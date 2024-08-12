Карельский дзен: на катере - по Ладоге к острову Валаам и шхерам

Сказочная природа, святые места и невероятные виды (в группе)
Вы увидите сразу два знаменитых сокровища Карелии — священный остров Валаам и Ладожские шхеры.

На VIP-катере со всеми удобствами отправитесь на водную прогулку по Ладоге, побываете на диком острове-шхере и подниметесь на скалу Вахтимяки. А ещё прогуляетесь среди величественных храмов и насладитесь атмосферой умиротворения на Валааме.
4.38
8 отзывов
Карельский дзен: на катере - по Ладоге к острову Валаам и шхерам
Карельский дзен: на катере - по Ладоге к острову Валаам и шхерам
Карельский дзен: на катере - по Ладоге к острову Валаам и шхерам
Ближайшие даты:
Время начала: 06:45

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • 06:30–06:45 — посадка на автобус у станции метро «Невский проспект» и отправление (есть также возможность совершить посадку у метро «Проспект Просвещения» в 07:15).
  • 09:20 — дорога в город Сортавала с трассовой экскурсией, прибытие на причал и посадка на катер.
  • 13:00 — прибытие на Валаам, самостоятельная прогулка по острову или экскурсия «Центральная усадьба» с гидом паломнической службы Валаамского монастыря, который расскажет историю Успенской Трапезной церкви (по желанию).
  • 14:00 — обед в трапезной (по желанию).
  • 15:30 — водная прогулка по Ладожским шхерам с высадкой на острове Хонкасало и подъёмом на видовую скалу Вахтимяки.
  • 18:00 — возвращение на причал в Сортавале.
  • 19:30 — посещение фирменного магазина форелевого хозяйства.
  • 20:00 — внешний осмотр крепости Корела-Кексгольм (если будет позволять дорожно-транспортная обстановка).
  • 23:00 — возвращение в Санкт-Петербург (время ориентировочное и зависит от погоды и дорожной ситуации).

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экскурсия «Центральная усадьба» — 1200 ₽/взрослый (суббота) и 1100 ₽/взрослый (воскресенье–пятница), 600 ₽/детский от 7 до 12 лет (суббота) и 1100 ₽/детский от 7 до 12 лет (воскресенье–пятница), дети до 6 лет бесплатно.
  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе.
  • Водная прогулка проходит на скоростном 10-местном катере.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:45

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный8 990 ₽
Дошкольники, школьники, студенты и пенсионеры8 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
1
2
1
И
12 авг 2024
Экскурсия 11 августа 2024 года. Маршрут - однозначно рекомендую. Гид-сопровождающий в автобусе - Полина. Первый раз сталкиваюсь с тем, что сам гид опаздывает к назначенному времени отъезда. Надо признать -
читать дальше

извинилась. Хотелось бы более содержательной и выверенной информации от гида. Всё приблизительно, много каких-то примеров "А вот одна группа купила такие браслеты и было им счастье". Очень много настойчивых рекламных предложений: купить там варенье, там рыбу, если перекусить - то только в рекомендованном кафе… Хотя везде толпа, и вполне можно рекомендовать несколько магазинчиков и кафе (мы самостоятельно нашли всё без очередей). К экскурсии на острове Валаам - никаких вопросов, отличный гид Александра, очень содержательно, очень грамотно, очень тактично.

людмила
7 авг 2024
Замечательное путешествие. Огромное спасибо экскурсоводу Юлии и водителю, простите имя запамятовала. Всё спокойно и организовано. Очень понравилось отношение к туристам. Хотя и пришлось ждать другие группы из- за аварии с автобусом, но приятно, что их не бросили, рассадили, увезли.
Софья
1 авг 2024
Замечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катере до о. Валаама. Маршрут конечно за один день не простой, но очень интересный и
читать дальше

познавательный для первого раза кто был в Карелии и на Валааме.
Мы брали тур с экскурсией и обедом. Всё понравилось, достаточно четко изложен материал на экскурсии, все рассказали и показали. Красивый храм, территория облагорожена.
Хотелось бы больше свободного времени для прогулки, но мы ограничены по времени. Обед в трапезной для поломников без изысков, всё просто (суп, гречка с рыбой и овощной салат, компот, чай).
На обратном пути нас хорошо потресло на катере по волнам, Ладога шалили немного, но доехав до Шхер стало спокойно.

Экскурсия получилась насыщенная и интересная!
Рекомендую 🔥

p.s. На обратном пути обязательно купите рыбку и икру в форелевом хозяйстве, она там чудесная, очень свежая и вкусная.

Замечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катереЗамечательная экскурсия! Всё организованно чётко и ясно. На комфортабельном автобусе до Сортавала, а потом на катере
о
1 авг 2024
Спасибо большое за экскурсию! Особенно хотелось бы поблагодарить гида, за ее знания, отзывчивость и хорошее настроение=)
С
24 июл 2024
Гид Кирилл довольно интересно всё рассказывал. Организация отличная
Н
24 июл 2024
Мне поездка очень понравилась, я очень люблю Карелию. Так как поездка дальняя, хочется сказать отдельное спасибо водителю Олегу. Это профессионал. Он очень мягко, без рывков, обгонов и прочей суеты вел
читать дальше

автобус. Организация тоже хорошая, гид очень внимательная, за всеми нами следила, так как в автобусе было две группы - одна на Валаам, другая - в Рускеалу, то нас на Валаам высаживали первых на пристани. Гид нас довела до пристани, рассадила по катерам, на обратно пути встречала нас на пристани. У нас не было никакого волнения, кто нас заберёт, откуда, когда. Всё решалось без приключений и волнений. На Валааме я оплатила заранее обед. Т. к. для меня обед - это не событие, лично я не предала ему большого значения, но в следующий раз я возьму перекус с собой. Желаю всем приятных путешествий.

Мне поездка очень понравилась, я очень люблю Карелию. Так как поездка дальняя, хочется сказать отдельное спасибоМне поездка очень понравилась, я очень люблю Карелию. Так как поездка дальняя, хочется сказать отдельное спасибоМне поездка очень понравилась, я очень люблю Карелию. Так как поездка дальняя, хочется сказать отдельное спасибо
Е
24 июл 2024
Прекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описании экскурсии соответствует действительности. За один день можно взглянуть на крепость Корела, полюбоваться просторами Ладожского
читать дальше

озера, прогуляться по обрывистым берегам острова Валаам, вдохнуть аромат сосен и разнотравья. На Валааме мы провели три часа с небольшим, вполне хватило времени на посещение храмов и прогулку. Приятно, что каждый сам решает как распорядиться своим временем на Валааме - отправиться на экскурсию с местным гидом или изучать остров самостоятельно. На обратном пути полюбовались ладожскими шхерами и высадились в одном из заливов. Времени достаточно чтобы полазить по скалам и даже искупаться в жаркую погоду, в июле вода не то чтобы теплая, но вполне комфортная. Бонусом - остановка в музее иван-чая с дегустацией и хорошим выбором вкусных сувениров из Карелии. Организация хорошая, все достаточно плотно и без проволочек, удобный автобус, отдельно порадовало наличие зарядки. Поездка подойдет как паломникам, так и любителям красивых видов дикой природы.

Прекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описанииПрекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описанииПрекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описанииПрекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описанииПрекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описанииПрекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описанииПрекрасное и завораживающее путешествие, большое спасибо! Программа достаточно насыщенная и с разумным таймингом, заявленное в описании

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
На катере
28 отзывов
1 час
Водная прогулка
На катере - к центральным достопримечательностям, островам или просторам залива
Маленький и юркий катер «Толстый» промчит вас по рекам, каналам и Финскому заливу. Выберите один из трёх маршрутов и наслаждайтесь видами Петербурга с воды
Начало: В Лопухинском саду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 3 чел.
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
На автобусе
На катере
153 отзыва
18 часов
Водная прогулка
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
25 авг в 07:30
от 3 990 за человека
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
На автобусе
На катере
97 отзывов
16 часов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно
25 авг в 07:00
26 авг в 07:00
7 990 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам