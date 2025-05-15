Водная прогулка
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
3100 ₽ за человека
Водная прогулка
Кронштадт, Морской собор, морская прогулка на теплоходе
Начало: Дворцовая площадь, 4, со стороны Певческого моста
Завтра в 13:15
24 мая в 13:15
3850 ₽ за человека
Водная прогулка
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам в 16:00
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей15 мая 2025Все отлично
- ННайля21 октября 2024Очень интересный рассказ экскурсовода. Водитель с юмором что тоже порадовало. Буду брать еще
- ИИлья1 августа 2023Кронштадт MAX: Музей-макет фортов Кронштадта и теплоходная прогулкаИнтересная экскурсия. Довольно все насыщенно. рекомендую как обзорную чтобы знать куда потом можно вернуться и спокойно погулять
- TTabak63310 июля 2023Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Автобус и теплоход»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Автобус и теплоход" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 3850. Туристы уже оставили гидам 2691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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