Начнём со знакомства с первой владелицей парка — Марией Фёдоровной, женой Павла I. У её памятника поговорим, как начиналась семейная жизнь знатной четы. Продолжим у памятника Павлу I и Павловского дворца, где вы узнаете о русском Гамлете. На 12 дорожках осмотрите скульптуры, которые Павел заказал после путешествия по Европе. У Мавзолея супругу-благодетелю услышите о трагической судьбе императора и интригах, разрушивших его брак.
Запретная любовь Елизаветы
Проследуем в Красную долину. Через Новосильвийский мост попадём в Долину прудов, где стоит загадочный павильон. Его назвали в честь Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, и именно в этом месте она любила уединяться и грустить о своей несчастной любви к кавалергарду Алексею Охотникову.
Муза Штрауса
Прогуляемся по долине реки Славянки, полюбуемся Пиль-башней, амфитеатром, Висконтиевым мостом и доедем до места, где был музыкальный вокзал. Здесь в середине 19 века выступал Иоганн Штраус, сводя с ума барышень, среди которых была и Ольга Смирнитская. Страстный роман с ней вдохновил композитора на создание новых произведений.
Порочная страсть княжеского сына
Пересечём Славянку и доберёмся до Розового павильона у Оленьего моста. Здесь обсудим историю любви и предательства Николая, сына князя Константина Николаевича. Он готовился стать владельцем Павловска, но из-за страсти к американской танцовщице Фанни Лир потерял своё положение и честь и был объявлен умалишённым. Его отправили в Среднюю Азию, где прожил в изгнании более 50 лет.
Организационные детали
Интересно будет взрослым и детям от 14 лет
Летом программа проходит на велосипедах
Дополнительные расходы:
Вход в парк: взрослые — 250 ₽ за чел., дети до 16 лет — бесплатно
Аренда велосипеда на территории парка (летом) — 350–400 ₽ за час. Также вы можете приехать на своём велосипеде
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 190 туристов
Меня зовут Татьяна. Я гид по Санкт-Петербургу. Имею государственную аккредитацию и лицензию на право проводить экскурсии в Павловском парке. Участница краеведческого клуба «Путеводительные звёзды». Принимала участие в краеведческом фестивале «Карты читать дальше
в руки». Живу в Царском селе, но сердце моё принадлежит Павловскому парку. Люблю его историю, красоту, неповторимость и смогу рассказать о нём так, что вы захотите возвращаться туда снова и снова.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
Геннадий
30 авг 2025
Прекрасная экскурсия!!! Татьяна, интеллигентный, чрезвычайно знающий и влюбленный в свое дело человек. Ненавязчивая манера общения, мягкий и уместный юмор, способность адаптировать экскурсию к пожеланиям туристов. Самые лучшие впечатления!!!! Спасибо, Татьяна!!!!
Е
Екатерина
4 авг 2025
Спасибо огромное Татьяне за прекрасный день и экскурсию. Все было очень интересно и креативно. Велосипедная прогулка удалась! Спасибо огромное!
Е
Елена
28 июл 2025
Прекрасная экскурсия, подходит для подростков и их родителей. Легко объехали самые красивые места парка, с чудесными историями во время остановок. Татьяна - чудесный заинтересованный рассказчик. Рекомендуем!
Ольга
3 июл 2025
Впервые посетили Павловский парк в сопровождении изумительного экскурсовода Татьяны. Два часа пролетели на одном дыхании. Татьяну можно слушать бесконечно! Татьяна - кладезь знаний, при этом очень интересно и доступно делится этими знаниями с другими, чувствуется любовь к своему делу и высокий профессионализм экскурсовода! Однозначно рекомендуем всем туристам Татьяну!