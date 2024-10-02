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квесте

3. В боте нет рекламы других квестов и книги. В начале есть упоминания других предложений гида вместе с правилами прохождения и организационными деталями



Что касается оплаты за участников - жаль, что произошло такая ситуация. Возможно, у Вас сложилось негативное впечатление о квесте заранее именно из-за нее, и сейчас я объясню, в чем дело.



После того, как участник переводит 100% оплаты, покупая квест на Трипстере, гид вносит его номер в базу бота. Оплата за одного участника = доступ с одного телефона. После этого номер из базы удалить нельзя. Поэтому если после внесения в базу номера участник просит вернуть деньги, так как передумал проходить квест (а доступ для него остается открыт), это создает поле для махинаций (вернуть деньги, а потом все равно пройти квест, так как доступ выдается навсегда).



Ранее таких ситуаций не возникало, поэтому я попрошу редакторов Трипстера обозначить этот момент в описании квеста, чтобы избежать недопониманий в будущем.