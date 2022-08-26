Ежедневно в 06:30

Однодневная автобусная экскурсия к национальному парку «Ладожские шхеры». Это красочный архипелаг в Ладожском озере, который нередко сравнивают с норвежскими фьордами. В этом туре Вы совершите водную прогулку на катерах, которая позволит посмотреть на красоты Карелии с непривычного ракурса. Также Вы посетите необитаемый остров Хонкасало, который, по поверьям карелов, исполняет желания.

Приозерск: крепость Кексгольм

Очертания ее башен и каменная кладка стен, столь нетипичные для русской архитектуры, до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Кексгольмскую крепость возвели в 14 веке новгородцы для защиты своих границ от многочисленных захватчиков, постоянно зарившихся на богатые княжеские владения. Поначалу это была деревоземляная конструкция, прослужившая почти 200 лет. В 16-17 столетиях шведы заменили грунтовые насыпи каменными стенами и построили арсенал, погреб и круглую башню, впоследствии получившую название Пугачевская. В 18 веке появилось здание нового арсенала (Суворовского), где с 1962 г. разместился музей.

Сортавала

Этот небольшой город включен в список самых значимых исторических городов России еще с того момента, когда именно через него тысячи паломников отправлялись на Валаам. Сортавала любопытна тем, что с момента своего возникновения она успела побывать под властью России, Швеции и Финляндии, что обеспечило богатое, хоть и своеобразное культурное и архитектурное наследие.

Водная прогулка по Ладожским шхерам

Самые живописные места на Ладожском озере — шхеры. Это цепь скалистых островов и полуостровов, проток и заливов, которые тянутся примерно от Берёзово вдоль северного побережья на восток к Питкяранте. Вы стремительно пронесетесь, в облаке брызг, на моторке по заливу, эта прогулка произведет на Вас неизгладимое впечатление своим драйвом и красотами ладожских пейзажей.

о. Хонкасало

Остров Хонкасало очень живописный. На острове находится 80-метровая скала Вахтимяки («Сторожевая гора»), с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Поэтому Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги».