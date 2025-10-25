Когда-то в Комарово родился «Пикник на обочине», а молодой Иосиф Бродский сторожил дачу своих знакомых. Анна Ахматова жила в «будке», а весь цвет Петербурга гостил у Матильды Кшесинской. Мы поговорим о «дачном» феномене и попробуем сами ощутить вкус загородной жизни. Ступим на бывшую территорию Финляндии, увидим культурный центр в Пенатах и ламповый советский посёлок.

Описание экскурсии

Шалаш Ленина

Вы прогуляетесь по живописной территории, увидите гранитный памятник «Шалаш» и выйдете к озеру Разлив. Узнаете, что Ленин был далеко не единственным подпольщиком, который скрывался в этих краях.

Парк усадьбы Репина — Пенаты

В сказочном доме художника собирались интереснейшие люди эпохи: Фёдор Шаляпин, Максим Горький, Корней Чуковский. Сейчас дом на реконструкции, но вы увидите аллеи и пруды, а также парковую архитектуру.

Комарово

Сосновый лес протянулся вдоль литоринового уступа — береговой линии древнего моря. Комарово пленяет своими протяжёнными пляжами и суровыми северными пейзажами.

Сюда приезжали лауреаты Нобелевской премии Иван Павлов, Иосиф Бродский и Жорес Алфёров. Здесь была летняя резиденция ювелира Карла Фаберже и дача композитора Дмитрия Шостаковича. В кооперативе «Учёный» много лет жил филолог и лингвист Дмитрий Лихачёв, а до перевода в Москву Комарово часто навещала балерина Галина Уланова.

Организационные детали