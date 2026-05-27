Наш теплоход пройдёт по каналам исторического центра и выйдет в Неву, а вы в это время насладитесь праздничной атмосферой вечеринки. На палубе — DJ, фирменный бар, танцы и интерактивные шоу. Вы увидите огни набережных, дворцы и развод мостов с воды и станете свидетелями свадьбы — яркого момента вечера, когда к действию подключаются все участники.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий.

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.

22:00 — отправление. Пройдём по каналам: мимо Чижика-Пыжика, по Мойке и через Зимнюю канавку выйдем в Неву. Перед вами откроется панорама ночного Петербурга: огни набережных, дворцы и крейсер «Аврора»

23:30 — короткая остановка на Фонтанке. Дополнительная посадка и выдача заранее заказанных горячих блюд. Затем снова выходим в Неву

00:00 — интерактивное шоу «Новый год — каждый день»

1:00 — бумажная свадьба незнакомцев — танцуют все! А судно продолжает движение к Медному всаднику

1:10-01:20 — смотрим на развод Дворцового и Троицкого мостов и возвращаемся в каналы

2:00 — завершение прогулки

Организационные детали