Вы увидите сразу два знаменитых сокровища Карелии — священный остров Валаам и Ладожские шхеры.
На VIP-катере со всеми удобствами отправитесь на водную прогулку по Ладоге, побываете на диком острове-шхере и подниметесь на скалу Вахтимяки. А ещё прогуляетесь среди величественных храмов и насладитесь атмосферой умиротворения на Валааме.
На VIP-катере со всеми удобствами отправитесь на водную прогулку по Ладоге, побываете на диком острове-шхере и подниметесь на скалу Вахтимяки. А ещё прогуляетесь среди величественных храмов и насладитесь атмосферой умиротворения на Валааме.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- 06:30–06:45 — посадка на автобус у станции метро «Невский проспект» и отправление (есть также возможность совершить посадку у метро «Проспект Просвещения» в 07:15).
- 09:20 — дорога в город Сортавала с трассовой экскурсией, прибытие на причал и посадка на катер.
- 13:00 — прибытие на Валаам, самостоятельная прогулка по острову или экскурсия «Центральная усадьба» с гидом паломнической службы Валаамского монастыря, который расскажет историю Успенской Трапезной церкви (по желанию).
- 14:00 — обед в трапезной (по желанию).
- 15:30 — водная прогулка по Ладожским шхерам с высадкой на острове Хонкасало и подъёмом на видовую скалу Вахтимяки.
- 18:00 — возвращение на причал в Сортавале.
- 19:30 — посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
- 20:00 — внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм (если будет позволять дорожно-транспортная обстановка).
- 23:00 — возвращение в Санкт-Петербург (время ориентировочное и зависит от погоды и дорожной ситуации).
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экскурсия «Центральная усадьба» — 1200 ₽/взрослый (суббота) и 1100 ₽/взрослый (воскресенье–пятница), 600 ₽/детский от 7 до 12 лет (суббота) и 1100 ₽/детский от 7 до 12 лет (воскресенье–пятница), дети до 6 лет бесплатно.
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе.
- Водная прогулка проходит на скоростном 10-местном катере.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:45
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|8 990 ₽
|Дошкольники, школьники, студенты и пенсионеры
|8 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 121 туриста
Приветствуем гостей северного края! С 2016 года более 70 тысяч человек посетили с нами экскурсии в Карелии, Ленинградской области и Великом Новгороде. В нашей команде работают лицензированные гиды, которые ежегодно повышают свою квалификацию. Мы организуем качественные путешествия по доступным ценам и с душой знакомим с достопримечательностями региона. Приезжайте к нам — и путешествуйте с любовью!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
12 авг 2024
Экскурсия 11 августа 2024 года. Маршрут - однозначно рекомендую. Гид-сопровождающий в автобусе - Полина. Первый раз сталкиваюсь с тем, что сам гид опаздывает к назначенному времени отъезда. Надо признать -
людмила
7 авг 2024
Замечательное путешествие. Огромное спасибо экскурсоводу Юлии и водителю, простите имя запамятовала. Всё спокойно и организовано. Очень понравилось отношение к туристам. Хотя и пришлось ждать другие группы из- за аварии с автобусом, но приятно, что их не бросили, рассадили, увезли.
Софья
1 авг 2024
Замечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катере до о. Валаама. Маршрут конечно за один день не простой, но очень интересный и
о
олеся
1 авг 2024
Спасибо большое за экскурсию! Особенно хотелось бы поблагодарить гида, за ее знания, отзывчивость и хорошее настроение=)
С
Светлана
24 июл 2024
Гид Кирилл довольно интересно всё рассказывал. Организация отличная
Н
Наталия
24 июл 2024
Мне поездка очень понравилась, я очень люблю Карелию. Так как поездка дальняя, хочется сказать отдельное спасибо водителю Олегу. Это профессионал. Он очень мягко, без рывков, обгонов и прочей суеты вел
Е
Евгения
24 июл 2024
Прекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описании экскурсии соответствует действительности. За один день можно взглянуть на крепость Корела, полюбоваться просторами Ладожского
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