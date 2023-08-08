Проплыть по центру города под рассказы аудиогида (отдельный рассказ для детей)
Это обзорная прогулка, благодаря которой вы увидите всё самое главное.
Эрмитаж, Михайловский замок, Петропавловская крепость, «Медный всадник», Спас на Крови и другие достопримечательности расположены на берегах рек и каналов, что очень удобно.
На теплоходе есть как закрытая палуба, так и открытая часть — в любую погоду вы найдёте себе комфортное место с хорошим обзором.
Эрмитаж, Михайловский замок, Петропавловская крепость, «Медный всадник», Спас на Крови и другие достопримечательности расположены на берегах рек и каналов, что очень удобно.
На теплоходе есть как закрытая палуба, так и открытая часть — в любую погоду вы найдёте себе комфортное место с хорошим обзором.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Во время круиза вы познакомитесь с главными достопримечательностями города. Маршрут охватывает набережные Фонтанки и парадную часть Невы.
На борту будет аудиогид — вариант для взрослых и отдельная запись для детей, а также кафе.
Что вы увидите: Эрмитаж, Зимнюю канавку, крейсер «Аврора», Михайловский замок, Петропавловскую крепость, «Медного всадника», Ростральные колонны, Аничков мост, музей Фаберже, Спас на Крови, Адмиралтейство, Кунсткамеру, Никольский собор, дом Державина.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии — 1 час 50 мин.
- На борту теплохода можно приобрести индивидуальный плед
ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на причале «Кунсткамера»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоходные прогулки — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 224 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и, конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
8 авг 2023
Всё понравилось, супер!
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Дата и количество участников выбирается при бронировании