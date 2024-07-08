Царское село — одна из самых роскошных императорских резиденций. 300-метровая золотая анфилада, уникальная Янтарная комната и прекрасный регулярный парк с прудами и павильонами. Вы увидите всё это и погрузитесь в историю. А также познаете блестящую роскошь Елизаветы, элегантное величие Екатерины и домашний уют Николая.

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Описание экскурсии

По дороге в Пушкин мы проведём для вас путевую экскурсию и подготовим к знакомству с Царским селом.

По приезде в царскую резиденцию отправимся гулять по аллеям Екатерининского парка: вы осмотрите красивейшие павильоны, а гид расскажет о том, как выглядел парк, когда там проводили балы и маскарады русские императоры и императрицы.

В Екатерининском дворце вы узнаете, чем отличается барокко от классицизма, что такое официальный парадный приём, и многое другое. И конечно, побываете в знаменитой Янтарной комнате, воссоздание которой длилось почти 25 лет.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено:

трансфер

экскурсионное обслуживание от профессионального гида

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Екатерининский парк и Екатерининский дворец (от 600 до 1100 руб. в зависимости от категории).

Обратите внимание: проведение экскурсии для детских групп (8 и более детей до 17 лет включительно) без сопровождения родителей обсуждается с организатором ДО внесения предоплаты.