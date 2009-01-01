Аделина проводит ещё 6 экскурсий

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Один собор и две площади

Мы начнем на Исаакиевской площади: найдем «шкалу Нептуна» и мост-невидимку, поговорим о конном памятнике Николаю I и полюбуемся дворцом, который император подарил любимой дочери на свадьбу. А с другой стороны от собора, на Сенатской площади, я расскажу ребятам, какая «ошибка» закралась в текст «Медного всадника», как пушкинский Евгений спасался от наводнения и почему у Петра I зрачки в форме сердечек.

Исаакиевский собор в деталях

В центре нашего внимания окажется шедевр Огюста Монферрана — кстати, мы найдем самого мастера на фронтоне. Шаг за шагом дети познакомятся с обликом петербургского собора и рассмотрят украшающие его скульптуры. А также узнают, зачем строителям понадобился лед, почему колонны Исаакия установили до того, как возвели стены, и как менялся великолепный собор через века.

Организационные детали