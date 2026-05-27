Форт Ино (он же Николаевский форт) спрятан в сосновом лесу на берегу залива.
За 4,5 часа вы исследуете его территорию: пройдёте к воде, увидите артиллерийские батареи, спуститесь в траншеи и подземные ходы. И разберётесь, как и зачем устроили форт и почему он оказался заброшен.
Описание экскурсии
Сосновый лес и вход на территорию форта Ино
Уже здесь вы почувствуете масштаб: десятки гектаров бетона и железа, скрытых среди деревьев. Поговорим о том, как и зачем строили этот форт в 1917 году.
Артиллерийские батареи
Осмотрим несколько позиций, включая башенную батарею под 305-мм морские орудия. Вы узнаете, как работала эта система и какую роль она играла в обороне Петрограда.
Линия сухопутной обороны
Пройдём по бетонным траншеям и заглянем в подземные ходы. Вы увидите, как устроили защиту форта со стороны суши.
Подземные и заброшенные пространства
Зайдём внутрь сохранившихся сооружений — без реконструкций и прикрас, в их настоящем виде.
Берег Финского залива
Остановка у бывшей огневой точки (капонира). Отсюда открывается широкий вид на воду. Будет небольшой привал — берите с собой перекус.
Организационные детали
- Добраться до форта можно вместе с гидом на пригородном поезде или самостоятельно на автомобиле (точку встречи сообщим заранее)
- Часть пути пройдёт по заброшенным объектам — мы соблюдаем технику безопасности и будем двигаться только по проверенным участкам
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Удельная» или у форта
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 60461 туриста
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
