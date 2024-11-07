Начало Петергофской дороги за Обводным каналом преобразилось в середине 20 века почти до неузнаваемости. В пригороде царской столицы вырос настоящий заповедник советского конструктивизма. Посмотрим на месте, как соприкасаются две великие эпохи.
Здания маэстро конструктивизма Ноя Троцкого и Александра Гегелло, индустриальные объекты и любопытные рассказы — в программе!
Здания маэстро конструктивизма Ноя Троцкого и Александра Гегелло, индустриальные объекты и любопытные рассказы — в программе!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00, 16:30, 18:00, 20:00
Описание экскурсии
Наш маршрут пройдёт по фронтиру, разделившему историю страны на До и После, но не расколовшему её.
- От Нарвской триумфальной арки, окружённой с севера дореволюционными доходными домами, а с юга — шедеврами конструктивизма, направимся через Тракторную улицу к площади, где взгляд величественного Кирова направлен на Путиловский завод
- Осмотрим шедевр Ноя Троцкого — Кировский райсовет, а также работы Александра Гегелло
- Попадём в какой-то другой город на Промышленной улице
- Обойдём реку Таракановку тропинками Молвинского сада и через парк «Екатерингоф» выйдем на ни на что не похожую Перекопскую — настоящую границу миров
Мы поговорим о 18 веке и Отечественной войне 1812 года. Вспомним, что ещё построил архитектор Нарвских ворот. Обсудим послереволюционные годы и судьбу великих заводов — имени Степана Разина, «Красного треугольника» и Путиловского/Кировского, конечно.
в понедельник, среду и четверг в 18:00 и 20:00, в субботу в 10:00 и 12:00, в воскресенье в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и четверг в 18:00 и 20:00, в субботу в 10:00 и 12:00, в воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 469 туристов
Родился на Васильевском острове, в школу пошёл у Средней Рогатки, в институт ездил с Комендантского аэродрома. В какой-то момент поселился на Песках. Там придумал «Невидимый Петербург». Маршруты прокладываю так, какЗадать вопрос
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