Камера! Мотор! Питер

По кинолокациям Петроградки
Петроградская сторона — словно готовая киносцена под открытым небом. Вы увидите, где снимались культовые фильмы, узнаете, какие роли «играл» Петербург. Поймёте, почему ему так легко перевоплощаться — в Москву, Вену или Лондон.

И конечно, услышите о знаменитых режиссёрах, их картинах и киноактёрах — жителях Петроградки, судьбы которых увлекательнее сюжета любого сериала.
Описание экскурсии

Мы пройдём по местам съёмок известных кинокартин, где декорациями выступают реальные улицы, площади, особняки, доходные дома и квартиры Петроградской стороны.

  • Начнём прогулку на первой площади города — Троицкой
  • Рассмотрим особняки модерна — Кшесинской и Лидваль
  • Проследуем по Каменоостровскому проспекту, заглядывая в готовые декорации — проходные дворы
  • Сравним кинолокации из фильмов с оригиналом доходного дома трёх Бенуа
  • Увидим киностудию «Ленфильм», где в 1896 году состоялся первый в России публичный киносеанс, в том числе показ фильма братьев Люмьер «Прибытие поезда»
  • Закончим экскурсию на площади Льва Толстого

О чём поговорим:

  • о режиссёрах, которые снимали в Петербурге свои картины: Сергее Эйзенштейне, Владимире Бортко, Эльдаре Рязанове, Оксане Бычковой, Андрее Кончаловском и многих других
  • их работах: «Октябрь», «Балтийское небо», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «О бедном гусаре замолвите слово», «Звезда пленительного счастья», «Питер FM», «Хроники русской революции» и прочих
  • киноактёрах — жителях Петроградки: Павле Кадочникове, Борисе Бабочкине, Алексее Баталове, Аркадие и Константине Райкиных, Людмиле Чурсиной и других

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и пятницу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 47 туристов
Я объездила полмира и побывала на десятках экскурсий частных гидов, прежде чем начала проводить экскурсии для других. Я жительница Петергофа, вокруг меня лучшие дворцы, усадьбы и парки Южного берега Финского
читать дальше

залива, и я исследовала в прямом смысле все уголки маршрутов, которые предлагаю для вас. Люблю историю своего города и его уникальных жителей, поэтому мне есть, чем поделиться с вами так, как я это делаю для моих друзей. А ещё я изучаю историю искусств, увлекаюсь фотографией и люблю путешествовать.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

