Эта прогулка на комфортабельном автомобиле — для тех, кто хочет увидеть парадные площади и знаменитые дворцы, а также узнать про их создание.



А рассказать мне есть что! Инженер-строитель по профессии, я участвовал в реконструкции многих исторических зданий. Архитектура в целом — моё давнее хобби. Будем любоваться открыточными видами города и обсуждать, как он строился.