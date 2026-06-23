Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Павловск — один из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк — всемирно признанный шедевр ландшафтно-паркового искусства.



Отправьтесь на экскурсию в это живописное место и насладитесь достопримечательностями императорской резиденции. 4.8 72 отзыва

Go2Spb Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 72 отзыва 5 часов 1-7 человек На микроавтобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Павловск считается одним из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк – всемирно признанным шедевром ландшафтно-паркового искусства. Отправьтесь на экскурсию в это живописное предместье Питера и насладитесь необычайными достопримечательностями императорской загородной резиденции. Индивидуальные туры по Санкт-Петербургу и пригородам - это экскурсионная программа по Санкт-Петербургу, которая включает в себя услуги персонального гида, отдельного транспорта и эксклюзивные экскурсии по Санкт-Петербургу. Данный вид тура подходит тем туристам, которые предпочитают путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию в удобное вам время и месте. Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег. Над созданием паркового ансамбля трудились лучшие скульпторы, архитекторы, живописцы и мастера парко строения. Эти сады восхитительным образом воплотили чувственную красоту естественной природы, слившись в гармоничное созвучие с окружающими пейзажами. Центральным архитектурным украшением паркового комплекса, безусловно, является Павловский дворец. С персональным экскурсоводом только для Вашей группы экскурсия пройдет интересно и незабываемо. Почему мы: - Все экскурсии в индивидуальном формате ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ - В удобное вам время и в удобном вам месте - Только профессиональные экскурсоводы и своевременный контроль качества - Всегда новый транспорт (минивэны-микроавтобусы) и полная страховка пассажиров - 5-6 остановок на фото сессии в каждой экскурсии

Ежедневно, в удобное для вас время и месте Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Услуги персонального гида

Отдельный транспорт (минивэн или микроавтобус) Что не входит в цену Билеты в музей

Продление экскурсии 1 час + 2500 рублей Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем на минивене откуда нужно Завершение: Доставим на минивене куда нужно Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, в удобное для вас время и месте Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.