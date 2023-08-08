Это обзорная прогулка, благодаря которой вы увидите всё самое главное. Эрмитаж, Михайловский замок, Петропавловская крепость, «Медный всадник», Спас на Крови и другие достопримечательности расположены на берегах рек и каналов, что очень удобно. На теплоходе есть как закрытая палуба, так и открытая часть — в любую погоду вы найдёте себе комфортное место с хорошим обзором.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Во время круиза вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. Маршрут охватывает набережные Фонтанки и парадную часть Невы.

На борту будет аудиогид — вариант для взрослых и отдельная запись для детей, а также кафе.

Что вы увидите: Эрмитаж, Зимнюю канавку, крейсер «Аврора», Михайловский замок, Петропавловскую крепость, «Медного всадника», Ростральные колонны, Аничков мост, музей Фаберже, Спас на Крови, Адмиралтейство, Кунсткамеру, Никольский собор, дом Державина.

Организационные детали