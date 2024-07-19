Дворы и парадные в районе станции «Чернышевская» — кратчайший путь в самое сердце старого Петербурга.
В группе до 15 человек мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов.
В группе до 15 человек мы посмотрим на город с лучших ракурсов: посетим аутентичную квартиру в доме Бака, изучим дворы-колодцы, рассмотрим красивые лестницы, витражи и лепнину внутри доходных домов.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Посещение квартиры в доме Бака. Знакомство с легендарным доходным домом Бака мы начнём с внутреннего двора, чтобы оценить масштаб его «переходов». А после посетим квартиру в доме: перед вами предстанут винтажные интерьеры, камин из каррарского мрамора, граммофон. А также эркер с балконом, куда можно будет выйти за фото! Экспедиция по дворам и парадным. В сердце старого Петербурга вас поджидают: доходный дом Нежинской, он же «египетский дом»: оценим убранство фасада и заглянем во двор; мозаичный дворик, над которым работали преподаватели и ученики Малой Академии Искусств; Китайский сад дружбы на Литейном — подарок Питеру от города-побратима Шанхая; балкон, под которым мы встретим петербургскую сову; атланты в облачении из бычьей и львиной шкур, которые держат эркер; И многое другое! Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.
Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.
В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса) • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса) • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.
•В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса) • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке
Проводится ежедневно при наборе группы от 3х человек, будет ли группа - уточняйте у нас перед бронированием:)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Посещение барской квартиры в доме Бака
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чернышевская
Завершение: Кирочная улица, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится ежедневно при наборе группы от 3х человек, будет ли группа - уточняйте у нас перед бронированием:)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
- Доплата при встрече на экскурсии
- С собой отличное настроение! Будем рады отзыву после экскурсии на Спутник:
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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