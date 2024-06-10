Что объединяет Ломоносова с Екатеринбургом? Какая разница между апельсиновым и померанцевым деревом? Причём здесь Оранжевая река в Африке? Эти и другие загадки таит в себе Ораниенбаум, он же Рамбов, он же Ломоносов. Вы познакомитесь с историей особенного города в окрестностях Петербурга. И ощутите дух времени, посетив единственную царскую резиденцию, уцелевшую в годы войны.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главными в поездке будут дворцы и окружающий их парк на берегу Финского залива. Вы погрузитесь в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков, услышите захватывающие истории взлётов и падений, любви и безразличия, высоких стремлений и воплощённых в жизнь идей. Перед вами чередой пройдут личности, сыгравшие важные роли в развитии России: князь Меншиков, Пётр III, Екатерина II, великая княгиня Елена Павловна…

Мы погуляем по красивому и уютному парку, где обычно намного меньше путешественников, чем в других пригородных резиденциях. Вы познакомитесь с прекрасным образцом ландшафтного искусства, узнаете историю создания парка, рассмотрите статуи и павильоны. И сможете вообразить, как столетия назад здесь прогуливалась петербургская знать.

В Большом (Меншиковом) дворце экскурсию в составе сборной группы проведёт музейный сотрудник. Вам расскажут о ключевых вехах в прошлом дворца, его знаменитых владельцах и о том, как менялись интерьеры с течением времени.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на автомобиле Ford Eco Sport/Hyundai Creta, сопровождение гида

Оплачиваются отдельно: билеты в парк — 450 руб. за взрослого, 200 руб. — льготный; в Большой дворец — 750 руб. за взрослого, 550 руб. — льготный (в цену включена экскурсия в составе сборной группы из 15-20 человек)

Вы проедете около 100 км (туда и обратно) по исторической Петергофской дороге

Экскурсия автомобильно-пешеходная, поэтому надевайте удобную одежду и обувь и учитывайте прогноз погоды

Дополнительные опции

Возможно заменить музейную экскурсию в составе группы в Большом дворце на экскурсию в Китайском дворце (550 руб. за взрослого, 250 руб. — льготный), а также расширить программу посещением других объектов на территории парка (Дворец Петра III, Катальная горка, Картинный дом)

Изменения в программе согласовываются заранее при бронировании

Экскурсию по пути и в парке проведу я или другой гид из нашей команды, в дворцах и павильонах вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Петергоф» (в который входит Ораниенбаум).