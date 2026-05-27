Клубный рейс на теплоходе «Пурга» (пт/сб) - в Петербурге
От каналов Невы до развода мостов: ночь с музыкой и танцами
Наш теплоход пройдёт по каналам исторического центра и выйдет в Неву, а вы в это время насладитесь праздничной атмосферой вечеринки. На палубе — DJ, фирменный бар, танцы и интерактивные шоу.
Вы увидите огни набережных, дворцы и развод мостов с воды и станете свидетелями свадьбы — яркого момента вечера, когда к действию подключаются все участники.
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий. Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.
22:00 — отправление. Пройдём по каналам: мимо Чижика-Пыжика, по Мойке и через Зимнюю канавку выйдем в Неву. Перед вами откроется панорама ночного Петербурга: огни набережных, дворцы и крейсер «Аврора» 23:30 — короткая остановка на Фонтанке. Дополнительная посадка и выдача заранее заказанных горячих блюд. Затем снова выходим в Неву 00:00 — интерактивное шоу «Новый год — каждый день» 1:00 — бумажная свадьба незнакомцев — танцуют все! А судно продолжает движение к Медному всаднику 1:10-01:20 — смотрим на развод Дворцового и Троицкого мостов и возвращаемся в каналы 2:00 — завершение прогулки
Теплоход однопалубный: крытый салон и открытая палуба
На борту есть бар и туалет
В стоимость входит прогулка и шоу-программа
Еда и напитки — за дополнительную плату. Депозит за стол — 5000 ₽ (на 6–8 человек)
Возрастное ограничение — 18+
В праздничные дни мосты не разводятся
Купить билет на среду, четверг или воскресенье можно здесь
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Место начала и завершения?
У Аничкова моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 25 туристов
Мы — судоходная компания, которая проводит атмосферные рейсы по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Работаем на воде с 2009 года и делаем не классические экскурсии, а форматы, в которых город становится частью читать дальшеуменьшить
события: музыкальные рейсы, вечерние программы и ночные маршруты с выходом в Неву.
Отдельное место занимают клубные рейсы — один из самых необычных форматов в городе: микс прогулки на развод мостов и клуба с баром, танцами и шоу-программой.
Каждый рейс — это продуманный сценарий с разным настроением: от спокойной прогулки до вечернего формата с движением.
Наша задача — чтобы вы не просто посмотрели город, а прожили его с воды.
