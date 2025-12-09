Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Детские экскурсии на теплоходе" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1600 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 671 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5