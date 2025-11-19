Тихвин — один из древнейших городов Ленинградской области. Основание и история этого красивого города связана с именем чудотворной иконы Богоматери.
С XVI века Тихвинский Пречистенский погост стал местом великокняжеского паломничества — «государевым богомольем». Присоединяйтесь к нашей автобусной экскурсии, мы откроем для вас новые интересные места.
Описание экскурсииТихвин Наша экскурсия начнётся в городе Тихвин с остановкой у стен Введенского женского монастыря. Вас будет ждать посещение Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря (XVI века) с экскурсионным сопровождением. В свое время здесь побывали царь Василий Иванович (Василий III) и его сын — Иван Грозный. В этом монастыре хранится знаменитая чудотворная Тихвинская икона Божией матери. Во время экскурсии вы узнаете, как она попала в Чикаго и вернулась в Россию в 2004 году. Музей Римских-Корсаковых и Антониево-Дымский монастырь Далее вас ждёт экскурсия в музей-квартиру Римских-Корсаковых, который открылся после реставрации в 2022 году. Затем мы отправимся в Антониево-Дымский монастырь (12 км. от Тихвина). Это, пожалуй, самый древний монастырь, который основал в XIII веке Антоний Дымский. Вы узнаете, как и почему был закрыт монастырь на долгие годы и снова возрожден в начале 2000-х годов. В летнее время возможно купание в целительном озере. Во время экскурсии вас ждёт обед в трапезной монастыря. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт и документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе билет на экскурсию.
- Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по погоде. Одевайтесь согласно правилам посещения святых мест.
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
- Туроператор оставляет за собой право при наборе группы менее 17 человек предоставлять микроавтобус.
- Одевайтесь согласно правилам посещения святых мест: чистая одежда; женщинам желательно надеть длинное платье или юбку свободного покроя с рукавом. Можно надеть брюки, но не джинсы. Есть также традиция при входе в храм покрывать голову платком. Мужчинам предпочтительно надеть рубашку с воротником. Перед входом в храм мужчине необходимо снять головной убор. Детям: девочкам предпочтительнее надеть платье. Мальчикам до 10 лет разрешаются шорты.
Экскурсия в определённые даты в 8:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Тихвин
- Музей Римских-Корсаковых
- Введенский женский монастырь
- Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь
- Антониево-Дымский монастырь
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты по маршруту
Что не входит в цену
- Обед (оплачивается отдельно - 600 руб.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Думская 2, киоск «Турсервис»
Завершение: Ул. Думская 2
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые даты в 8:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
