Императорская роскошь Царского села

Автобусная экскурсия: Екатерининский парк, дворец и Янтарная комната
Царское село — одна из самых роскошных императорских резиденций.

300-метровая золотая анфилада, уникальная Янтарная комната и прекрасный регулярный парк с прудами и павильонами. Вы увидите всё это и погрузитесь в историю. А также познаете блестящую роскошь Елизаветы, элегантное величие Екатерины и домашний уют Николая.
5
4 отзыва
Императорская роскошь Царского села
Императорская роскошь Царского села
Императорская роскошь Царского села
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 15:00

Описание экскурсии

По дороге в Пушкин мы проведём для вас путевую экскурсию и подготовим к знакомству с Царским селом.

По приезде в царскую резиденцию отправимся гулять по аллеям Екатерининского парка: вы осмотрите красивейшие павильоны, а гид расскажет о том, как выглядел парк, когда там проводили балы и маскарады русские императоры и императрицы.

В Екатерининском дворце вы узнаете, чем отличается барокко от классицизма, что такое официальный парадный приём, и многое другое. И конечно, побываете в знаменитой Янтарной комнате, воссоздание которой длилось почти 25 лет.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер
  • экскурсионное обслуживание от профессионального гида

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Екатерининский парк и Екатерининский дворец (от 600 до 1100 руб. в зависимости от категории).

Обратите внимание: проведение экскурсии для детских групп (8 и более детей до 17 лет включительно) без сопровождения родителей обсуждается с организатором ДО внесения предоплаты.

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 187 ₽
Дети до 13 лет (включительно)1 095 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ш
8 июля 2024
Прекрасная экскурсиия,окунулись в эпоху,увидели всё великолепие дворца,услышали интересную историю пропажи Янтарной комнаты. Рекомендую обязательно посетить.
Елена
8 июля 2024
Очень впечатлила экскурсия, работа гида заслуживает всяческих похвал, однозначно буду рекомендовать друзьям
Людмила
8 июля 2024
Полный восторг и восхищение, Виктория замечательный организатор, интересный рассказчик, пунктуальный человек и красивая милая девушка! Все вовремя, все понятно, все слышно. . я очень довольна. Спасибо!
Полный восторг и восхищение, Виктория замечательный организатор, интересный рассказчик, пунктуальный человек и красивая милая девушка! ВсеПолный восторг и восхищение, Виктория замечательный организатор, интересный рассказчик, пунктуальный человек и красивая милая девушка! ВсеПолный восторг и восхищение, Виктория замечательный организатор, интересный рассказчик, пунктуальный человек и красивая милая девушка! Все
А
6 июля 2024
Всë было отлично. Но свободного времени даëтся крайне мало. Хотя бы час надо добавить.

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