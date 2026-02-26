читать дальше

залива, и я исследовала в прямом смысле все уголки маршрутов, которые предлагаю для вас. Люблю историю своего города и его уникальных жителей, поэтому мне есть, чем поделиться с вами так, как я это делаю для моих друзей. А ещё я изучаю историю искусств, увлекаюсь фотографией и люблю путешествовать.