Павловск считается одним из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк 🌳 – всемирно признанным шедевром ландшафтно-паркового искусства. Отправьтесь на экскурсию ⛳ в это живописное предместье Питера и насладитесь необычайными достопримечательностями 🏛️ императорской загородной резиденции.

Индивидуальные туры по Санкт-Петербургу и пригородам - это экскурсионная программа по Санкт-Петербургу, которая включает в себя услуги персонального гида, отдельного транспорта и эксклюзивные экскурсии 🧭 по Санкт-Петербургу. Данный вид тура подходит тем туристам, которые предпочитают путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию в удобное вам время и месте. Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег.

Над созданием паркового ансамбля трудились лучшие скульпторы, архитекторы, живописцы и мастера парко строения. Эти сады восхитительным образом воплотили чувственную красоту естественной природы, слившись в гармоничное созвучие с окружающими пейзажами. Центральным архитектурным украшением паркового комплекса, безусловно, является Павловский дворец. С персональным экскурсоводом только для Вашей группы экскурсия пройдет интересно и незабываемо.

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