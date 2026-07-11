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Круиз на парусной яхте по Финскому заливу

Трехчасовая групповая прогулка на парусной яхте — небанальный вариант водного приключения в Петербурге. Только опытный капитан, яркий парусник, бескрайний Финский залив и ваши уникальные впечатления.

Останется только купить закуски, напитки и отправляться в самое запоминающееся путешествие по Петербургу!
4.5
15 отзывов
Круиз на парусной яхте по Финскому заливу
Круиз на парусной яхте по Финскому заливу
Круиз на парусной яхте по Финскому заливу

Описание экскурсии

Когда речь заходит о водных турах, мы обычно вспоминаем экскурсии на теплоходах или аренду катера или яхты. Парусник же представляется чем-то из фильмов — веселая команда под белоснежными парусами мчится по морской глади в поисках приключений. Мы решили, что пора создать парусным прогулкам новый имидж — такой же приключенческий, но более доступный. Эта прогулка проводится в составе сборной группы, а значит вы можете купить билет в морское приключение всего в один клик. Не забудьте купить закуски и легкое вино, собрать лучший лук и отправляться в самое неожиданное путешествие по Петербургу. В чем особенность прогулки?
  • Круизно-спортивная яхта с просторной палубой, кают-компанией и каютами для размещения.
  • Можно со своей едой, безалкогольными и алкогольными напитками.
  • Маршрут по центральной акватории Финского залива с остановкой для купания в хорошую погоду. Важная информация: 1. Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий. Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки. 2. На борт запрещено приносить красное вино, ягодные напитки и другие пачкающиеся продукты.

В мае и сентябре ежедневно в 14:00 и 18:00. В июне, июле и августе — в 12:00, 15:30 и 19:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Стартуем от причала рядом с яхт-клубом «Нева». После пройдем под ЗСД, выйдем в Финский залив и будем держать курс на Кронштадт. Точный маршрут прогулки зависит от погодных условий и предпочтений - все обсуждается коллективно на борту
  • Крестовский остров
  • ЦПКиО
  • Васильевский остров
  • Намывные территории
  • Вантовые мосты
  • Яхтенный мост
  • Газпром Арена
  • Питерлэнд
  • Лахта Центр
  • Порт Морской фасад
  • Парк 300-летия
  • Финский залив
Что включено
  • Круиз на парусной яхте - до 3 часов
  • Капитан
  • Спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Наб. Мартынова, 92к3
Когда и сколько длится?
Когда: В мае и сентябре ежедневно в 14:00 и 18:00. В июне, июле и августе — в 12:00, 15:30 и 19:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • 1. Итоговый маршрут поездки выбирается в зависимости от погодных условий. Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки
  • 2. На борт запрещено приносить красное вино, ягодные напитки и другие пачкающиеся продукты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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В
Очень понравилось путешествие на парусной яхте вчера с Вадимом 🤍🤍🤍 Огромное Спасибо за Прекрасное настроение и впечатления 🩵🩵🩵
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А
Вадим - супер-капитан, весёлый, улыбчивый, позитивный человек.
И яхта супер.
Несмотря на дождливую погоду, все прошло отлично!
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О
Спасибо большое за незабываемое морское путешествие в день рождения))Все прошло великолепно,спасибо капитану яхту Вадиму,будем смело рекомендовать своим друзьям))Остались яркие впечатления!!!
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Д
Все прошло отлично! С таким капитаном как Вадим не страшна никакая непогода. Рекомендую!
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Ш
Прогулка очень понравилась. Всё прошло великолепно, купание в Финском заливе просто супер
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Л
Выходили в дождь. Гроза. Идеально. Не было жары. Спасибо 🙏
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