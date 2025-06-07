Мои заказы

Индивидуальный тур в сердце старого Петербурга и квартира Бака

Откройте тайны старого Петербурга, прогулявшись по дворам и парадным.

Вы посетите легендарный доходный дом Бака, заглянете в аутентичную квартиру с камином из каррарского мрамора и выйдете на живописный балкон.

Исследуете дворы-колодцы, витражи и лепнину доходных домов, загляните в мозаичный дворик и Китайский сад дружбы!
5
1 оценка
Индивидуальный тур в сердце старого Петербурга и квартира Бака
Индивидуальный тур в сердце старого Петербурга и квартира Бака
Индивидуальный тур в сердце старого Петербурга и квартира Бака

Описание экскурсии

Дворы и парадные в районе станции «Чернышевская» — кратчайший путь в самое сердце старого Петербурга! В индивидуальной экскурсии мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов. Знакомство с легендарным доходным домом Бака мы начнём с внутреннего двора, чтобы оценить масштаб его «переходов». А после посетим квартиру в доме: перед вами предстанут винтажные интерьеры, камин из каррарского мрамора, граммофон. А также эркер с балконом, куда можно будет выйти за фото! Экспедиция по дворам и парадным. В сердце старого Петербурга вас поджидают: доходный дом Нежинской, он же «египетский дом»: оценим убранство фасада и заглянем во двор; мозаичный дворик, над которым работали преподаватели и ученики Малой Академии Искусств; Китайский сад дружбы на Литейном — подарок Питеру от города-побратима Шанхая; балкон, под которым мы встретим петербургскую сову; атланты в облачении из бычьей и львиной шкур, которые держат эркер; И многое другое! Важная информация:
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
  • Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.
  • В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Фотографии в уникальной локации
  • Незабываемые эмоции и впечатления
  • Посещение барской квартиры в доме Бака
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чернышевская
Завершение: Кирочная улица, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится при наборе группы от 2 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями
  • Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя: Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем
  • В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дарья
7 июн 2025

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Любовные истории Старого Петербурга
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Любовные истории Старого Петербурга
Начало: Ул. Галерная, Д.1. Арка Сената и Синода
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Три исторических квартиры - Три эпохи Петербурга
2 часа
-
15%
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Три исторических квартиры - Три эпохи Петербурга
Начало: Загородный проспект
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1232.50 ₽1450 ₽ за человека
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Пешая
1.5 часа
-
15%
54 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Дом Бака: чаепитие в старинной квартире в группе до 17 человек
Не просто увидеть архитектурную достопримечательность Петербурга, но и побывать внутри
Начало: На остановке у доме Бака
Завтра в 13:00
22 ноя в 15:00
2295 ₽2700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге