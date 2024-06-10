Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива
Осмотреть аутентичные интерьеры и погрузиться в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков
Что объединяет Ломоносова с Екатеринбургом? Какая разница между апельсиновым и померанцевым деревом? Причём здесь Оранжевая река в Африке? Эти и другие загадки таит в себе Ораниенбаум, он же Рамбов, он же Ломоносов. Вы познакомитесь с историей особенного города в окрестностях Петербурга. И ощутите дух времени, посетив единственную царскую резиденцию, уцелевшую в годы войны.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Главными в поездке будут дворцы и окружающий их парк на берегу Финского залива. Вы погрузитесь в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков, услышите захватывающие истории взлётов и падений, любви и безразличия, высоких стремлений и воплощённых в жизнь идей. Перед вами чередой пройдут личности, сыгравшие важные роли в развитии России: князь Меншиков, Пётр III, Екатерина II, великая княгиня Елена Павловна…
Мы погуляем по красивому и уютному парку, где обычно намного меньше путешественников, чем в других пригородных резиденциях. Вы познакомитесь с прекрасным образцом ландшафтного искусства, узнаете историю создания парка, рассмотрите статуи и павильоны. И сможете вообразить, как столетия назад здесь прогуливалась петербургская знать.
В Большом (Меншиковом) дворце экскурсию в составе сборной группы проведёт музейный сотрудник. Вам расскажут о ключевых вехах в прошлом дворца, его знаменитых владельцах и о том, как менялись интерьеры с течением времени.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на автомобиле Ford Eco Sport/Hyundai Creta, сопровождение гида
Оплачиваются отдельно: билеты в парк — 450 руб. за взрослого, 200 руб. — льготный; в Большой дворец — 750 руб. за взрослого, 550 руб. — льготный (в цену включена экскурсия в составе сборной группы из 15-20 человек)
Вы проедете около 100 км (туда и обратно) по исторической Петергофской дороге
Экскурсия автомобильно-пешеходная, поэтому надевайте удобную одежду и обувь и учитывайте прогноз погоды
Дополнительные опции
Возможно заменить музейную экскурсию в составе группы в Большом дворце на экскурсию в Китайском дворце (550 руб. за взрослого, 250 руб. — льготный), а также расширить программу посещением других объектов на территории парка (Дворец Петра III, Катальная горка, Картинный дом)
Изменения в программе согласовываются заранее при бронировании
Экскурсию по пути и в парке проведу я или другой гид из нашей команды, в дворцах и павильонах вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Петергоф» (в который входит Ораниенбаум).
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 743 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их по читать дальше
необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.