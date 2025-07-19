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Соловки – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Соловки» в Санкт-Петербурге, цены от 4100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
На машине
8 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
На автобусе
12 часов
9 отзывов
Групповая
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
24 июл в 09:00
25 июл в 09:00
4100 ₽ за человека
Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
Провести день без мирской суеты и посетить тихие старинные обители
Начало: У вашей гостиницы или другого удобного места в пре...
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
27 500 ₽ за всё до 3 чел.
Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
На машине
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Святые места Карельского перешейка: монастырь и храмы
Прикоснуться к духовному наследию русской Финляндии
Начало: У метро «Беговая»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30
Сегодня в 09:30
23 июл в 09:30
8500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    19 июля 2025
    Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
    Очень интересная и хорошо организованная экскурсия. Место действительно необыкновенной красоты. Рекомендую!
  • Н
    Нина
    8 июля 2025
    Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Спасибо Светлане за четкое сопровождение до и во время экскурсии. Узнали очень много нового. Не смотря на длительную поездку, благодаря доброжелательности, юмору и знанию Светы, время пролетело незаметно.
  • Г
    Глеб
    3 июля 2025
    Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
    Все отлично
  • С
    Светлана
    20 июня 2025
    Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
    Ирине Викторовне и Трипстеру благодарна за такого знающего гида и такой великолепный маршрут! Очень довольна поездкой, спасибо большое!
  • М
    Михаил
    1 июня 2025
    Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
    Спасибо большое нашему экскурсоводу Владимиру за экскурсию и команде Александра за организацию с учетом всех наших пожеланий! Хотели бы отдельно отметить
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    как Владимир умеет погрузить гостей в свой рассказ, поддерживая комфортный для восприятия темп, несмотря на насыщенность рассказа историческими фактами, живыми примерами и историям из жизни Древней Руси. Несмотря на длинную дорогу, мы настолько погрузились в рассказ Владимира, что вообще не ощутили длины дороги (2ч в одну сторону) Перед крепостью Владимир помог нам составить подробный маршрут ее посещения и рассказал всю историю становления славянского народа и прихода Рюриковичей к власти. На обратной дороге много говорили про дальнейшую судьбу династии вплоть до смуты, приход к власти Романовых, а также современные мнения историков о личностях Рюрика и Вещего Олега Однозначно рекомендуем! Место пропитано Русской историей!

    Спасибо большое нашему экскурсоводу Владимиру за экскурсию и команде Александра за организацию с учетом всех наших пожеланий!Спасибо большое нашему экскурсоводу Владимиру за экскурсию и команде Александра за организацию с учетом всех наших пожеланий!Спасибо большое нашему экскурсоводу Владимиру за экскурсию и команде Александра за организацию с учетом всех наших пожеланий!
  • Т
    Татьяна
    23 января 2025
    Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Вчера посещали Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри остались в восторге. Светлана очень замечательный гид. Спасибо ей за экскурсию.
    Вчера посещали Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри остались в восторге. Светлана очень замечательный гид. Спасибо ей за экскурсию
  • М
    Марина
    4 января 2025
    Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
    Благодарю гида Светлану за содержательную приятную экскурсию в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри. Всё было отлично, и содержание, и комфортные условия, и индивидуальный подход.
  • О
    Ольга
    11 декабря 2024
    Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
    Прекрасная экскурсия. ОЧЕНЬ понравился рассказ, знания гида. Все было комфортно и классно. Михаил довез все рассказал/показал/ было полно времени на фото,
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    на покупки. Выбрал хорошее кафе с вкусной едой. Сама экскурсия ОЧЕНЬ интересная: старые церкви, остров. прям рекомендую от всей души!!!!! Очень старое место с грандиозной историей!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Соловки»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
  2. Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
  3. Из Санкт-Петербурга - в Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Соловки" можно забронировать 4 экскурсии от 4100 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Соловки», 58 ⭐ отзывов, цены от 4100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь