Кронштадт - грозный страж Балтики (из Санкт-Петербурга)
Пешком, на авто и на теплоходе исследовать форты, город и морской собор
Этот город задумывался Петром как щит для новой столицы. И Кронштадт выполнял эту задачу — и для Петрограда, и для Ленинграда. Он не пропустил к Петербургу ни одного вражеского корабля.
Я познакомлю вас с героической историей российского флота и расскажу, как отсюда уходили кругосветки.
Город-крепость, город-порт, он пленит вас духом приключений, суровой гладью Балтийского моря и военными кораблями.
Описание экскурсии
Форт «Великий князь Константин»
Мы осмотрим казематы батареи и отправимся на теплоходную прогулку вдоль морских укреплений с видами на форты и акваторию Финского залива. Зимой вместо водной экскурсии посетим Музей маячной службы.
Парк «Остров фортов»
Мы прогуляемся по территории парка, который посвящён истории российского флота. Полюбуемся морскими панорамами.
Макаровская набережная
Вы увидите военные корабли и сооружения петровских времён. И узнаете, в создании которого из них участвовал сам государь.
Петровский парк
Рассмотрим памятник Петру I и поговорим об этом необыкновенном человеке.
Якорная площадь и Морской Никольский собор
Вы окажетесь в сердце Кронштадта — главном храме российских моряков. Я проведу экскурсию внутри и расскажу о его истории и символике.
Примерный тайминг
11:00 — выезд из центра Петербурга 12:00–13:30 — форт «Великий князь Константин» и прогулка на теплоходе 13:45–14:30 — парк «Остров фортов» 14:40–15:10 — Макаровская набережная 15:10–15:30 — обед 15:35–16:00 — Петровский парк 16:00–17:00 — Якорная площадь и Морской Никольский собор 17:00–18:00 — возвращение в Петербург
Организационные детали
Едем на автомобиле Suzuki Grand Vitara
Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет
В стоимость входит теплоходная прогулка летом или посещение Музея маячной службы зимой и комплексный обед в одном из заведений Кронштадта
По согласованию возможно завершение маршрута у станций метро «Беговая», «Чёрная речка», «Петроградская», «Горьковская» или «Спортивная»
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Певческого моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я аттестованный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. С 2005 года провожу экскурсии и показываю этот прекрасный город нашим дорогим гостям.
С радостью познакомлю с Петербургом вашу небольшую группу.
Я провожу экскурсии для групп до трёх человек на своём авто.
Только уютная атмосфера близких людей и Питер лишь для вас.
Предлагаю и вам отправиться в путешествие по Петербургу вместе со мной.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Кронштадт - грозный страж Балтики (из Санкт-Петербурга)»