Кронштадт - город-порт в России, колыбель Балтийского флота. Город 🏙️ расположен на острове 🏝️ Котлин в 30 км от центра Санкт-Петербурга. Добираться туда мы будем по Дамбе ( комплекс защитных сооружений, призванный защитить Санкт-Петербург от бедственных наводнений). Протяженность дамбы 25 км. Особенно красивые 🤩 пейзажи можно наблюдать с дамбы, Финский залив оставляет неизгладимое впечатление.

В Кронштадте мы увидим гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др. ), Кронштадтский футшток, гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную площадь, грандиозный Морской собор и другие памятные места города

Мы посетим квартиру, в которой жил знаменитый священник Русской православной церкви Иоанн Кронштадтский.

Я забираю Вас на своей машине по адресу, который Вы называете и

в конце экскурсии 🧭 я доставляю Вас по нужному вам адресу, либо оставляюВас в центре города.