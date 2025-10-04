Мои заказы

На катере - вокруг острова Елагин

Видеть и слышать Петербург с воды
Из центра Петроградской стороны на катере отправимся вокруг Елагина острова — с видами на Финский залив, мимо Крестовского и Петроградского островов.

Простор, зелень берегов, шёпот волн и живые рассказы — прогулка, в которой Петербург открывается в отражении воды.
4
2 отзыва
Описание водной прогулки

Катер отправится от реки Карповки к берегу Балтийского моря с открывающимся видом на Финский залив. С борта вы увидите:

  • зелёный Елагин остров, сохранивший атмосферу императорского Петербурга
  • Крестовский остров — место народных праздников со времён Петра I
  • берега Малой Невки с особняками, дворцами и современными постройками
  • а ещё — «Лахта-центр», Дом Ленсовета, Лопухинский сад, Иоанновский ставропигиальный женский монастырь и другие достопримечательности

Маршрут: Карповка → Большая Невка → Средняя Невка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка

Организационные детали

  • Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах с удобными диванами, пледами и тентом на случай непогоды
  • Мы оставляем за собой право изменить маршрут в случае форс-мажоров
  • Прогулку можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
Л
Леся
4 окт 2025
Самый необычный маршрут, на котором мне удалось побывать!
Е
Екатерина
18 авг 2025
Во-первых, маршрут изменили и поехали по маршруту, который назывался Петровский петербург, при этом изначальный маршрут был заявлен 1.5 часа, а этот длился вместе с отправлением и причаливанием всего час, об
читать дальше

этом при смене маршрута не предупредили, денег взяли так же как и за изначальный маршрут, который был заявлен на 1.5 часа. Во-вторых аудиогид было очень плохо слышно, хотя я сидела близко к колонке и обычно прекрасно слышно, но толку от аудиогида не было никакого, он вообще не совпадал с маршрутом почти никогда, постоянно то ли прерывался и начинался рассказ уже с другого места, то ли его капитан выключал и включал снова с другого места (я так и не поняла), сам рассказ какой-то путанный и непонятно при чем здесь Петровский петербург, информации о Петре и тд практически не было. В-третьих сначала капитан гнал судно на большой скорости, непонятно куда мы торопились, видимо чтобы побыстрее откатать нас пятерых вместо 1.5 часов за час, а потом на Неве у катера начал барахлить мотор и капитан полез его чистить, судно при этом качалось само по себе не пришвартованное и было честно говоря страшновато, обратно капитан снова гнал на скорости, поэтому было как-то неуютно и слава богу, что эта поездка закончилась, но никакого удовольствия от нее не получилось если честно, но хорошо, хоть никакого чп не случилось и доплыли обратно.

