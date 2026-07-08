Форты, корабельные традиции и страницы истории российского флота — мы познакомим вас с Кронштадтом во всей его полноте.
Вы узнаете о ключевых событиях Петровской эпохи, архитектуре Морского Никольского собора, тактической роли фортов и легендах города. А после отправитесь на теплоходную прогулку по Финскому заливу.
Вы узнаете о ключевых событиях Петровской эпохи, архитектуре Морского Никольского собора, тактической роли фортов и легендах города. А после отправитесь на теплоходную прогулку по Финскому заливу.
Описание экскурсии
Морской Никольский собор
Вы полюбуетесь величественной архитектурой и богато оформленными интерьерами. Узнаете, какое значение собор имел для российского флота.
Якорная площадь
Увидите памятные стелы и якоря, услышите рассказы о морских традициях Кронштадта и сделаете фото в одном из главных мест города.
Парк «Остров фортов»
Прогуляетесь по современной набережной со смотровыми площадками и видами на Финский залив и форты.
Прогулка на теплоходе
Рассмотрите форты Кронштадта с воды и оцените морские панорамы. А мы расскажем об истории крепости и её оборонительных сооружений.
Примерный тайминг
11:00 — выезд из Петербурга
12:10–12:15 — пешая прогулка от Синего моста
12:30 — Итальянский пруд
12:40 — Петровский док
12:50 — Петровский парк
13:05 — Арсенал
13:35 — Якорная площадь
14:30 — выезд к парку «Остров фортов»
15:00–16:20 — прогулка на теплоходе
17:30 — возвращение в Петербург
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, водная прогулка
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|2430 ₽
|Дети до 7 лет
|1440 ₽
|Стандартный
|2880 ₽
|Студенты
|2790 ₽
|Пенсионеры
|2790 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 369 туристов
Наша экскурсионная компания приглашает вас открыть для себя самые яркие страницы истории и культуры Петербурга! Мы создаём увлекательные маршруты — от обзорных прогулок по городу до узкотематических экскурсий: исторических, литературных, архитектурных, гастрономических и многих других. Мы гарантируем: — профессиональных гидов — знатоков своего дела — комфортабельные автобусы (свой автопарк) — продуманные маршруты без утомительных переходов — гибкость программ — оперативные ответы на любые вопросы
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