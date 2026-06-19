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Круиз под белоснежным парусом по Финскому заливу

Поймать настроение лета и почувствовать лёгкость момента
Парусники — это не только про кино и искателей приключений. Мы решили, что пора изменить представление о парусных прогулках и сделать их доступными каждому.

Не нужно арендовать лодку или собирать команду: просто оформите билет, возьмите лёгкие закуски для пикника, подберите стильный образ и отправляйтесь в морское приключение.
3.5
4 отзыва
Круиз под белоснежным парусом по Финскому заливу
Круиз под белоснежным парусом по Финскому заливу
Круиз под белоснежным парусом по Финскому заливу

Описание экскурсии

Маршрут будет таким: набережная Мартынова — Финский залив — Кронштадт

Вы увидите с воды:

  • Крестовский остров
  • ЦПКиО
  • Васильевский остров
  • Намывные территории
  • Вантовые мосты
  • Яхтенный мост
  • «Газпром Арену»
  • «Питерлэнд»
  • Лахта Центр
  • Порт «Морской фасад»
  • Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Организационные детали

  • Оплату остатка стоимости нужно внести после бронирования — мы отправим вам ссылку. Билет придёт вам на почту после покупки. Печатать его не нужно, достаточно при посадке показать администратору с экрана телефона
  • За штурвалом парусника будет профессиональный капитан
  • Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки. Парусник не боится непогоды и готов спрятать вас от неё в закрытой кают-компании
  • Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды, уровня воды и пожеланий всех участников прогулки

ежедневно в 12:00, 15:30 и 19:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый3490 ₽
Дети от 3 до 12 лет включительно3390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Мартынова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:30 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 461 туриста
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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2
1
1
Ольга
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я 20 минут искала яхту, пока мне в 15.31 не позвонил капитан. Перед этим Я
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20 минут пыталась дозвониться до организатора (номер выключен) и в поддержку Трипстер (сброс после выбора цифр). Нашла, отправились. Ни в какой залив иы не выходили, мы еле-еле на моторе, а не под парусом шли 2 часа, чтобы поровняться с антенной в Ольгино и ВСЁ!! Развернулись, на метр открыли один парус и за 40 минут дошли обратно. Я бы списала на погоду и безопасность, но Я видела другие яхты с полными парусами в 50 метрах от нас. Некрасиво, неинтересно, вяло, оооочень медленно и не далеко.

Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я+1
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я
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Мария
Выбирала эту экскурсию как возможность удлиниться с морской стихией 🌊. Ездили с молодым человеком (он на фотографии). Со всеми вводными нам очень повезло: организацией, капитаном и погодой. Так что мы получили исключительно положиьельные впечатления. Советую, было очень комфортно 👍
Выбирала эту экскурсию как возможность удлиниться с морской стихией 🌊. Ездили с молодым человеком (он на
Выбирала эту экскурсию как возможность удлиниться с морской стихией 🌊. Ездили с молодым человеком (он на
Выбирала эту экскурсию как возможность удлиниться с морской стихией 🌊. Ездили с молодым человеком (он на
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А
Спасибо, очень понравилось. В объяснении -как найти, все понятно, сама поездка оставила очень приятные впечатления! Будем рекомендовать друзьям и знакомым 😊
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Д
Организация 0/10. Это подтвердили все, кто был на лодке. Никому не дали контактов, я даже не знала название лодки, чтобы найти. Опаздывала, сначала звонила им, уточняла ехать ли, если опаздываю,
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мне сказали, что ничем помочь не могут и моего бронирования у них нет. Пишу в чат, там ответы тоже пространные. Приехала, оказывается, что все это просто сюр. Правила в файле просто взяты из головы. Нельзя подошву кроме белой, капитан с черной, нельзя алкоголь, все сидели и пили алкоголь, курили. Смысл писать, что никого не ждут, если я опоздала, но мы еще 20 минут ждали людей. Просто ужасный отдых, никому не советую

Юрий
Юрий
Ответ организатора:
Дарья, добрый день!
Сожалеем, что вам пришлось испытать не только позитивные эмоции, однако должны прояснить несколько моментов. Всем нашим гостям до
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старта прогулки мы обязательно отправляем информацию с описанием лодки, ее названием и указанием, от какого причала она отходит. Если вам по какой-то причине не дошло данное СМС, то, возможно, дело в настройках, касающихся приема сообщений с несохраненных номеров.
В любом случае, если вы действительно за час-два до прогулки искали и не нашли СМС с информацией, вы всегда можете позвонить нам, и мы обязательно вас сориентируем. В связи с этим не очень понятны ваши комментарии о том, что у нас не могли найти вашу бронь. Такое могло произойти, только если вами были некорректно названы данные, указанные вами при бронировании. Также, к сожалению, без примеров не представляется возможным понять и оценить, что подразумевается по расплывчатыми текстовыми ответами.
Что касается подошвы, да, мы сейчас работаем над актуализацией информации, так как с недавнего времени капитан стал разрешать проход с любой подошвой, пойдя навстречу туристам. Также то, что вас дождались, тоже было шагом вам навстречу. Мы этого не гарантируем, поэтому предупреждаем, что при опоздании рейс может отправиться без задержавшихся, если капитан и другие гости не смогут задерживаться.
Запрета на алкоголь нами нигде не заявлено. Есть только настоятельная просьба не брать с собой красное вино, а также ягодные напитки и десерты.
Надеемся, что в будущем вам удастся учесть все перечисленные важные моменты и насладиться путешествием по максимум. А мы готовы помочь в этом)

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