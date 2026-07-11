Трехчасовая групповая прогулка на парусной яхте — небанальный вариант водного приключения в Петербурге. Только опытный капитан, яркий парусник, бескрайний Финский залив и ваши уникальные впечатления.
Останется только купить закуски, напитки и отправляться в самое запоминающееся путешествие по Петербургу!
Останется только купить закуски, напитки и отправляться в самое запоминающееся путешествие по Петербургу!
Описание экскурсииКогда речь заходит о водных турах, мы обычно вспоминаем экскурсии на теплоходах или аренду катера или яхты. Парусник же представляется чем-то из фильмов — веселая команда под белоснежными парусами мчится по морской глади в поисках приключений. Мы решили, что пора создать парусным прогулкам новый имидж — такой же приключенческий, но более доступный. Эта прогулка проводится в составе сборной группы, а значит вы можете купить билет в морское приключение всего в один клик. Не забудьте купить закуски и легкое вино, собрать лучший лук и отправляться в самое неожиданное путешествие по Петербургу. В чем особенность прогулки?
- Круизно-спортивная яхта с просторной палубой, кают-компанией и каютами для размещения.
- Можно со своей едой, безалкогольными и алкогольными напитками.
- Маршрут по центральной акватории Финского залива с остановкой для купания в хорошую погоду. Важная информация: 1. Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий. Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки. 2. На борт запрещено приносить красное вино, ягодные напитки и другие пачкающиеся продукты.
В мае и сентябре ежедневно в 14:00 и 18:00. В июне, июле и августе — в 12:00, 15:30 и 19:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стартуем от причала рядом с яхт-клубом «Нева». После пройдем под ЗСД, выйдем в Финский залив и будем держать курс на Кронштадт. Точный маршрут прогулки зависит от погодных условий и предпочтений - все обсуждается коллективно на борту
- Крестовский остров
- ЦПКиО
- Васильевский остров
- Намывные территории
- Вантовые мосты
- Яхтенный мост
- Газпром Арена
- Питерлэнд
- Лахта Центр
- Порт Морской фасад
- Парк 300-летия
- Финский залив
Что включено
- Круиз на парусной яхте - до 3 часов
- Капитан
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Наб. Мартынова, 92к3
Когда и сколько длится?
Когда: В мае и сентябре ежедневно в 14:00 и 18:00. В июне, июле и августе — в 12:00, 15:30 и 19:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- 1. Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий. Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки
- 2. На борт запрещено приносить красное вино, ягодные напитки и другие пачкающиеся продукты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень понравилось путешествие на парусной яхте вчера с Вадимом 🤍🤍🤍 Огромное Спасибо за Прекрасное настроение и впечатления 🩵🩵🩵
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вадим - супер-капитан, весёлый, улыбчивый, позитивный человек.
И яхта супер.
Несмотря на дождливую погоду, все прошло отлично!
И яхта супер.
Несмотря на дождливую погоду, все прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо большое за незабываемое морское путешествие в день рождения))Все прошло великолепно,спасибо капитану яхту Вадиму,будем смело рекомендовать своим друзьям))Остались яркие впечатления!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Все прошло отлично! С таким капитаном как Вадим не страшна никакая непогода. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ш
Прогулка очень понравилась. Всё прошло великолепно, купание в Финском заливе просто супер
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Выходили в дождь. Гроза. Идеально. Не было жары. Спасибо 🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Круиз на парусной яхте по Финскому заливу»
Квест
до 5 чел.
Точка координат: командный квест на парусной яхте
Проявить себя в роли штурмана или капитана, выполнить задания и проплыть по Финскому заливу
Начало: В районе метро Крестовский остров
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 26 989 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическая прогулка на парусной яхте
Начало: СПб, Петровская коса 7
Расписание: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам, воскресеньям
Сегодня в 13:00
14 667 ₽ за всё до 2 чел.
-
15%
Мини-группа
до 11 чел.
К Финскому заливу на закат - на групповой водной прогулке
Пройти по малым рекам и каналам и увидеть с воды, как заходит солнце в Финском заливе
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Сегодня в 20:18
Завтра в 20:16
2465 ₽
2900 ₽ за человека
Групповая
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
Посмотреть закат на Финском заливе и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова
Сегодня в 20:45
950 ₽ за человека
3490 ₽ за человека