Романтический Павловский парк, как никакой другой в окрестностях Петербурга, располагает к любви. Предлагаю пройтись по его аллеям, осмотреть достопримечательности и послушать четыре истории. Они разные, но кое-что их объединяет — эти земли, где наши герои любили, переживали и радовались тому чувству, которое им довелось испытать.

Разрушенный брак Марии и Павла I

Начнём со знакомства с первой владелицей парка — Марией Фёдоровной, женой Павла I. У её памятника поговорим, как начиналась семейная жизнь знатной четы. Продолжим у памятника Павлу I и Павловского дворца, где вы узнаете о русском Гамлете. На 12 дорожках осмотрите скульптуры, которые Павел заказал после путешествия по Европе. У Мавзолея супругу-благодетелю услышите о трагической судьбе императора и интригах, разрушивших его брак.

Запретная любовь Елизаветы

Проследуем в Красную долину. Через Новосильвийский мост попадём в Долину прудов, где стоит загадочный павильон. Его назвали в честь Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, и именно в этом месте она любила уединяться и грустить о своей несчастной любви к кавалергарду Алексею Охотникову.

Муза Штрауса

Прогуляемся по долине реки Славянки, полюбуемся Пиль-башней, амфитеатром, Висконтиевым мостом и доедем до места, где был музыкальный вокзал. Здесь в середине 19 века выступал Иоганн Штраус, сводя с ума барышень, среди которых была и Ольга Смирнитская. Страстный роман с ней вдохновил композитора на создание новых произведений.

Порочная страсть княжеского сына

Пересечём Славянку и доберёмся до Розового павильона у Оленьего моста. Здесь обсудим историю любви и предательства Николая, сына князя Константина Николаевича. Он готовился стать владельцем Павловска, но из-за страсти к американской танцовщице Фанни Лир потерял своё положение и честь и был объявлен умалишённым. Его отправили в Среднюю Азию, где прожил в изгнании более 50 лет.

