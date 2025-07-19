Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
4100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
Провести день без мирской суеты и посетить тихие старинные обители
Начало: У вашей гостиницы или другого удобного места в пре...
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
Прикоснуться к духовному наследию русской Финляндии
Начало: У метро «Беговая»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
23 июл в 09:30
8500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса19 июля 2025Очень интересная и хорошо организованная экскурсия. Место действительно необыкновенной красоты. Рекомендую!
- ННина8 июля 2025Спасибо Светлане за четкое сопровождение до и во время экскурсии. Узнали очень много нового. Не смотря на длительную поездку, благодаря доброжелательности, юмору и знанию Светы, время пролетело незаметно.
- ГГлеб3 июля 2025Все отлично
- ССветлана20 июня 2025Ирине Викторовне и Трипстеру благодарна за такого знающего гида и такой великолепный маршрут! Очень довольна поездкой, спасибо большое!
- ММихаил1 июня 2025Спасибо большое нашему экскурсоводу Владимиру за экскурсию и команде Александра за организацию с учетом всех наших пожеланий! Хотели бы отдельно отметить
- ТТатьяна23 января 2025Вчера посещали Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри остались в восторге. Светлана очень замечательный гид. Спасибо ей за экскурсию.
- ММарина4 января 2025Благодарю гида Светлану за содержательную приятную экскурсию в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри. Всё было отлично, и содержание, и комфортные условия, и индивидуальный подход.
- ООльга11 декабря 2024Прекрасная экскурсия. ОЧЕНЬ понравился рассказ, знания гида. Все было комфортно и классно. Михаил довез все рассказал/показал/ было полно времени на фото,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соловки»
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