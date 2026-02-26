Петроградская сторона — словно готовая киносцена под открытым небом. Вы увидите, где снимались культовые фильмы, узнаете, какие роли «играл» Петербург. Поймёте, почему ему так легко перевоплощаться — в Москву, Вену или Лондон.
И конечно, услышите о знаменитых режиссёрах, их картинах и киноактёрах — жителях Петроградки, судьбы которых увлекательнее сюжета любого сериала.
И конечно, услышите о знаменитых режиссёрах, их картинах и киноактёрах — жителях Петроградки, судьбы которых увлекательнее сюжета любого сериала.
Описание экскурсии
Мы пройдём по местам съёмок известных кинокартин, где декорациями выступают реальные улицы, площади, особняки, доходные дома и квартиры Петроградской стороны.
- Начнём прогулку на первой площади города — Троицкой
- Рассмотрим особняки модерна — Кшесинской и Лидваль
- Проследуем по Каменоостровскому проспекту, заглядывая в готовые декорации — проходные дворы
- Сравним кинолокации из фильмов с оригиналом доходного дома трёх Бенуа
- Увидим киностудию «Ленфильм», где в 1896 году состоялся первый в России публичный киносеанс, в том числе показ фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда»
- Закончим экскурсию на площади Льва Толстого
О чём поговорим:
- о режиссёрах, которые снимали в Петербурге свои картины: Сергее Эйзенштейне, Владимире Бортко, Эльдаре Рязанове, Оксане Бычковой, Андрее Кончаловском и многих других
- их работах: «Октябрь», «Балтийское небо», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «О бедном гусаре замолвите слово», «Звезда пленительного счастья», «Питер FM», «Хроники русской революции» и прочих
- киноактёрах — жителях Петроградки: Павле Кадочникове, Борисе Бабочкине, Алексее Баталове, Аркадие и Константине Райкиных, Людмиле Чурсиной и других
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 47 туристов
Я объездила полмира и побывала на десятках экскурсий частных гидов, прежде чем начала проводить экскурсии для других. Я жительница Петергофа, вокруг меня лучшие дворцы, усадьбы и парки Южного берега Финского
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Камера! Мотор! Питер»
Мини-группа
до 7 чел.
Петроградка: живая и уютная
Прогулка по Петроградке для тех, кто ценит историю и уют. Узнайте о жизни простых горожан и удивительных местах столицы Российской империи
Начало: На Троицкой площади
28 фев в 14:00
2 мар в 11:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Дворы и дворцы Петроградки: прогулка во времени
Исследовать один из самых колоритных районов Петербурга и заглянуть на 200 лет в прошлое
Начало: В районе метро «Петроградская»
Расписание: в среду в 15:00, в воскресенье в 11:00
1 мар в 11:00
4 мар в 15:00
1250 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка «Мы были в Питере!»
Вы и Северная столица в объективе камеры
Начало: У метро «Адмиралтейская»
Завтра в 12:00
28 фев в 11:00
2700 ₽ за всё до 3 чел.
-
45%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка в центре Питера
Прогулка с фотографом по живописным улицам Санкт-Петербурга, запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: У Исаакиевского собора или в другом месте по догов...
28 фев в 09:00
1 мар в 09:00
5445 ₽
9900 ₽ за всё до 3 чел.