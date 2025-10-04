Из центра Петроградской стороны на катере отправимся вокруг Елагина острова — с видами на Финский залив, мимо Крестовского и Петроградского островов.
Простор, зелень берегов, шёпот волн и живые рассказы — прогулка, в которой Петербург открывается в отражении воды.
Описание водной прогулки
Катер отправится от реки Карповки к берегу Балтийского моря с открывающимся видом на Финский залив. С борта вы увидите:
- зелёный Елагин остров, сохранивший атмосферу императорского Петербурга
- Крестовский остров — место народных праздников со времён Петра I
- берега Малой Невки с особняками, дворцами и современными постройками
- а ещё — «Лахта-центр», Дом Ленсовета, Лопухинский сад, Иоанновский ставропигиальный женский монастырь и другие достопримечательности
Маршрут: Карповка → Большая Невка → Средняя Невка → Большая Невка → Малая Невка → Карповка
Организационные детали
- Прогулка проходит на маломерных комфортабельных катерах с удобными диванами, пледами и тентом на случай непогоды
- Мы оставляем за собой право изменить маршрут в случае форс-мажоров
- Прогулку можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 56473 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леся
4 окт 2025
Самый необычный маршрут, на котором мне удалось побывать!
Е
Екатерина
18 авг 2025
Во-первых, маршрут изменили и поехали по маршруту, который назывался Петровский петербург, при этом изначальный маршрут был заявлен 1.5 часа, а этот длился вместе с отправлением и причаливанием всего час, об
