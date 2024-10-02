Ищете впечатления, от которых стынет кровь? Привлекают мистика и жуткие легенды? Тогда Северная столица откроет вам свою тёмную сторону! Мрачные лабиринты дворов, в которых можно потеряться. Парадная масонов и дом, где слышны шаги загадочного «старца».
Всё это вы увидите и прочувствуете с помощью технологичного чат-бота, которым можно воспользоваться в удобное для вас время.
Всё это вы увидите и прочувствуете с помощью технологичного чат-бота, которым можно воспользоваться в удобное для вас время.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание квеста
Вы пройдёте по маршруту, где, по легенде, можно встретить самого дьявола. Вам предстоит это проверить, разгадывая хитроумные загадки, пытаясь отличить правду от мифов и двигаясь то по старинной карте, то по подсказкам Раскольникова.
Вы увидите
- «Чрево Петербурга» — проклятое место, считавшееся дном города
- Жёлтые дворы в стиле Достоевского
- Двор, исполняющий даже самые смелые желания
- Секретные заброшенные дворы в двух шагах от оживлённой улицы
- Дом, откуда ушел и куда не вернулся Распутин
- Место жестоких казней
- Одно из самых фотогеничных мест Петербурга
Вы узнаете
- Почему бродить по дворам в одиночку небезопасно
- Какого призрака лучше не встречать на берегу канала Грибоедова
- Как закончил жизненный путь самый таинственный старец страны
- В какую парадную можно зайти молодым человеком, а выйти глубоким стариком
- Где обитали духи, помогавшие преступникам
Организационные детали
- Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте. Чтобы попасть во все локации, вы можете начать его в любое время с 12:00 до 18:00.
- При заказе выбирайте любые открытые дату и время, проходить квест можно когда угодно.
- Квест занимает 2-4 часа. Можно пройти его в несколько подходов
- Рекомендованный возраст — от 14 лет
- Оплата за одного участника = доступ на один телефон. Внесите в заказ номер, к которому привязан Telegram. Если участников несколько, укажите в комментариях к заказу количество номеров, равное числу участников
- Ссылка на чат-бот и инструкция приходят вам после 100% оплаты экскурсии. Поэтому для завершения бронирования необходимо вторым этапом оплатить остаток стоимости напрямую гиду. После внесения предоплаты гид напишет вам реквизиты в сообщениях Трипстера. Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к квесту после совершения перевода
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 666 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 615 туристов
Приветствуем вас, дамы и господа! Мы — компания друзей, живущих в Петербурге и жаждущих рассказать вам об этом загадочном городе такое, чего точно не отыщешь в путеводителях… У нас неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
2 окт 2024
Большое спасибо Полине за увлекательный квест, полный таинственных мест, удивительных локаций и очарования Питера. Бот прекрасно работает. Проходить квест не сложно, но очень интересно. Я много раз была в Питере, многое видела, но Полине удалось поразить новыми удивительными местечками. Квест еще и познавательный, содержит интересную информацию, хорошо продуман. Не устанете и будете очень довольны!
О
Оксана
1 окт 2024
отличный квест, мне очень понравилось! не нудно, но познавательно, с долей юмора.
местами немножко жутковато в хорошем смысле) квест увлек даже тех, кто обычно равнодушен к истории.
мы увидели интересные места, которые
местами немножко жутковато в хорошем смысле) квест увлек даже тех, кто обычно равнодушен к истории.
мы увидели интересные места, которые
Л
Людмила
22 сен 2024
Во-первых, организатор отказалась возвращать хотя бы частично деньги. Мы сразу же оплатили за троих(причем что бОльшую сумму я перевела просто по номеру). Организатор отказалась вернуть, ссылаясь на то,что оплачено на
Полина
Ответ организатора:
Людмила, здравствуйте! Как мы выяснили вместе с командой Трипстера:
1. Ссылка на бот пришла
2. Перечисленные Вами локации - не все в
1. Ссылка на бот пришла
2. Перечисленные Вами локации - не все в
Н
Надежда
22 авг 2024
Квест невероятно понравился, ведь выдержана тематика и подобраны интересные места для посещения, до которых обычный посетитель города вряд ли доберётся самостоятельно. Автор квеста передаёт часть своих знаний всем желающим узнать
Ольга
18 июл 2024
Для взрослых отлично. Детям много текста скучновато. В идеале больше голосовых хотелось бы.
А так всё супер. Когда начали квест, хотели бросить его, так как детям прям тухло было. А потом зашли в такииие локации-огонь!! 3 интересные локации точно есть. Рекомендую.
А так всё супер. Когда начали квест, хотели бросить его, так как детям прям тухло было. А потом зашли в такииие локации-огонь!! 3 интересные локации точно есть. Рекомендую.
Басель
5 июл 2024
Рекомендую данный квест,живу в Питере с рождения и все локации открыл для себя в первые🔥
А
Алексей
28 июн 2024
Очень интересный квест, прекрасный способ погулять 2-3 часа с пользой. Задания не сложные, но добавляют изюминку. Организатор очень быстро отвечает на сообщения.
О
Ольга
28 июн 2024
Очень понравился квест, приятный, заинтересовывающий голос у рассказчицы
Интересная информация, которую не рассказывают на обзорных экскурсиях по городу
Интересная информация, которую не рассказывают на обзорных экскурсиях по городу
К
Ксюша
26 июн 2024
Удобный чат бот с интересным контентом
Задания вовлекли дочь подростка. Мы не заметили как пролетело время
Задания вовлекли дочь подростка. Мы не заметили как пролетело время
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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