Парусники — это не только про кино и искателей приключений. Мы решили, что пора изменить представление о парусных прогулках и сделать их доступными каждому.
Не нужно арендовать лодку или собирать команду: просто оформите билет, возьмите лёгкие закуски для пикника, подберите стильный образ и отправляйтесь в морское приключение.
Не нужно арендовать лодку или собирать команду: просто оформите билет, возьмите лёгкие закуски для пикника, подберите стильный образ и отправляйтесь в морское приключение.
Описание экскурсии
Маршрут будет таким: набережная Мартынова — Финский залив — Кронштадт
Вы увидите с воды:
- Крестовский остров
- ЦПКиО
- Васильевский остров
- Намывные территории
- Вантовые мосты
- Яхтенный мост
- «Газпром Арену»
- «Питерлэнд»
- Лахта Центр
- Порт «Морской фасад»
- Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Организационные детали
- Оплату остатка стоимости нужно внести после бронирования — мы отправим вам ссылку. Билет придёт вам на почту после покупки. Печатать его не нужно, достаточно при посадке показать администратору с экрана телефона
- За штурвалом парусника будет профессиональный капитан
- Дождь не является причиной переноса или отмены прогулки. Парусник не боится непогоды и готов спрятать вас от неё в закрытой кают-компании
- Маршрут может корректироваться в зависимости от погоды, уровня воды и пожеланий всех участников прогулки
ежедневно в 12:00, 15:30 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|3490 ₽
|Дети от 3 до 12 лет включительно
|3390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Мартынова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:30 и 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 461 туриста
Мы — современный туристический сервис в Петербурге. Уже много лет наша команда дарит впечатления жителям и гостям города на Неве, показывая самые интересные места и рассказывая о Петербурге в формате познавательных экскурсий и прогулок. Ну что, погнали в трип?
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ну и снова мне не повезло с организатором. Ориентиры в описании не совпадали с картой. Я 20 минут искала яхту, пока мне в 15.31 не позвонил капитан. Перед этим Я
+1
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Выбирала эту экскурсию как возможность удлиниться с морской стихией 🌊. Ездили с молодым человеком (он на фотографии). Со всеми вводными нам очень повезло: организацией, капитаном и погодой. Так что мы получили исключительно положиьельные впечатления. Советую, было очень комфортно 👍
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А
Спасибо, очень понравилось. В объяснении -как найти, все понятно, сама поездка оставила очень приятные впечатления! Будем рекомендовать друзьям и знакомым 😊
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Д
Организация 0/10. Это подтвердили все, кто был на лодке. Никому не дали контактов, я даже не знала название лодки, чтобы найти. Опаздывала, сначала звонила им, уточняла ехать ли, если опаздываю,
Юрий
Ответ организатора:
Дарья, добрый день!
Сожалеем, что вам пришлось испытать не только позитивные эмоции, однако должны прояснить несколько моментов. Всем нашим гостям до
Сожалеем, что вам пришлось испытать не только позитивные эмоции, однако должны прояснить несколько моментов. Всем нашим гостям до
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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