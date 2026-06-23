Павловск — один из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк — всемирно признанный шедевр ландшафтно-паркового искусства.
Отправьтесь на экскурсию в это живописное место и насладитесь достопримечательностями императорской резиденции.
Отправьтесь на экскурсию в это живописное место и насладитесь достопримечательностями императорской резиденции.
Описание экскурсииПавловск считается одним из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк – всемирно признанным шедевром ландшафтно-паркового искусства. Отправьтесь на экскурсию в это живописное предместье Питера и насладитесь необычайными достопримечательностями императорской загородной резиденции. Индивидуальные туры по Санкт-Петербургу и пригородам - это экскурсионная программа по Санкт-Петербургу, которая включает в себя услуги персонального гида, отдельного транспорта и эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу. Данный вид тура подходит тем туристам, которые предпочитают путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию в удобное вам время и месте. Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег. Над созданием паркового ансамбля трудились лучшие скульпторы, архитекторы, живописцы и мастера парко строения. Эти сады восхитительным образом воплотили чувственную красоту естественной природы, слившись в гармоничное созвучие с окружающими пейзажами. Центральным архитектурным украшением паркового комплекса, безусловно, является Павловский дворец. С персональным экскурсоводом только для Вашей группы экскурсия пройдет интересно и незабываемо. Почему мы: - Все экскурсии в индивидуальном формате ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ - В удобное вам время и в удобном вам месте - Только профессиональные экскурсоводы и своевременный контроль качества - Всегда новый транспорт (минивэны-микроавтобусы) и полная страховка пассажиров - 5-6 остановок на фото сессии в каждой экскурсии
Ежедневно, в удобное для вас время и месте
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги персонального гида
- Отдельный транспорт (минивэн или микроавтобус)
Что не входит в цену
- Билеты в музей
- Продление экскурсии 1 час + 2500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем на минивене откуда нужно
Завершение: Доставим на минивене куда нужно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в удобное для вас время и месте
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Были на экскурсии "В Павловск на минивэне" 13.06.26. Очень понравилось. Трансфер (минивэн) подавали в Петербурге и в Павловске точно в срок и на нужное (оговорённое) место. Гид (Иван) рассказал много
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Д
Добрый день всем!
У нас на пятерых человек состоялась прекрасная экскурсия в Павловск. Была запланирована заранее, в процессе согласования были учтены все детали. Это важно для всех. Водитель вежливый,аккуратный,подача вовремя и
У нас на пятерых человек состоялась прекрасная экскурсия в Павловск. Была запланирована заранее, в процессе согласования были учтены все детали. Это важно для всех. Водитель вежливый,аккуратный,подача вовремя и
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Е
Прекрасное время провели не только во время посещения в Павловске, но и по дороге. Гид очень интересно провел экскурсию. Парк замечательный, рекомендуем к посещению в данном формате.
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Я
Заказали экскурсию в г. Павловск нашим детям в дни школьных каникул. Хотим выразить благодарность за организованную школьную экскурсию. Дети и педагоги остались довольны этим мероприятием, потому что целью этой экскурсии
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Т
Спасибо за экскурсию. День получился! Забрали в 10-00 у дома и сразу же гид Алёна начала увлекательный рассказ о Санкт-Петербурге. Дорога до Павловска пролетела незаметно. Единственный минус: не хватило времени
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Т
Спасибо за экскурсию. День получился! Забрали в 10-00 у дома и сразу же гид Алёна начала увлекательный рассказ о Санкт-Петербурге. Дорога до Павловска пролетела незаметно. Единственный минус: не хватило времени
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