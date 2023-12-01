Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу

Индивидуальная экскурсия в Санкт-Петербурге

Увидеть главные символы города в свете огней

Эта прогулка на комфортабельном автомобиле — для тех, кто хочет увидеть парадные площади и знаменитые дворцы, а также узнать про их создание.

А рассказать мне есть что! Инженер-строитель по профессии, я участвовал в реконструкции многих исторических зданий. Архитектура в целом — моё давнее хобби. Будем любоваться открыточными видами города и обсуждать, как он строился.
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
Автомобильная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу
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Описание

Что вас ожидает

  • Мы побываем на Стрелке Васильевского острова и Дворцовой площади
  • Увидим Таврический дворец и Смольный
  • Полюбуемся панорамами Адмиралтейской и Университетской набережных
  • С набережной Фонтанки посмотрим на Михайловский замок, Аничков мост и мост Ломоносова
  • Впечатлимся перспективой улицы Зодчего Росси, Спаса на Крови, Михайловского дворца
  • В завершении маршрута прогуляемся по Исаакиевской площади до Медного всадника

Во время автопрогулки мы сделаем несколько остановок, чтобы вы смогли сфотографироваться на память.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле AUDI A6
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • В период навигации, по вашему желанию, можно изменить маршрут, чтобы понаблюдать за разведением мостов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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