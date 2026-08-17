Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 15917 туристов

С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!