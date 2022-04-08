Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»

Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»
Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»
Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»
Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»
Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»
Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»
Индивидуальная экскурсия «Царское село от А до Я»

Что вас ожидает 🤩

  • Екатерининский дворец
  • Александровский дворец. Парки Царского села с их достопримечательностями
  • Эрмитаж
  • Грот
  • Девушка с кувшином
  • Камеронова галерея
  • Белая башня
  • Китайская деревня
  • И многое другое. Дачу Китаевой
  • Собор СВ. Екатерины
  • Софийский собор
  • Дачи-усадьбы Чистякова и дачи великого князя Бориса Владимировича Романова
Мое почтение дорогие гости и жители северной столицы!
Предлагаю вашему вниманию эксклюзивную, неповторимую, нестандартную и насыщенную уникальными фактами экскурсию в город Пушкин (Царское село) с посещением Екатерининского и Александровского дворцов на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai (возможно повышение класса). Минивэн с водителем Mercedes Vito и V-класса по запросу.
Забираю с адреса, доставляю обратно куда пожелаете. Стаж вождения 33 года.
Трассовая экскурсия. По желанию по дороге прогулка по интерьерам Витебского вокзала.
Повествование из моих уст начинается с первой минуты. Из любого района города мне есть, что вам поведать и удивить необычными историями. Скучать в дороге не будете!
Во время нашего променада вы увидите и услышите рассказ о Царскосельском лицее, побываете в интерьерах Екатерининского дворца, воочию увидите знаменитую Янтарную комнату, прогуляетесь по регулярному и пейзажному парку под мое ненавязчивое повествование, получите массу положительных эмоций.
Фотосессия у памятника Пушкину. Знаменская церковь с атмосферой XVIII века. Подъем на панорамную площадку Певческой башни.
Посещение Александровского дворца и парка), возможна замена на дачу Китаевой (экскурсия), обзор достопримечательностей города Пушкина. Соборы и усадьбы.
По запросу обед в ресторане замка БИП, Подворье, Певческая башня. (Рекомендую)
Общая продолжительность в районе 8 часов. В зависимости от времени на питание.
Ваши пожелания приветствуются. Возможно как уменьшение, так и увеличения программы. В данном предложение все вопросы решаемы!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вариант оплаты № 1 Транспорт Nissan Qashqai и экскурсионное обслуживание 8-9 часов 1-4 человека
  • Вариант оплаты № 2 Транспорт Volkswagen Caravelle и экскурсионное обслуживание 8-9 часов 5-8 человек.
  • В подарок всем гостям ссылка в облако на мой проект "Питеркинобиблиотека" с подборкой фотографий, фильмов, отрывков из кинолент и книг о Петербурге для ознакомления с моими рекомендациями
Что не входит
  • Билеты: Екатерининский дворец+ парк 850 рублей взр. Выходной вторник!
  • Александровский дворец+парк 700 рублей взр. Покупаю сам. Выходной среда!
  • Подъем на смотровую площадку Певческой башни 100 рублей взр.
  • Питание.
  • Повышение класса автомобиля (возможно до Merсedes Е-класса и BMW 520I).
  • Минивэн и мерседес S-класс с водителем Mercedes Vito и V-класса по запросу.
  • Трансфер - За КАД в пределах СПБ, встреча в аэропорту и на вокзалах + 1000 рублей.
  • Возможно проведение экскурсии с радиогидами (удобно для групп 5-8 человек) + 100 рублей с человека.
  • Заказ фотосессии с профессиональным фотографом. Один из лучших в СПБ (цена по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас с адреса
Завершение: По вашему пожеланию
Когда и сколько длится
Когда: Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 10 00.
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Всесезонная, время начала в любой день с 09 00 до 10 00.

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