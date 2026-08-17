Для детей Эрмитаж часто выглядит как череда одинаковых залов и портретов, где они откровенно скучают. Мы создали особенный аудиоквест без занудных рассказов. Ваш ребёнок не будет заучивать годы жизни императоров.
Он попадёт в интерактивное арт-расследование: «примерит» королевскую осанку, найдёт коня-единорога, разгадает шифры часов «Павлин», отыщет мумию и многое другое.
Он попадёт в интерактивное арт-расследование: «примерит» королевскую осанку, найдёт коня-единорога, разгадает шифры часов «Павлин», отыщет мумию и многое другое.
Описание квеста
Главное об аудиоквесте:
- 25 главных сокровищ Эрмитажа выстроены в один сквозной, логичный маршрут.
- Аудиогида хватит на плотную 2-часовую прогулку, которую при желании можно разделить на два визита.
- Маршрут составлен так, чтобы вам не пришлось метаться по этажам. Вы зайдёте через парадный вход, обойдёте главные шедевры второго этажа и спуститесь к древностям первого этажа.
- Ребёнку не нужно вводить ответы на телефоне. Он ищет детективную деталь на картине или статуе и шепчет разгадку-шифр вам на ушко, после чего вы переходите к следующему треку. Вы проживаете это приключение вместе!
- Ребёнок физически не успеет заскучать. Живопись Леонардо да Винчи и Рембрандта постоянно чередуется с осмотром рыцарских доспехов, гигантских ваз, шпионскими лабиринтами между колоннами и мистикой Древнего Египта.
- Аудиогид-квест разработан профессиональным методистом специально для детей 6–9 лет.
Наш маршрут:
- Парадные залы Зимнего дворца: вы разгадаете секрет оптических иллюзий и узнаете тайну пустых рам в Военной галерее.
- Часы «Павлин»: изучите главный механический шедевр музея и устроите охоту на зверей, скрытых в золотом саду.
- Рыцарский зал: рассмотрите настоящую стальную броню весом в мешок картошки и найдёте боевого коня-единорога.
- «Возвращение блудного сына» Рембрандта: проведёте «обувное» расследование и поймёте, как художники рассказывают о самой сильной любви без слов.
- Зал Большой Колыванской вазы: прикинете, сколько детей поместится внутри каменной чаши весом в 30 автомобилей.
- Египетский зал: разгадаете тайну богини войны с головой хищника и увидите настоящую мумию жреца, которой больше 2500 лет.
Организационные детали
- Это самостоятельный аудиоквест без гида. Вам потребуются гаджет с доступом в интернет и наушники.
- После бронирования мы пришлём вам информацию для доплаты. А затем — ссылку на Telegram и Вконтакте, выбирайте удобное для вас приложение. Доступ откроется на один аккаунт и останется у вас навсегда.
- Важно: входные билеты в Эрмитаж приобретаются вами самостоятельно — 700 ₽ за взрослого, бесплатно дети до 14 лет. Рекомендуем покупать билеты заранее!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15917 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести сложную, глубокую информацию простым языком и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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