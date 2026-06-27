Этот город задумывался Петром как щит для новой столицы. И Кронштадт выполнял эту задачу — и для Петрограда, и для Ленинграда. Он не пропустил к Петербургу ни одного вражеского корабля. Я познакомлю вас с героической историей российского флота и расскажу, как отсюда уходили кругосветки. Город-крепость, город-порт, он пленит вас духом приключений, суровой гладью Балтийского моря и военными кораблями.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 8000 ₽ за человека

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Форт «Великий князь Константин»

Мы осмотрим казематы батареи и отправимся на теплоходную прогулку вдоль морских укреплений с видами на форты и акваторию Финского залива. Зимой вместо водной экскурсии посетим Музей маячной службы.

Парк «Остров фортов»

Мы прогуляемся по территории парка, который посвящён истории российского флота. Полюбуемся морскими панорамами.

Макаровская набережная

Вы увидите военные корабли и сооружения петровских времён. И узнаете, в создании которого из них участвовал сам государь.

Петровский парк

Рассмотрим памятник Петру I и поговорим об этом необыкновенном человеке.

Якорная площадь и Морской Никольский собор

Вы окажетесь в сердце Кронштадта — главном храме российских моряков. Я проведу экскурсию внутри и расскажу о его истории и символике.

Примерный тайминг

11:00 — выезд из центра Петербурга

12:00–13:30 — форт «Великий князь Константин» и прогулка на теплоходе

13:45–14:30 — парк «Остров фортов»

14:40–15:10 — Макаровская набережная

15:10–15:30 — обед

15:35–16:00 — Петровский парк

16:00–17:00 — Якорная площадь и Морской Никольский собор

17:00–18:00 — возвращение в Петербург

Организационные детали