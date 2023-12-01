Увидеть главные символы города в свете огней
Эта прогулка на комфортабельном автомобиле — для тех, кто хочет увидеть парадные площади и знаменитые дворцы, а также узнать про их создание.
А рассказать мне есть что! Инженер-строитель по профессии, я участвовал в реконструкции многих исторических зданий. Архитектура в целом — моё давнее хобби. Будем любоваться открыточными видами города и обсуждать, как он строился.
А рассказать мне есть что! Инженер-строитель по профессии, я участвовал в реконструкции многих исторических зданий. Архитектура в целом — моё давнее хобби. Будем любоваться открыточными видами города и обсуждать, как он строился.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Мы побываем на Стрелке Васильевского острова и Дворцовой площади
- Увидим Таврический дворец и Смольный
- Полюбуемся панорамами Адмиралтейской и Университетской набережных
- С набережной Фонтанки посмотрим на Михайловский замок, Аничков мост и мост Ломоносова
- Впечатлимся перспективой улицы Зодчего Росси, Спаса на Крови, Михайловского дворца
- В завершении маршрута прогуляемся по Исаакиевской площади до Медного всадника
Во время автопрогулки мы сделаем несколько остановок, чтобы вы смогли сфотографироваться на память.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле AUDI A6
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- В период навигации, по вашему желанию, можно изменить маршрут, чтобы понаблюдать за разведением мостов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 176 туристов
Инженер-строитель руководящего звена. История и архитектура Санкт-Петербурга — моё давнее хобби. Много лет проводил экскурсии для своих друзей, и после множества похвальных отзывов перешёл на более профессиональный уровень. Надеюсь, что вам тоже понравится!
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