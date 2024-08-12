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автобус. Организация тоже хорошая, гид очень внимательная, за всеми нами следила, так как в автобусе было две группы - одна на Валаам, другая - в Рускеалу, то нас на Валаам высаживали первых на пристани. Гид нас довела до пристани, рассадила по катерам, на обратно пути встречала нас на пристани. У нас не было никакого волнения, кто нас заберёт, откуда, когда. Всё решалось без приключений и волнений. На Валааме я оплатила заранее обед. Т. к. для меня обед - это не событие, лично я не предала ему большого значения, но в следующий раз я возьму перекус с собой. Желаю всем приятных путешествий.