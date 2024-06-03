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и тактичный, веселый и доброжелательный человек. Вся встреча прошла на одном дыхании, как экскурс в мир прошлого нескольких веков. Было много интересного не только по вехам инженерного дела, но и по истории нашей страны, истории судеб знаменитых людей, проживавших в этом доме. Поговорили о литературе, поэзии, театре, музыке и простом быте и еще о многом другом. Музей в Толстовском доме-это отдельная история нашего прошлого и нашей памяти. Спасибо, Леонид Григорьевич, за Ваш труд!