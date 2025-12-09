Водная прогулка
Дневная прогулка по рекам и каналам Петербурга
Отдохнуть семьёй или с близкими друзьями на борту катера «Катюша» и полюбоваться городом с воды
Начало: От станции метро «Спортивная»
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Всё самое-самое в Петербурге - с борта катера
Насладиться водной прогулкой по местам с открыток
Начало: У станции метро "Технологический институт" или "Се...
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
По Неве и каналам Петербурга - на теплоходе с аудиогидом
Ощутите атмосферу Петербурга на водной прогулке по Неве и каналам. Теплоход с аудиогидом откроет вам тайны города, а виды оставят незабываемые впечатления
Начало: На набережной реки Фонтанки
15 апр в 12:00
16 апр в 12:00
1600 ₽ за человека
Водная прогулка
Город горожан: по Петербургу на уютном катере
Увлекательная водная прогулка по Петербургу на уютном катере подарит незабываемые впечатления и новые открытия. Откройте для себя город с воды
Начало: Причал Ждановская набережная 2А
4 мая в 12:00
13 890 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
По Санкт-Петербургу на автобусе и на кораблике
Все дворцы, площади, набережные и мосты в насыщенной поездке по великолепному граду
Начало: На площади Островского
16 мая в 12:00
23 мая в 12:00
1750 ₽ за человека
Водная прогулка
Прогулка по рекам и каналам Петербурга
Пройти по главным водным артериям города на теплоходе
Начало: На набережной Фонтанки, вблизи БДТ
17 апр в 12:00
18 апр в 12:00
1600 ₽ за человека
