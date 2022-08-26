Ежедневно в 06:30

Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы

Это удивительный архипелаг среди Ладожского озера часто сравнивают с норвежскими фьордами

4.5
63 отзыва
Это удивительный архипелаг среди Ладожского озера часто сравнивают с норвежскими фьордами.

Вы совершите водную прогулку на катерах, чтобы посмотреть на красоты карельской природы с необычного ракурса, а также побываете на необитаемом острове Хонкасало — на нем, согласно местным поверьям, сбываются желания.
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
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Описание

Однодневная автобусная экскурсия к национальному парку «Ладожские шхеры». Это красочный архипелаг в Ладожском озере, который нередко сравнивают с норвежскими фьордами. В этом туре Вы совершите водную прогулку на катерах, которая позволит посмотреть на красоты Карелии с непривычного ракурса. Также Вы посетите необитаемый остров Хонкасало, который, по поверьям карелов, исполняет желания.

Приозерск: крепость Кексгольм

Очертания ее башен и каменная кладка стен, столь нетипичные для русской архитектуры, до сих пор напоминают о прошлом владычестве шведов над северными землями. Кексгольмскую крепость возвели в 14 веке новгородцы для защиты своих границ от многочисленных захватчиков, постоянно зарившихся на богатые княжеские владения. Поначалу это была деревоземляная конструкция, прослужившая почти 200 лет. В 16-17 столетиях шведы заменили грунтовые насыпи каменными стенами и построили арсенал, погреб и круглую башню, впоследствии получившую название Пугачевская. В 18 веке появилось здание нового арсенала (Суворовского), где с 1962 г. разместился музей.

Сортавала

Этот небольшой город включен в список самых значимых исторических городов России еще с того момента, когда именно через него тысячи паломников отправлялись на Валаам. Сортавала любопытна тем, что с момента своего возникновения она успела побывать под властью России, Швеции и Финляндии, что обеспечило богатое, хоть и своеобразное культурное и архитектурное наследие.

Водная прогулка по Ладожским шхерам

Самые живописные места на Ладожском озере — шхеры. Это цепь скалистых островов и полуостровов, проток и заливов, которые тянутся примерно от Берёзово вдоль северного побережья на восток к Питкяранте. Вы стремительно пронесетесь, в облаке брызг, на моторке по заливу, эта прогулка произведет на Вас неизгладимое впечатление своим драйвом и красотами ладожских пейзажей.

о. Хонкасало

Остров Хонкасало очень живописный. На острове находится 80-метровая скала Вахтимяки («Сторожевая гора»), с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Поэтому Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги».

Ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Осмотр крепости Корела в городе Приозерске
  • Свободное время в городе Сортавала
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства.
  • Прогулка на катере по Ладожским шхерам с высадкой на необитаемом острове
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
Что не входит
  • Комплексные обеды: диапазон цен 400-500 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 63 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
5
3
2
4
1
5
Л
26 авг 2022
Отличная экскурсия, красивая природа, шикарные виды, гид Андрей Панин рассказывал очень интересно, все очень понравилось, рекомендую.
Е
26 авг 2022
Карелия прекрасна! А экскурсовод Андрей Панин в красках передаёт Вам свою любовь к этим местам. Всем советую провести экскурсию от начала до конца именно с ним. Поездка на катере не даст Вам столько позитивных эмоций как экскурсия с Андреем.
М
25 авг 2022
Сразу отмечу: гидом у нас был Андрей, ему ставлю 5 - очень интересно рассказывал, много знает. Но вот само место, куда везут на Ладожское озеро никакое (нет инфраструктуры). Хотелось бы перед отъездом купить что-то карельского (варенья, икры, рыбки, чая), посидеть в кафешке с красивым видом и поесть рыбки, но там просто негде это сделать. Само Ладожское озеро и виды шикарные.
С
21 авг 2022
Красивые виды, интересная экскурсия, почти без ошибок. Из минусов - не очень удобно, что две разные программы совмещены, в итоге, после стрелецкого острога пришлось ждать тех, кто ездил на другую экскурсию. А в Березово даже поесть нормально негде, только маленькое кафе с пиццей.
M
16 авг 2022
Очень недовольны экскурсией, мы не посетили крепость Кексгольм, нам ее показали ее из окошко, не было экскурсии по Сортавала. Здорово конечно вернуться в город на 2 часа раньше,но за такую стоимость ожидалась, та программа, которая заявлена у Вас на сайте. К тому же так называемое свободное время - это просто время впустую в ожидании автобуса
Е
10 авг 2022
Экскурсия по шхерам для того кто просто хочет на природу. Посадили на катер, увезли на остров, через час забрали… Вот и все
Y
9 авг 2022
Невероятное путешествие в сказочную Карелию! Были семьёй с детьми. Насладились красотами этого края. Всё очень понравилось. Даже дождик не омрачил наше путешествие. Наш гид Андрей Панин рассказал нам столько всего интересного, хотелось слушать и слушать его.
Спасибо большое организаторам!!!
O
8 авг 2022
Очень понравилось: насыщенная, содержательная экскурсия по «местам силы», много этнографической и фольклористической информации. Шхеры Ладожского озера прекрасны!
А
7 авг 2022
Хорошо показали Ладожские шхеры, останавливались возле самых красивых мест, чтобы получше рассмотреть. Высадка на острове лучшая часть программы!

Что касается организации.
1. Слишком много свободного времени в Сортавале, где особенно нечего смотреть.
2. После обеда наша автобусная группа разделилась - наша гид уехала в Рускеалу с одной половиной группы, вторую половину - нас, должен был встретить другой человек. Но в назначенное время в назначенное место он не пришел. Нам пришлось искать его у причала, где, как оказалось, все другие группы уже уехали.
3. Мало свободного времени на острове (30 минут). Хотелось бы немного посидеть полюбоваться видами, но успели только дойти до самого популярного места, сфоткаться и уйти обратно к катеру.
Е
1 авг 2022
Очень круто, спасибо большое
В
29 июля 2022
Шикарный гид, который создаёт всю атмосферу экскурсии. Столько много истории, мифов, легенд.
М
29 июля 2022
Никому не советую!
До этого была одна техническая остановка в туалет и перекус. В кафе 1 бутерброд с тонким куском рыбы стоит 120 рублей на высохшем магазинном хлебе.
В начале экскурсия была в группе 27 человек. Гид молодец очень хорошо вёл экскурсию. Поднялись на горы в места силы. Суде по смс от оператора это место нарушает границу с Финляндией. Природа действительно прекрасна. А дальше нас разделили потому, что часть группы была по многодневному туру. А мы по одновневному и нас оказалось всего 6 человек. И тут началось веселье нас отвезли по Ладожскому озеру на остром. Время на поднятие годы дали 30 минут. Это очень мало!!! А потом мы целый час сидели в отеле ждали, когда будет следующая экскурсия. Мы пошли гулять, но по факту напротив отеля в котором обед за 450 рублей очень плохо и мало кормят "3 звезды" разрушенный дом. Достопримечательностей там, нет гулять негде. До магазина 8 километров пешком. Обычное садоводство. Пришли в отель дальше ждали экскурсию в Стрелецкий острог. Очень хорошая экскурсовод час провела экскурсию для 6 человек. Спасибо ей большое. Потом мы вернулись в отель. Нам сказали что ещё час надо ждать в отеле, когда приедет другая группа. Снова пошли гулять, по другой дороге там оказался очень злой пёс Алабай с весьма низким забором. Слава богу не перепрыгнул. На лодочной станции никого не было, даже лодку не взять покататься, чтобы сократить время. Мы стали ругаться, для чего мы тут собрались в шестером! Для того чтобы ждать в отеле, который нам не нужен целых два часа. Хотя бы живой уголок сделали чтобы не нужно было ждать. Наконец-то приехала другая группа они были не живые с вещами для заселения. 12 километров прошли пешком по лесу. В общем недовольны были не только мы. Дальше отвезли в Санкт-Петербург. Итого за двоих по стоимости: 1396 предоплата +5584 доплата +900 рублей за невкусный и несытный обед. Итого 7780: за автобус, подъём на гору с экскурсией, 1 час за Ладожские шхеры с подъём на гору Руллалахденвуори. И на этом всё. Ни рыбного магазина, ни сувениров. Два часа простоя в отеле. Никому не советую. В фото программа
Г
29 июля 2022
Увлекательная, познавательная и очень живописная экскурсия🌈🌞
Е
27 июля 2022
Прекрасная экскурсия, экскурсовод Ольга понравилась очень: она знает столько интересного!
K
27 июля 2022
Поставлю 4 звёзды. Экскурсия понравилась, но в описании экскурсии указано, что будет и прогулка на катере до острова Койонсаари и прогулка по Ладожским шхерам, по итогу была только прогулка по Ладожским шхерам+посещение музеев. Нужно было в описании к экскурсии детально это расписать.
Ещё 48 отзывов

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