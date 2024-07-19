Посещение квартиры в доме Бака. Знакомство с легендарным доходным домом Бака мы начнём с внутреннего двора, чтобы оценить масштаб его «переходов». А после посетим квартиру в доме: перед вами предстанут винтажные интерьеры, камин из каррарского мрамора, граммофон. А также эркер с балконом, куда можно будет выйти за фото! Экспедиция по дворам и парадным. В сердце старого Петербурга вас поджидают: доходный дом Нежинской, он же «египетский дом»: оценим убранство фасада и заглянем во двор; мозаичный дворик, над которым работали преподаватели и ученики Малой Академии Искусств; Китайский сад дружбы на Литейном — подарок Питеру от города-побратима Шанхая; балкон, под которым мы встретим петербургскую сову; атланты в облачении из бычьей и львиной шкур, которые держат эркер; И многое другое! Важная информация: Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет. И не подходит для лиц с ограниченными возможностями.

Надевайте, пожалуйста, удобную обувь, также стоит взять зонт или дождевик на случай дождя:) Тур полностью пеший, транспортом пользоваться не будем.

В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса) • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.

В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса) • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке.

•В программу входит прогулка по дворам и парадным (1,5 часа) и посещение квартиры (полчаса) • Возможно проведение индивидуальной экскурсии — подробности в переписке