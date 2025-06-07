Откройте тайны старого Петербурга, прогулявшись по дворам и парадным.
Вы посетите легендарный доходный дом Бака, заглянете в аутентичную квартиру с камином из каррарского мрамора и выйдете на живописный балкон.
Исследуете дворы-колодцы, витражи и лепнину доходных домов, загляните в мозаичный дворик и Китайский сад дружбы!
Описание экскурсииДворы и парадные в районе станции «Чернышевская» — кратчайший путь в самое сердце старого Петербурга! В индивидуальной экскурсии мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. Знакомство с легендарным доходным домом Бака мы начнём с внутреннего двора, чтобы оценить масштаб его «переходов». А после посетим квартиру в доме: перед вами предстанут винтажные интерьеры, камин из каррарского мрамора, граммофон. А также эркер с балконом, куда можно будет выйти за фото! Экспедиция по дворам и парадным. В сердце старого Петербурга вас поджидают: доходный дом Нежинской, он же «египетский дом»: оценим убранство фасада и заглянем во двор; мозаичный дворик, над которым работали преподаватели и ученики Малой Академии Искусств; Китайский сад дружбы на Литейном — подарок Питеру от города-побратима Шанхая; балкон, под которым мы встретим петербургскую сову; атланты в облачении из бычьей и львиной шкур, которые держат эркер; И многое другое! Важная информация:
- Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
- Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.
- В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса).
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Посещение барской квартиры в доме Бака
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чернышевская
Завершение: Кирочная улица, 24
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
