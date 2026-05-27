Форт Ино (он же Николаевский форт) спрятан в сосновом лесу на берегу залива. За 4,5 часа вы исследуете его территорию: пройдёте к воде, увидите артиллерийские батареи, спуститесь в траншеи и подземные ходы. И разберётесь, как и зачем устроили форт и почему он оказался заброшен.

Описание экскурсии

Сосновый лес и вход на территорию форта Ино

Уже здесь вы почувствуете масштаб: десятки гектаров бетона и железа, скрытых среди деревьев. Поговорим о том, как и зачем строили этот форт в 1917 году.

Артиллерийские батареи

Осмотрим несколько позиций, включая башенную батарею под 305-мм морские орудия. Вы узнаете, как работала эта система и какую роль она играла в обороне Петрограда.

Линия сухопутной обороны

Пройдём по бетонным траншеям и заглянем в подземные ходы. Вы увидите, как устроили защиту форта со стороны суши.

Подземные и заброшенные пространства

Зайдём внутрь сохранившихся сооружений — без реконструкций и прикрас, в их настоящем виде.

Берег Финского залива

Остановка у бывшей огневой точки (капонира). Отсюда открывается широкий вид на воду. Будет небольшой привал — берите с собой перекус.

