Толстовский дом, построенный в 1912 году, вобрал в себя многие архитектурно-инженерные новинки своего времени.
Фёдор Лидваль спроектировал его с водопроводом, прачечной, лифтами и квартирами для жильцов с разным состоянием.
Побывав в Толстовском доме вместе с его главным исследователем, вы поймёте, почему он стал градостроительным феноменом.
Фёдор Лидваль спроектировал его с водопроводом, прачечной, лифтами и квартирами для жильцов с разным состоянием.
Побывав в Толстовском доме вместе с его главным исследователем, вы поймёте, почему он стал градостроительным феноменом.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Экскурсию по Толстовскому дому проводит инженер-гидролог Леонид Колотило, который знает все его секреты!
Вы увидите:
- Интерьеры парадных
- Экспозицию совсем юного музея Толстовского дома
- Технические помещения и подвал
Вы узнаете:
- О планировках квартир в доходном доме
- Особенностях Северного модерна и причинах его популярности в Петербурге
- И многом другом
Организационные детали
- В стоимость включено посещение закрытых парадных и музея Толстовского дома
- Часть экскурсии проходит на улице, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде (можно взять с собой стакан горячего кофе или термос с чаем)
- Не рекомендуем брать на экскурсию детей младше 7 лет. Если всё же вы решили прийти с ребёнком, то для детей до 7 лет проход бесплатный. Для детей от 7 лет покупается стандартный билет.
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Петербург глазами инженера»
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Толстовского дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
3 июня 2024
Давно хотели попасть на данную экскурсию.
Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂
Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера.
Отдельная благодарность экскурсоводу 👌
Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂
Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера.
Отдельная благодарность экскурсоводу 👌
Юлия
30 мая 2024
Потрясающая экскурсия.
Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.
Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.
Э
Эльмира
12 мая 2024
Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.
Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго.
Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.
Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго.
Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.
Н
Нина
12 мая 2024
Великолепная экскурсия на одном дыхании!!
Берите даже не задумываясь,очень интересно и динамично. Побывали во всех дворах,парадных. Экскурсовод Леонид просто профессионал,безумно интересно преподносит материал,хочу ещё!
Берите даже не задумываясь,очень интересно и динамично. Побывали во всех дворах,парадных. Экскурсовод Леонид просто профессионал,безумно интересно преподносит материал,хочу ещё!
И
Ирина
2 мая 2024
Добрый день! Была на экскурсии 27 апреля. От всей души рекомендую широкому кругу любознательных. Будет интересно и разным возрастным группам слушателей. Талант рассказчика, просто обаятельнейшего человека широчайшего кругозора Леонида Колотило
Л
Лариса
1 апр 2024
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Хотелось бы побывать и в других подъездах, мы были только в одном.
М
Марина
25 мар 2024
Интересная и познавательная экскурсия, многогранная - и про инженерию, и про историю, и про людей - от неравнодушного человека, искренне любящего свой дом. Два часа пролетели незаметно.
Е
Елена
25 мар 2024
Очень интересно. Гид прекрасно владеет языком, заботлив по отношению к экскурсантам. Узнала много нового. К примеру, информацию о ёмкостях для измерения вина и водки.
М
Мария
24 мар 2024
Толстовский дом- та самая экскурсия, которую хочется повторить.
Рекомендую и Петербуржцам и Ленинградцам и всем гостям города на Неве.
Огромное спасибо Леониду Григорьевичу! Это удивительный человек, талантливый рассказчик, прекрасный собеседник, образованный
Рекомендую и Петербуржцам и Ленинградцам и всем гостям города на Неве.
Огромное спасибо Леониду Григорьевичу! Это удивительный человек, талантливый рассказчик, прекрасный собеседник, образованный
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