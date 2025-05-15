Автобус и теплоход – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Автобус и теплоход» в Санкт-Петербурге, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Кронштадт с теплоходной прогулкой
На автобусе
На теплоходе
5 часов
2640 отзывов
Водная прогулка
Кронштадт с теплоходной прогулкой
Расписание: Ежедневно в 11:30 и 14:00
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
3100 ₽ за человека
Кронштадт, Морской собор, морская прогулка на теплоходе
На автобусе
На теплоходе
6.5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Кронштадт, Морской собор, морская прогулка на теплоходе
Начало: Дворцовая площадь, 4, со стороны Певческого моста
Завтра в 13:15
24 мая в 13:15
3850 ₽ за человека
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
На автобусе
На теплоходе
4 часа
47 отзывов
Водная прогулка
Большая обзорная по городу + теплоходная прогулка по рекам и каналам
Начало: Лиговский проспект, д. 10
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам в 16:00
Завтра в 09:00
24 мая в 09:00
1300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    15 мая 2025
    Кронштадт с теплоходной прогулкой
    Все отлично
  • Н
    Найля
    21 октября 2024
    Кронштадт, Морской собор, морская прогулка на теплоходе
    Очень интересный рассказ экскурсовода. Водитель с юмором что тоже порадовало. Буду брать еще
  • И
    Илья
    1 августа 2023
    Кронштадт MAX: Музей-макет фортов Кронштадта и теплоходная прогулка
    Интересная экскурсия. Довольно все насыщенно. рекомендую как обзорную чтобы знать куда потом можно вернуться и спокойно погулять
  • T
    Tabak633
    10 июля 2023
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
    Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Автобус и теплоход»

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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в мае 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Автобус и теплоход" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 3850. Туристы уже оставили гидам 2691 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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