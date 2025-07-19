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как Владимир умеет погрузить гостей в свой рассказ, поддерживая комфортный для восприятия темп, несмотря на насыщенность рассказа историческими фактами, живыми примерами и историям из жизни Древней Руси. Несмотря на длинную дорогу, мы настолько погрузились в рассказ Владимира, что вообще не ощутили длины дороги (2ч в одну сторону) Перед крепостью Владимир помог нам составить подробный маршрут ее посещения и рассказал всю историю становления славянского народа и прихода Рюриковичей к власти. На обратной дороге много говорили про дальнейшую судьбу династии вплоть до смуты, приход к власти Романовых, а также современные мнения историков о личностях Рюрика и Вещего Олега Однозначно рекомендуем! Место пропитано Русской историей!