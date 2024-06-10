Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива

Осмотреть аутентичные интерьеры и погрузиться в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков
Что объединяет Ломоносова с Екатеринбургом? Какая разница между апельсиновым и померанцевым деревом? Причём здесь Оранжевая река в Африке? Эти и другие загадки таит в себе Ораниенбаум, он же Рамбов, он же Ломоносов. Вы познакомитесь с историей особенного города в окрестностях Петербурга. И ощутите дух времени, посетив единственную царскую резиденцию, уцелевшую в годы войны.
Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива
Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива
Ораниенбаум: дворцы и парк на берегу Финского залива
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Главными в поездке будут дворцы и окружающий их парк на берегу Финского залива. Вы погрузитесь в атмосферу дворцовой жизни 18-19 веков, услышите захватывающие истории взлётов и падений, любви и безразличия, высоких стремлений и воплощённых в жизнь идей. Перед вами чередой пройдут личности, сыгравшие важные роли в развитии России: князь Меншиков, Пётр III, Екатерина II, великая княгиня Елена Павловна…

Мы погуляем по красивому и уютному парку, где обычно намного меньше путешественников, чем в других пригородных резиденциях. Вы познакомитесь с прекрасным образцом ландшафтного искусства, узнаете историю создания парка, рассмотрите статуи и павильоны. И сможете вообразить, как столетия назад здесь прогуливалась петербургская знать.

В Большом (Меншиковом) дворце экскурсию в составе сборной группы проведёт музейный сотрудник. Вам расскажут о ключевых вехах в прошлом дворца, его знаменитых владельцах и о том, как менялись интерьеры с течением времени.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из вашего отеля и обратно на автомобиле Ford Eco Sport/Hyundai Creta, сопровождение гида
  • Оплачиваются отдельно: билеты в парк — 450 руб. за взрослого, 200 руб. — льготный; в Большой дворец — 750 руб. за взрослого, 550 руб. — льготный (в цену включена экскурсия в составе сборной группы из 15-20 человек)
  • Вы проедете около 100 км (туда и обратно) по исторической Петергофской дороге
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, поэтому надевайте удобную одежду и обувь и учитывайте прогноз погоды

Дополнительные опции

  • Возможно заменить музейную экскурсию в составе группы в Большом дворце на экскурсию в Китайском дворце (550 руб. за взрослого, 250 руб. — льготный), а также расширить программу посещением других объектов на территории парка (Дворец Петра III, Катальная горка, Картинный дом)
  • Изменения в программе согласовываются заранее при бронировании

Экскурсию по пути и в парке проведу я или другой гид из нашей команды, в дворцах и павильонах вас будет сопровождать сотрудник ГМЗ «Петергоф» (в который входит Ораниенбаум).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 388 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеВыездныеНа весь деньДворцы, замки и особнякиОраниенбаумПаркиПрирода и пейзажиНабережнаяПопулярные местаФинский Залив

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Нижний парк Петергофа: оранжерея, дворцы, фонтаны
Петергоф приглашает на индивидуальную экскурсию по Нижнему парку. Узнайте, какие фрукты выращивали в оранжерее и полюбуйтесь фонтанами и дворцами
Начало: На Дворцовой площади в Петергофе
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
от 2 800 за всё до 5 чел.
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
34 отзыва
Ораниенбаум: Меншиковский и Китайский дворцы + парк
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 12:15
Сегодня в 12:15
Завтра в 12:15
от 3 700 за человека
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
140 отзывов
День в Царском селе: Янтарная комната, 2 парка и 2 дворца
Начало: Пл. Искусств, 3
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
3 350 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам