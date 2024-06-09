Маршрут начнётся от станции метро «Невский проспект» и закончится у Гостиного Двора.
Хотя это и небольшой участок, здесь находится множество важных достопримечательностей и архитектурных шедевров, у каждого из которых есть своя история. Роскошные дворцы, магазины и пассажи погрузят вас в атмосферу Петербурга 19 — начала 20 века. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Хотя это и небольшой участок, здесь находится множество важных достопримечательностей и архитектурных шедевров, у каждого из которых есть своя история. Роскошные дворцы, магазины и пассажи погрузят вас в атмосферу Петербурга 19 — начала 20 века. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Вы посетите площадь Искусств и увидите знаменитый отель, в котором останавливались Иван Тургенев, Павел Третьяков и даже Льюис Кэррол.
- Осмотрите Пассаж — первый в Петербурге магазин «нового типа», созданный не только для утилитарных коммерческих целей, но и для приятного времяпрепровождения при шоппинге.
- Зайдёте в магазин братьев Елисеевых, которые приложили множество усилий, чтобы сделать из предприятия розничной торговли настоящий дворец.
- На Манежной площади задержитесь у «Дома кино», одного из самых уютных кинотеатров города.
- Гуляя по Аничкову мосту, раскроете тайну его названия.
На аудиоэкскурсии вы узнаете о строительстве города, о том, как одни стили сменяли другие, как менялась мода, что покупали, носили и о чём мечтали жители Петербурга разных эпох.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 7492 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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