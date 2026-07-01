За один день вы окажетесь в нескольких прекрасных уголках Южной Карелии. Побываете в старинном северном городе, затем будете кататься по пересечённой местности на мощных квадроциклах. После отправимся к потрясающему водопаду на месте старой ГЭС. А в Долине водопадов вы познакомитесь с очаровательными хаски и благородными оленями.

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Описание экскурсии

Приозерск — сделаем короткую остановку, чтобы немного отдохнуть и выпить кофе.

Заезд на квадроциклах в Сороле. Я проведу инструктаж, покажу, как управлять техникой, выдам шлемы и расскажу о правилах безопасности. Мы отправимся на часовую прогулку по лесным дорогам и пересечённой местности. Маршрут подойдёт и новичкам.

Водопад Метсямикли — новая экотропа приведёт нас к живописному водопаду на месте старой гидроэлектростанции.

Долина водопадов. Мы прогуляемся по одному из самых популярных природных парков Карелии. Вы понаблюдаете за хаски, северными оленями, лосями, лисами и лошадьми. По желанию попробуете карельскую уху на сливках и традиционные карельские пирожки — калитки.

Примерный тайминг

8:00 — выезд от станции метро «Озерки»

10:00 — остановка в Приозерске

11:00 — прибытие в посёлок Сорола

11:00–11:15 — инструктаж

11:30–12:30 — прогулка на квадроциклах

12:30 — пикник

12:30–13:00 — переезд к водопаду Метсямикли

13:00–14:00 — прогулка у водопада

14:40–17:00 — посещение Долины водопадов

17:00 — выезд в Санкт-Петербург

около 20:00 — возвращение к станции метро «Озерки»

Организационные детали