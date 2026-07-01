Из Питера - в Карелию гонять на квадроциклах и любоваться водопадами
Отправиться к заливу Парлахти и водопаду Матсямикли и насладиться пикником на берегу залива
За один день вы окажетесь в нескольких прекрасных уголках Южной Карелии.
Побываете в старинном северном городе, затем будете кататься по пересечённой местности на мощных квадроциклах. После отправимся к потрясающему водопаду на месте старой ГЭС. А в Долине водопадов вы познакомитесь с очаровательными хаски и благородными оленями.
Описание экскурсии
Приозерск — сделаем короткую остановку, чтобы немного отдохнуть и выпить кофе.
Заезд на квадроциклах в Сороле. Я проведу инструктаж, покажу, как управлять техникой, выдам шлемы и расскажу о правилах безопасности. Мы отправимся на часовую прогулку по лесным дорогам и пересечённой местности. Маршрут подойдёт и новичкам.
Водопад Метсямикли — новая экотропа приведёт нас к живописному водопаду на месте старой гидроэлектростанции.
Долина водопадов. Мы прогуляемся по одному из самых популярных природных парков Карелии. Вы понаблюдаете за хаски, северными оленями, лосями, лисами и лошадьми. По желанию попробуете карельскую уху на сливках и традиционные карельские пирожки — калитки.
Примерный тайминг
8:00 — выезд от станции метро «Озерки» 10:00 — остановка в Приозерске 11:00 — прибытие в посёлок Сорола 11:00–11:15 — инструктаж 11:30–12:30 — прогулка на квадроциклах 12:30 — пикник 12:30–13:00 — переезд к водопаду Метсямикли 13:00–14:00 — прогулка у водопада 14:40–17:00 — посещение Долины водопадов 17:00 — выезд в Санкт-Петербург около 20:00 — возвращение к станции метро «Озерки»
Организационные детали
Едем на кроссовере Hyundai Creta. Детское кресло — по запросу
В стоимость входят трансфер из Санкт-Петербурга и обратно, входные билеты в Долину водопадов и на экотропу Метсямикли, аренда квадроциклов и пикник на берегу залива
Шлем во время катания на квадроциклах обязателен, перед стартом проводится инструктаж. Я могу остановить катание в случае непредвиденных обстоятельств
Дополнительно по желанию оплачиваются увеличение времени проката квадроцикла — 5000 ₽ за машину и обед в Долине водопадов, а также перекус в Приозерске
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 398 туристов
Я не представляю свою жизнь без путешествий. Почти 10 лет проработала в журналистике, но мне стало в ней тесно — и я последовала за своей страстью. Сейчас с огромным удовольствием работаю гидом: постоянно ищу новые маршруты и делюсь красотой окружающего мира.
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