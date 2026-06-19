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старта прогулки мы обязательно отправляем информацию с описанием лодки, ее названием и указанием, от какого причала она отходит. Если вам по какой-то причине не дошло данное СМС, то, возможно, дело в настройках, касающихся приема сообщений с несохраненных номеров.

В любом случае, если вы действительно за час-два до прогулки искали и не нашли СМС с информацией, вы всегда можете позвонить нам, и мы обязательно вас сориентируем. В связи с этим не очень понятны ваши комментарии о том, что у нас не могли найти вашу бронь. Такое могло произойти, только если вами были некорректно названы данные, указанные вами при бронировании. Также, к сожалению, без примеров не представляется возможным понять и оценить, что подразумевается по расплывчатыми текстовыми ответами.

Что касается подошвы, да, мы сейчас работаем над актуализацией информации, так как с недавнего времени капитан стал разрешать проход с любой подошвой, пойдя навстречу туристам. Также то, что вас дождались, тоже было шагом вам навстречу. Мы этого не гарантируем, поэтому предупреждаем, что при опоздании рейс может отправиться без задержавшихся, если капитан и другие гости не смогут задерживаться.

Запрета на алкоголь нами нигде не заявлено. Есть только настоятельная просьба не брать с собой красное вино, а также ягодные напитки и десерты.

Надеемся, что в будущем вам удастся учесть все перечисленные важные моменты и насладиться путешествием по максимум. А мы готовы помочь в этом)