читать дальше

этом при смене маршрута не предупредили, денег взяли так же как и за изначальный маршрут, который был заявлен на 1.5 часа. Во-вторых аудиогид было очень плохо слышно, хотя я сидела близко к колонке и обычно прекрасно слышно, но толку от аудиогида не было никакого, он вообще не совпадал с маршрутом почти никогда, постоянно то ли прерывался и начинался рассказ уже с другого места, то ли его капитан выключал и включал снова с другого места (я так и не поняла), сам рассказ какой-то путанный и непонятно при чем здесь Петровский петербург, информации о Петре и тд практически не было. В-третьих сначала капитан гнал судно на большой скорости, непонятно куда мы торопились, видимо чтобы побыстрее откатать нас пятерых вместо 1.5 часов за час, а потом на Неве у катера начал барахлить мотор и капитан полез его чистить, судно при этом качалось само по себе не пришвартованное и было честно говоря страшновато, обратно капитан снова гнал на скорости, поэтому было как-то неуютно и слава богу, что эта поездка закончилась, но никакого удовольствия от нее не получилось если честно, но хорошо, хоть никакого чп не случилось и доплыли обратно.