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Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне

4.9
10 отзывов
ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Павловск — один из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк 🌳 — всемирно признанный шедевр ландшафтно-паркового искусства.

Отправьтесь на экскурсию ⛳ в это живописное место и насладитесь достопримечательностями 🏛️ императорской резиденции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 700 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне

Что вы увидите

  • Павловский парк
Павловск считается одним из самых романтичных пригородов Санкт-Петербурга, а его парк 🌳 – всемирно признанным шедевром ландшафтно-паркового искусства. Отправьтесь на экскурсию ⛳ в это живописное предместье Питера и насладитесь необычайными достопримечательностями 🏛️ императорской загородной резиденции.
Индивидуальные туры по Санкт-Петербургу и пригородам - это экскурсионная программа по Санкт-Петербургу, которая включает в себя услуги персонального гида, отдельного транспорта и эксклюзивные экскурсии 🧭 по Санкт-Петербургу. Данный вид тура подходит тем туристам, которые предпочитают путешествовать с особым уровнем комфорта. Мы забираем от дома, гостиницы, аэропорта или вокзала и начинаем экскурсию в удобное вам время и месте. Мы рады предложить индивидуальное обслуживание и отдых в Санкт-Петербурге для Вас и Вашей семьи, компании друзей или коллег.
Над созданием паркового ансамбля трудились лучшие скульпторы, архитекторы, живописцы и мастера парко строения. Эти сады восхитительным образом воплотили чувственную красоту естественной природы, слившись в гармоничное созвучие с окружающими пейзажами. Центральным архитектурным украшением паркового комплекса, безусловно, является Павловский дворец. С персональным экскурсоводом только для Вашей группы экскурсия пройдет интересно и незабываемо.

Почему мы:

  • Все экскурсии в индивидуальном формате ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ГРУППЫ
  • В удобное вам время и в удобном вам месте
  • Только профессиональные экскурсоводы и своевременный контроль качества
  • Всегда новый транспорт (минивэны-микроавтобусы) и полная страховка пассажиров
  • 5-6 остановок на фото сессии в каждой экскурсии
Что входит
  • Услуги персонального гида
  • Отдельный транспорт
Начало
🚩 заберем на минивене откуда нужно
Место завершения
🏁 доставим на минивене куда нужно
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне
Индивидуальная экскурсия в Павловск на минивэне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛенбаТур
ЛенбаТур
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10 отзывов оставили туристы

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