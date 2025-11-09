Мои заказы

Из Петербурга - в Псков, Изборск и Печоры

Увидеть 3 легендарные древние крепости и почувствовать дух старины, который живёт в этих местах
Эта программа идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Псковской земли без лишних хлопот.

Всего за один день вы откроете для себя три ключевых города Северо-Запада России: древний Псков с неприступным кремлём, живописные Печоры со знаменитым монастырём, а также Изборск и сказочные Словенские ключи.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

6:15 — отправление из центра Петербурга

6:40 — дополнительная посадка у станции метро «Московская»

9:15 — техническая остановка в Луге

11:15–12:30 — программа в Пскове

  • Псковский кремль
  • Экскурсия по историческому центру: Довмонтов город, древние храмы, вечевая площадь
  • Посещение Троицкого собора
  • Осмотр укреплений у реки Псковы

12:45–13:30 — комплексный обед в уютном местном кафе (+550 ₽)

14:40–15:40 — программа в Печорах

  • Осмотр центральной части посёлка
  • Посещение монастырских пещер — мест захоронения монахов и послушников

16:10–16:50 — Изборская крепость

17:00–17:20 — Словенские ключи

20:00 — техническая остановка в Луге

22:30–23:00 — прибытие в Петербург

Организационные детали

  • Транспорт — комфортабельные автобусы с мягкими креслами, климат-контролем, ремнями безопасности, аудио- и видеосистемой
  • В салоне действует свободная рассадка
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3250 ₽
Дети до 7 лет3200 ₽
Пенсионеры3200 ₽
Школьники3200 ₽
Студенты3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Александр
Александр
9 ноя 2025
Прекрасная экскурсия 8 ноября 2025 года Псков-Печоры-Избора. Замечательный гид Кирилл, отлично преподносит материал, внимателен к туристам. Команда водителей тоже выше всяких похвал. Всем рекомендую. Александр из Подмосковья

