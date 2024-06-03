Как устроен Толстовский дом?

Исследовать легендарное жилое здание на групповой экскурсии
Толстовский дом, построенный в 1912 году, вобрал в себя многие архитектурно-инженерные новинки своего времени.

Фёдор Лидваль спроектировал его с водопроводом, прачечной, лифтами и квартирами для жильцов с разным состоянием.

Побывав в Толстовском доме вместе с его главным исследователем, вы поймёте, почему он стал градостроительным феноменом.
5
9 отзывов
Как устроен Толстовский дом?
Как устроен Толстовский дом?
Как устроен Толстовский дом?
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экскурсию по Толстовскому дому проводит инженер-гидролог Леонид Колотило, который знает все его секреты!

Вы увидите:

  • Интерьеры парадных
  • Экспозицию совсем юного музея Толстовского дома
  • Технические помещения и подвал

Вы узнаете:

  • О планировках квартир в доходном доме
  • Особенностях Северного модерна и причинах его популярности в Петербурге
  • И многом другом

Организационные детали

  • В стоимость включено посещение закрытых парадных и музея Толстовского дома
  • Часть экскурсии проходит на улице, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде (можно взять с собой стакан горячего кофе или термос с чаем)
  • Не рекомендуем брать на экскурсию детей младше 7 лет. Если всё же вы решили прийти с ребёнком, то для детей до 7 лет проход бесплатный. Для детей от 7 лет покупается стандартный билет.
  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Петербург глазами инженера»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Толстовского дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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3 июня 2024
Давно хотели попасть на данную экскурсию.
Отличная и очень познавательная экскурсия, 3 часа пролетели незаметно 🙂
Рекомендуем всем, кто интересуется историей доходных домов Питера.
Отдельная благодарность экскурсоводу 👌
Юлия
30 мая 2024
Потрясающая экскурсия.
Уже порекомендовала ее всем своим знакомым.
Э
12 мая 2024
Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.
Ожившая история людей-жителей Толстовского дома в изложении Леонида вызывает неподдельный интерес и запоминается надолго.
Как только попадёте внутрь двора Толстовского дома, Санкт-Петербург заиграет новыми красками и преломлениями.
Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.Если вас интересует история архитектуры России начала 20-го века, обязательно посетите эту экскурсию.
Н
12 мая 2024
Великолепная экскурсия на одном дыхании!!
Берите даже не задумываясь,очень интересно и динамично. Побывали во всех дворах,парадных. Экскурсовод Леонид просто профессионал,безумно интересно преподносит материал,хочу ещё!
И
2 мая 2024
Добрый день! Была на экскурсии 27 апреля. От всей души рекомендую широкому кругу любознательных. Будет интересно и разным возрастным группам слушателей. Талант рассказчика, просто обаятельнейшего человека широчайшего кругозора Леонида Колотило
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не даст заскучать, а заразит, и несомненно заинтересует историей постройки и устройства чудесного дома, его обитателей разных эпох, жизни вещей и назначением предметов. Будет и весело, и грустно. Будет гармония и мир в душе, будет свет и прекрасное послевкусие.

Л
1 апр 2024
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Хотелось бы побывать и в других подъездах, мы были только в одном.
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Хотелось бы побывать и в других подъездах, мы были только в одном.
М
25 мар 2024
Интересная и познавательная экскурсия, многогранная - и про инженерию, и про историю, и про людей - от неравнодушного человека, искренне любящего свой дом. Два часа пролетели незаметно.
Интересная и познавательная экскурсия, многогранная - и про инженерию, и про историю, и про людей -
Е
25 мар 2024
Очень интересно. Гид прекрасно владеет языком, заботлив по отношению к экскурсантам. Узнала много нового. К примеру, информацию о ёмкостях для измерения вина и водки.
М
24 мар 2024
Толстовский дом- та самая экскурсия, которую хочется повторить.
Рекомендую и Петербуржцам и Ленинградцам и всем гостям города на Неве.
Огромное спасибо Леониду Григорьевичу! Это удивительный человек, талантливый рассказчик, прекрасный собеседник, образованный
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и тактичный, веселый и доброжелательный человек. Вся встреча прошла на одном дыхании, как экскурс в мир прошлого нескольких веков. Было много интересного не только по вехам инженерного дела, но и по истории нашей страны, истории судеб знаменитых людей, проживавших в этом доме. Поговорили о литературе, поэзии, театре, музыке и простом быте и еще о многом другом. Музей в Толстовском доме-это отдельная история нашего прошлого и нашей памяти. Спасибо, Леонид Григорьевич, за Ваш труд!

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