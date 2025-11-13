Индивидуальная экскурсия по Санкт-Петербургу и Павловску в один день

Индивидуальная экскурсия «Два в одном» — это насыщенное путешествие по Санкт-Петербургу и Павловску всего за один день.
а
Описание экскурсииПутешествие «Два в Одном» Предлагаем Вам посетить индивидуальную экскурсию по Санкт-Петербургу и Павловску — своими глазами увидеть главные сооружения, памятники и исторические достопримечательности музея под открытым небом, понять, почему петербуржцы так гордятся своим городом и из-за чего им восторгается весь мир, а также познакомиться с грандиозным дворцово-парковым ансамблем одного из его знаковых пригородов. Северная столица Санкт-Петербург, именуемый Северной столицей России, а также являющийся по совместительству ее «Культурной столицей», это один из выдающихся городов Европы и всего мира. Город славится богатой историей, традициями и архитектурой. Первая часть нашей увлекательной экскурсии включает в себя знакомство с историческим центром Санкт-Петербурга: Дворцовая площадь поразит вас своим великолепием, а на просторной Сенатской площади вы увидите здание Сената и Синода, послушаете рассказ о восстании декабристов и сфотографируетесь рядом с «Медным Всадником». Вы увидите Стрелку Васильевского острова и Ростральные колонны – все без изменений с момента постройки. Без вашего внимания не останутся завораживающие Исаакиевский собор и Храм Воскресения Христова (также известный как Храм Спаса на крови). И, конечно же, мы окунемся в просторы Невского проспекта — главной магистрали Санкт-Петербурга. Павловск После обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу вы посетите Павловск — в него вы направитесь на комфортабельном микроавтобусе и под увлекательный рассказ экскурсовода. Основные достопримечательности второй части этой экскурсии — это, безусловно, Павловский дворец и парк. Во время Великой Отечественной войны здание дворца было сожжено, но после полностью восстановлено и теперь оно привлекает внимание туристов со всего мира. Также Вы прогуляетесь по одному из крупнейших пейзажных парков как России, так и Европы (около 600 га), узнаете, что композиция Павловского парка включает семь ландшафтных районов, например, Придворцовый, Старая и Новая Сильвия, Белая Берёза; восхититесь его главными украшениями: Храмом Дружбы, Колоннадой Аполлона, Холодной баней и другими. Важная информация:
- Входные билеты в Павловский дворец и парк не включены в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно.
- Экскурсия в Павловском дворце проходит в составе сборной группы со штатными гидами — это требование музея.
- На экскурсии предусмотрены 5-6 остановок в историческом центре Петербурга и Павловска, но по желанию вы можете изменить количество остановок, продлить или сократить время экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эрмитаж
- Дворцовая площадь с Александровской колонной
- Исаакиевская площадь
- Исаакиевский собор
- Сенатская площадь и памятник Петру I «Медный всадник»
- Храм Спас на Крови
- Площадь Искусств с Русским музеем и театрами
- Марсово поле
- Михайловский дворец
- Казанский кафедральный собор - один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга, выполненный в стиле ампир
- Смольный собор
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны
- Павловский парк
- Павловский дворец
- Крейсер «Аврора» и многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в Павловский дворец и парк
Место начала и завершения?
Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
