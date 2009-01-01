Аделина проводит ещё 6 экскурсий

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Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора

Познакомиться с символом Петербурга и соседними памятниками

Аделина
Аделина – Гид из Санкт-Петербурга
Наша прогулка 👣, посвященная таким известным достопримечательностям, как Исаакиевский собор и Медный всадник, станет познавательной и необычной — ведь мы поставим вопросы, ответы на которые неочевидны.

Я привлеку внимание ребенка (и ваше заодно) к деталям архитектуры, которые легко упустить без гида, и открою удивительные события прошлого.
Задать вопросОбычно отвечает за 50 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 700 ₽ за экскурсию

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Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора

Что вас ожидает

Один собор и две площади
Мы начнем на Исаакиевской площади: найдем «шкалу Нептуна» и мост-невидимку, поговорим о конном памятнике Николаю I и полюбуемся дворцом, который император подарил любимой дочери на свадьбу. А с другой стороны от собора, на Сенатской площади, я расскажу ребятам, какая «ошибка» закралась в текст «Медного всадника», как пушкинский Евгений спасался от наводнения и почему у Петра I зрачки в форме сердечек.

Исаакиевский собор в деталях
В центре нашего внимания окажется шедевр Огюста Монферрана — кстати, мы найдем самого мастера на фронтоне. Шаг за шагом дети познакомятся с обликом петербургского собора и рассмотрят украшающие его скульптуры. А также узнают, зачем строителям понадобился лед, почему колонны Исаакия установили до того, как возвели стены, и как менялся великолепный собор через века.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 7-12 лет
  • Мы не осматриваем собор внутри
Начало и место завершения
🚩 на Исаакиевской площади
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора
Коля Петю догоняет, да Исаакий мешает! Детская экскурсия вокруг собора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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