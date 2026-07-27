Индивидуальная прогулка на яхте под разводными мостами
Увидеть ночной Петербург с воды, пройти мимо «Авроры» и встретить развод мостов в камерной атмосфере
Разводные мосты — один из главных символов Санкт-Петербурга, а увидеть их с воды — особое удовольствие.
Во время индивидуальной прогулки на яхте вы пройдёте по Малой и Большой Невке, полюбуетесь современными и историческими панорамами города, увидите крейсер «Аврора», Литейный мост и, в зависимости от маршрута, Троицкий мост. Это возможность насладиться ночным Петербургом без суеты и в компании близких.
Описание экскурсии
Малая Невка и Крестовский остров. Отправимся от причала на улице Академика Павлова и возьмём курс к Крестовскому острову. По пути вы увидите южное побережье острова, современную застройку, зелёные парковые зоны и знаменитую «Газпром Арену». При хорошей видимости вдали можно рассмотреть и небоскрёб «Лахта-центр».
Большая Невка. Обогнув мыс Крестовского острова, выйдем в акваторию Большой Невки. Отсюда открываются новые ракурсы на северные набережные Петербурга и Петроградскую сторону.
«Аврора». Подойдём к легендарному крейсеру. У вас будет возможность рассмотреть его с близкого расстояния и сделать эффектные фотографии.
Разводные мосты. Продолжим путь к Литейному мосту. Вы пройдёте под ним во время развода, а также сможете увидеть развод Троицкого моста с воды.
Организационные детали
На борту яхты «Малибу» есть есть всё необходимое для комфортного путешествия: две каюты, туалет с раковиной, посуда, бокалы, музыкальная система, телевизор, пледы, съёмная крыша, ходовой тент от дождя и ветра и спасжилеты
Пассажиры застрахованы, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
Время прогулки можно продлить (детали уточняйте у организатора)
Дополнительно оплачиваются услуги гида — 5000 ₽/час (по желанию)
С вами будет опытный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале Павлова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 2292 туристов
Аттестованный и дипломированный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2010 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Индивидуальная прогулка на яхте под разводными мостами»