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Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского

5
40 отзывов
Наталья Е.
Наталья Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 по Кронштадту.

Вы узнаете про город-герой все, побываете у самых значимых и красивых 🤩 мест, а также посетите Морской собор и квартиру Иоанна Кронштадтского.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского

Что вы увидите

  • Финский залив Балтийского моря
  • Защитное сооружение Дамбу
  • Синий мост
  • Кронштадтский футшток
  • Петровский док
  • Памятник Петру Первому
  • гавань
  • Якорная площадь
  • Морской собор
  • дом Иоанна Кронштадтского
Кронштадт - город-порт в России, колыбель Балтийского флота. Город 🏙️ расположен на острове 🏝️ Котлин в 30 км от центра Санкт-Петербурга. Добираться туда мы будем по Дамбе ( комплекс защитных сооружений, призванный защитить Санкт-Петербург от бедственных наводнений). Протяженность дамбы 25 км. Особенно красивые 🤩 пейзажи можно наблюдать с дамбы, Финский залив оставляет неизгладимое впечатление.
В Кронштадте мы увидим гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др. ), Кронштадтский футшток, гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную площадь, грандиозный Морской собор и другие памятные места города
Мы посетим квартиру, в которой жил знаменитый священник Русской православной церкви Иоанн Кронштадтский.
Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете и
в конце экскурсии 🧭 я доставляю Вас по нужному вам адресу, либо оставляюВас в центре города.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (легковой автомобиль)
Начало
🚩 По договоренности по Вашему адресу в центре города
Место завершения
🏁 По договоренности
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского
Экскурсия в Кронштадт на машине + Морской собор + кв. Иоанна Кронштадтского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Е.
Наталья Е.
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40 отзывов оставили туристы

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