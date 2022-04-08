Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!

Предлагаю вашему вниманию эксклюзивную, неповторимую, нестандартную и насыщенную уникальными фактами экскурсию в город Пушкин (Царское село) с посещением Екатерининского и Александровского дворцов на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai (возможно повышение класса). Минивэн с водителем Mercedes Vito и V-класса по запросу.

Забираю с адреса, доставляю обратно куда пожелаете. Стаж вождения 33 года.

Трассовая экскурсия. По желанию по дороге прогулка по интерьерам Витебского вокзала.

Повествование из моих уст начинается с первой минуты. Из любого района города мне есть, что вам поведать и удивить необычными историями. Скучать в дороге не будете!

Во время нашего променада вы увидите и услышите рассказ о Царскосельском лицее, побываете в интерьерах Екатерининского дворца, воочию увидите знаменитую Янтарную комнату, прогуляетесь по регулярному и пейзажному парку под мое ненавязчивое повествование, получите массу положительных эмоций.

Фотосессия у памятника Пушкину. Знаменская церковь с атмосферой XVIII века. Подъем на панорамную площадку Певческой башни.

Посещение Александровского дворца и парка), возможна замена на дачу Китаевой (экскурсия), обзор достопримечательностей города Пушкина. Соборы и усадьбы.

По запросу обед в ресторане замка БИП, Подворье, Певческая башня. (Рекомендую)

Общая продолжительность в районе 8 часов. В зависимости от времени на питание.

Ваши пожелания приветствуются. Возможно как уменьшение, так и увеличения программы. В данном предложение все вопросы решаемы!