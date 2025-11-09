Эта программа идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Псковской земли без лишних хлопот.
Всего за один день вы откроете для себя три ключевых города Северо-Запада России: древний Псков с неприступным кремлём, живописные Печоры со знаменитым монастырём, а также Изборск и сказочные Словенские ключи.
Описание экскурсии
6:15 — отправление из центра Петербурга
6:40 — дополнительная посадка у станции метро «Московская»
9:15 — техническая остановка в Луге
11:15–12:30 — программа в Пскове
- Псковский кремль
- Экскурсия по историческому центру: Довмонтов город, древние храмы, вечевая площадь
- Посещение Троицкого собора
- Осмотр укреплений у реки Псковы
12:45–13:30 — комплексный обед в уютном местном кафе (+550 ₽)
14:40–15:40 — программа в Печорах
- Осмотр центральной части посёлка
- Посещение монастырских пещер — мест захоронения монахов и послушников
16:10–16:50 — Изборская крепость
17:00–17:20 — Словенские ключи
20:00 — техническая остановка в Луге
22:30–23:00 — прибытие в Петербург
Организационные детали
- Транспорт — комфортабельные автобусы с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой
- В салоне действует свободная рассадка
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3250 ₽
|Дети до 7 лет
|3200 ₽
|Пенсионеры
|3200 ₽
|Школьники
|3200 ₽
|Студенты
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
9 ноя 2025
Прекрасная экскурсия 8 ноября 2025 года Псков-Печоры-Избора. Замечательный гид Кирилл, отлично преподносит материал, внимателен к туристам. Команда водителей тоже выше всяких похвал. Всем рекомендую. Александр из Подмосковья
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
