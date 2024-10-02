Квест без гида «В поисках дьявола»

Заглянуть в жуткие уголки города и разгадать его мистические тайны с чат-ботом
Ищете впечатления, от которых стынет кровь? Привлекают мистика и жуткие легенды? Тогда Северная столица откроет вам свою тёмную сторону! Мрачные лабиринты дворов, в которых можно потеряться. Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца».

Всё это вы увидите и прочувствуете с помощью технологичного чат-бота, которым можно воспользоваться в удобное для вас время.
4.67
9 отзывов
Квест без гида «В поисках дьявола»
Квест без гида «В поисках дьявола»
Квест без гида «В поисках дьявола»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание квеста

Вы пройдёте по маршруту, где, по легенде, можно встретить самого дьявола. Вам предстоит это проверить, разгадывая хитроумные загадки, пытаясь отличить правду от мифов и двигаясь то по старинной карте, то по подсказкам Раскольникова.

Вы увидите

  • «Чрево Петербурга» — проклятое место, считавшееся дном города
  • Жёлтые дворы в стиле Достоевского
  • Двор, исполняющий даже самые смелые желания
  • Секретные заброшенные дворы в двух шагах от оживлённой улицы
  • Дом, откуда ушел и куда не вернулся Распутин
  • Место жестоких казней
  • Одно из самых фотогеничных мест Петербурга

Вы узнаете

  • Почему бродить по дворам в одиночку небезопасно
  • Какого призрака лучше не встречать на берегу канала Грибоедова
  • Как закончил жизненный путь самый таинственный старец страны
  • В какую парадную можно зайти молодым человеком, а выйти глубоким стариком
  • Где обитали духи, помогавшие преступникам

Организационные детали

  • Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте. Чтобы попасть во все локации, вы можете начать его в любое время с 12:00 до 18:00.
  • При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить квест можно когда угодно.
  • Квест занимает 2-4 часа. Можно пройти его в несколько подходов
  • Рекомендованный возраст — от 14 лет
  • Оплата за одного участника = доступ на один телефон. Внесите в заказ номер, к которому привязан Telegram. Если участников несколько, укажите в комментариях к заказу количество номеров, равное числу участников
  • Ссылка на чат-бот и инструкция приходят вам после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо вторым этапом оплатить остаток стоимости напрямую гиду. После внесения предоплаты гид напишет вам реквизиты в сообщениях Трипстера. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к квесту после совершения перевода

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 666 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
1
М
2 окт 2024
Большое спасибо Полине за увлекательный квест, полный таинственных мест, удивительных локаций и очарования Питера. Бот прекрасно работает. Проходить квест не сложно, но очень интересно. Я много раз была в Питере, многое видела, но Полине удалось поразить новыми удивительными местечками. Квест еще и познавательный, содержит интересную информацию, хорошо продуман. Не устанете и будете очень довольны!
О
1 окт 2024
отличный квест, мне очень понравилось! не нудно, но познавательно, с долей юмора.

местами немножко жутковато в хорошем смысле) квест увлек даже тех, кто обычно равнодушен к истории.

мы увидели интересные места, которые
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сами никогда бы не нашли. особенно впечатлили заброшенный двор и масонская парадная. сам формат очень необычный и классный!

очень хочу побывать на других квестах от этого же создателя.

спасибо Трипстеру и милой девушке-автору квеста!))

Л
22 сен 2024
Во-первых, организатор отказалась возвращать хотя бы частично деньги. Мы сразу же оплатили за троих(причем что бОльшую сумму я перевела просто по номеру). Организатор отказалась вернуть, ссылаясь на то,что оплачено на
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сайте.
В итоге из троих проходила одна я,а внесено было за 3 человек. Прошу с этим разобраться. Ребятам никаких в итоге ни ссылок ни приглашений не приходило

Во-вторых, локации оставляют желать лучшего. Покрутилась на пятачке в течении полутора часов буквально в паре локаций. Ротонда, заброшенный двор, двор Распутина и памятник Грибоедову. Рассказов по существу особо не было. Зато постоянная реклама других квестов и приобретения книги автора квестов.
Неинтересно. Не страшно и не мистически. И организатор абсолютно не входит в положение. (ответ,что ребята могут пройти в другой день-они улетали в этот вечер и пойти не смогли по обстоятельствам важным) решайте такие вопросы корректнее, а не сообщением, что никто не при чем.

Полина
Полина
Ответ организатора:
Людмила, здравствуйте! Как мы выяснили вместе с командой Трипстера:

1. Ссылка на бот пришла
2. Перечисленные Вами локации - не все в
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квесте
3. В боте нет рекламы других квестов и книги. В начале есть упоминания других предложений гида вместе с правилами прохождения и организационными деталями

Что касается оплаты за участников - жаль, что произошло такая ситуация. Возможно, у Вас сложилось негативное впечатление о квесте заранее именно из-за нее, и сейчас я объясню, в чем дело.

После того, как участник переводит 100% оплаты, покупая квест на Трипстере, гид вносит его номер в базу бота. Оплата за одного участника = доступ с одного телефона. После этого номер из базы удалить нельзя. Поэтому если после внесения в базу номера участник просит вернуть деньги, так как передумал проходить квест (а доступ для него остается открыт), это создает поле для махинаций (вернуть деньги, а потом все равно пройти квест, так как доступ выдается навсегда).

Ранее таких ситуаций не возникало, поэтому я попрошу редакторов Трипстера обозначить этот момент в описании квеста, чтобы избежать недопониманий в будущем.

Н
22 авг 2024
Квест невероятно понравился, ведь выдержана тематика и подобраны интересные места для посещения, до которых обычный посетитель города вряд ли доберётся самостоятельно. Автор квеста передаёт часть своих знаний всем желающим узнать
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этот замечательный город и мысленно прожить с ним события давно минувших лет. Стоит отметить, что сам маршрут разворачивается на довольно небольшой площади, что делает квест лёгким к прохождению. Повествователь имеет довольно обширную область знаний и интересно подаёт материал, вызывая желание слушать дальше.

Ольга
18 июл 2024
Для взрослых отлично. Детям много текста скучновато. В идеале больше голосовых хотелось бы.
А так всё супер. Когда начали квест, хотели бросить его, так как детям прям тухло было. А потом зашли в такииие локации-огонь!! 3 интересные локации точно есть. Рекомендую.
Басель
5 июл 2024
Рекомендую данный квест,живу в Питере с рождения и все локации открыл для себя в первые🔥
А
28 июн 2024
Очень интересный квест, прекрасный способ погулять 2-3 часа с пользой. Задания не сложные, но добавляют изюминку. Организатор очень быстро отвечает на сообщения.
О
28 июн 2024
Очень понравился квест, приятный, заинтересовывающий голос у рассказчицы
Интересная информация, которую не рассказывают на обзорных экскурсиях по городу
К
26 июн 2024
Удобный чат бот с интересным контентом
Задания вовлекли дочь подростка. Мы не заметили как пролетело время

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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