петербурга, билет в парк включён)

Полюбоваться дворцами и павильонами времён Петра III и Екатерины II и насладиться прогулкой парку
Петергоф, Павловск, Пушкин — эти знаменитые царские пригороды были оккупированы во время войны. Ораниенбаум же избежал такой судьбы. Здесь сохранились подлинные интерьеры 18 века — не воссозданные, а настоящие.

Вы увидите роскошный дворцово-парковый ансамбль и выясните, почему это место незаслуженно остаётся в тени своих знаменитых соседей.
Описание экскурсии

Трассовая экскурсия из Петербурга (около 1,5 часов). Вы услышите об истории Ораниенбаума, его обитателях и о том, как сложилась судьба резиденции в годы войны.
Большой Меншиковский дворец — шедевр петровского барокко с пышными парадными залами (посещение по желанию за доплату).
Дворец Петра III. Он был спроектирован Ринальди как личное пространство императора — миниатюрный замок в западноевропейском духе.
Картинный дом — построен Растрелли для малого двора Петра Фёдоровича.
Павильон «Каменное зало» — зал 18 века для концертов и маскарадов.
Китайский дворец в глубине Верхнего парка — работа Ринальди, единственный уцелевший дворец в России в стиле рококо.
Павильон «Катальная горка» — всё, что сохранилось от огромного увеселительного сооружения, единственного в своём роде.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле. Дорога в один конец занимает около 1,5 часов
  • Все объекты осматриваются снаружи
  • Входные билеты в парк включены в стоимость
  • Программу можно провести только для вашей компании — по запросу
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1350 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.

