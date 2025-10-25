Мои заказы

Комарово и дачный Петербург

Прикоснуться к культурному наследию «звёздного» пригорода
Когда-то в Комарово родился «Пикник на обочине», а молодой Иосиф Бродский сторожил дачу своих знакомых. Анна Ахматова жила в «будке», а весь цвет Петербурга гостил у Матильды Кшесинской. Мы поговорим о «дачном» феномене и попробуем сами ощутить вкус загородной жизни.

Ступим на бывшую территорию Финляндии, увидим культурный центр в Пенатах и ламповый советский посёлок.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Шалаш Ленина

Вы прогуляетесь по живописной территории, увидите гранитный памятник «Шалаш» и выйдете к озеру Разлив. Узнаете, что Ленин был далеко не единственным подпольщиком, который скрывался в этих краях.

Парк усадьбы Репина — Пенаты

В сказочном доме художника собирались интереснейшие люди эпохи: Фёдор Шаляпин, Максим Горький, Корней Чуковский. Сейчас дом на реконструкции, но вы увидите аллеи и пруды, а также парковую архитектуру.

Комарово

Сосновый лес протянулся вдоль литоринового уступа — береговой линии древнего моря. Комарово пленяет своими протяжёнными пляжами и суровыми северными пейзажами.

Сюда приезжали лауреаты Нобелевской премии Иван Павлов, Иосиф Бродский и Жорес Алфёров. Здесь была летняя резиденция ювелира Карла Фаберже и дача композитора Дмитрия Шостаковича. В кооперативе «Учёный» много лет жил филолог и лингвист Дмитрий Лихачёв, а до перевода в Москву Комарово часто навещала балерина Галина Уланова.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Haval Jolion
  • Дополнительные расходы: вход в парк усадьбы Пенаты — 250 ₽, музей Комарово (по желанию) — 200 ₽
  • На обратном пути можем остановиться и перекусить в прибрежном ресторане

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1613 туристов
Жить в Петербурге было моим сознательным выбором. В начале 2000-х годов моё знакомство с городом начиналось в мире коллекционирования предметов старины. Затем оно переросло в увлечение историей и получение профессии
читать дальше

гида-переводчика. Мне нравится делиться своими знаниями и любовью к Петербургу. На машине или пешком в парадном, классическом Петербурге и его пригородах, в современных районах и модных культурных площадках я познакомлю вас со всем многообразием города на Неве.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

М
Мария
26 окт 2025
Спасибо большое, очень интересная, познавательная экскурсия
Ю
Юлия
22 сен 2025
Прекрасная поездка, мы остались довольны. Максим замечательный рассказчик, все прошло ненапряжно, расслаблено, при этом информативно и увлекательно. Действительно отдохнули и при этом узнали много нового, а мы достаточно взыскательные туристы) Буду рекомендовать Максима однозначно, и с удовольствием обращусь еще не раз. Спасибо!
О
Олеся
18 авг 2025
Потрясающие маршрут и поездка в сопровождении Максима: комфорт, дорога, истории - все создало классное настроение, спасибо большое 😇
P.s Максим первоклассный гид, а главное - умный тонкий и очень интересный собеседник.
София
София
2 авг 2025
Огромное спасибо Максиму за экскурсию, за атмосферу, которую он сумел создать в соответствии с темой нашей экскурсии.
Мы уехали, чтобы встретиться вновь. Впереди еще так много интересного.
Е
Елена
15 июн 2025
Максим-был идеальным гидом для нашей группы: сбалансированы организационные моменты, комфорт проведения экскурсии и ее география. А самое ценное то, что Максим не просто знает, а любит те истории, места и людей, о которых была речь. Личные истории и жизненный путь гида добавили незабываемые воспоминания от поездки.
Мария
Мария
7 янв 2025
Отличная экскурсия во всех отношениях: организация, тема, подача материала.
Максим забрал нас ровно в оговоренное время с удобной локации, автомобиль очень комфортен (как и манера вождения) есть возможность посмотреть на исторические
читать дальше

фото с планшета в поездке, чтобы сложилось максимально полное впечатление «было-стало».
Что касается самой темы, то здесь могу однозначно рекомендовать экскурсию с точки зрения небанального, но знакового маршрута Петербурга с Финским заливом в главной роли. Я бы сказала, что получилось путешествие по эпохам, которые красочно дополнялись удачно подобранными локациями.
Максим потрясающий рассказчик с крайне приятной манерой речи, он подбирает материал так, что вы выходите с максимумом информации, при этом не тонете в море топонимов и дат, все в меру и информативно.
Рекомендую!

