Начало Петергофской дороги за Обводным каналом преобразилось в середине 20 века почти до неузнаваемости. В пригороде царской столицы вырос настоящий заповедник советского конструктивизма. Посмотрим на месте, как соприкасаются две великие эпохи. Здания маэстро конструктивизма Ноя Троцкого и Александра Гегелло, индустриальные объекты и любопытные рассказы — в программе!

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Описание экскурсии

Наш маршрут пройдёт по фронтиру, разделившему историю страны на До и После, но не расколовшему её.

От Нарвской триумфальной арки, окружённой с севера дореволюционными доходными домами, а с юга — шедеврами конструктивизма, направимся через Тракторную улицу к площади, где взгляд величественного Кирова направлен на Путиловский завод

Осмотрим шедевр Ноя Троцкого — Кировский райсовет, а также работы Александра Гегелло

Попадём в какой-то другой город на Промышленной улице

Обойдём реку Таракановку тропинками Молвинского сада и через парк «Екатерингоф» выйдем на ни на что не похожую Перекопскую — настоящую границу миров

Мы поговорим о 18 веке и Отечественной войне 1812 года. Вспомним, что ещё построил архитектор Нарвских ворот. Обсудим послереволюционные годы и судьбу великих заводов — имени Степана Разина, «Красного треугольника» и Путиловского/Кировского, конечно.