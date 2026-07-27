Разводные мосты — один из главных символов Санкт-Петербурга, а увидеть их с воды — особое удовольствие. Во время индивидуальной прогулки на яхте вы пройдёте по Малой и Большой Невке, полюбуетесь современными и историческими панорамами города, увидите крейсер «Аврора», Литейный мост и, в зависимости от маршрута, Троицкий мост. Это возможность насладиться ночным Петербургом без суеты и в компании близких.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Малая Невка и Крестовский остров. Отправимся от причала на улице Академика Павлова и возьмём курс к Крестовскому острову. По пути вы увидите южное побережье острова, современную застройку, зелёные парковые зоны и знаменитую «Газпром Арену». При хорошей видимости вдали можно рассмотреть и небоскрёб «Лахта-центр».

Большая Невка. Обогнув мыс Крестовского острова, выйдем в акваторию Большой Невки. Отсюда открываются новые ракурсы на северные набережные Петербурга и Петроградскую сторону.

«Аврора». Подойдём к легендарному крейсеру. У вас будет возможность рассмотреть его с близкого расстояния и сделать эффектные фотографии.

Разводные мосты. Продолжим путь к Литейному мосту. Вы пройдёте под ним во время развода, а также сможете увидеть развод Троицкого моста с воды.

Организационные детали